Les parents cherchent souvent à trouver un équilibre pour l’utilisation de la technologie par leurs enfants. Conscient de cette problématique, Google a développé plusieurs outils pour aider les familles à établir leurs propres règles. L’une de ces nouveautés est la fonctionnalité « School time », conçue pour permettre aux parents de gérer l’utilisation des appareils de leurs enfants pendant les heures de classe.

Suite aux échanges avec des parents, Google a identifié un besoin crucial : limiter les distractions pendant les heures de classe tout en maintenant la possibilité de communiquer en cas d’urgence. En réponse, la fonctionnalité « School time » a été introduite sur les montres connectées Fitbit Ace LTE plus tôt cette année.

Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur certains smartphones Android, tablettes, et montres Samsung Galaxy, favorisant ainsi un environnement propice à l’apprentissage.

Comment fonctionne « School time » de Google ?

La fonctionnalité « School time » permet aux parents de configurer l’appareil de leur enfant avec un écran d’accueil dédié et des fonctionnalités limitées pendant les heures de classe. Via l’application de contrôle parental Family Link, ils peuvent planifier et sélectionner les applications autorisées durant cette période. Les parents ont également la possibilité de permettre les appels ou les messages de contacts spécifiques.

« School time » peut également être utilisé en dehors des cours pour aider les enfants à se concentrer ou à faire une pause loin des écrans. Pour les adolescents non supervisés par Family Link, les appareils Android proposent le mode « Focus » pour éviter les notifications et limiter les distractions pendant une période définie.

Nouveautés pour les adolescents sur YouTube

Google reconnaît que la supervision parentale évolue avec l’âge des enfants. Pour répondre à ce besoin, de nouvelles fonctionnalités de supervision pour les parents d’adolescents sur YouTube sont en cours d’introduction. Cette mise à jour permettra aux parents de lier leurs comptes avec ceux de leurs adolescents, offrant une visibilité sur leurs activités sur la plateforme.

Family Link permet également la supervision de tous les âges, offrant aux parents la flexibilité de déterminer l’utilisation des applications, de surveiller l’activité et de définir des règles numériques.

Paramètres de sécurité par défaut pour les moins de 18 ans

Pour les utilisateurs de moins de 18 ans, Google a mis en place des paramètres de sécurité par défaut, notamment SafeSearch sur YouTube, des restrictions de contenu et la désactivation de la lecture automatique. Des sauvegardes récentes ont été mises en œuvre pour limiter les recommandations de vidéos potentiellement problématiques, en particulier pour les adolescents.

Google affirme son engagement dans la recherche et le développement continus pour répondre aux besoins changeants des parents et des enfants. En collaborant avec des experts en développement de l’enfant, en éducation et en technologie, Google vise à façonner un avenir où la technologie facilite l’apprentissage et l’exploration sans perturber le processus éducatif en classe.

Avec ces outils et fonctionnalités, Google aspire à offrir aux parents et aux enfants un meilleur contrôle et une utilisation plus saine de la technologie, contribuant ainsi à un environnement d’apprentissage plus productif et sécurisé.