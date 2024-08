Accueil » Huawei MatePad Pro 12.2 et MatePad Air 12 : Lancement imminent le 6 août

Huawei a récemment confirmé la sortie de deux nouveaux appareils, qui seront dévoilés le 6 août en même temps que son prochain smartphone pliable, le nova Flip : le Huawei MatePad Pro 12.2 et le Huawei MatePad Air 12.

Ces nouvelles tablettes viendront compléter la gamme déjà étendue de Huawei, lancée l’année dernière, qui comprend notamment le MatePad Pro 13.2 (2023), le MatePad Pro 11 (2024) et le MatePad Air (2023).

Le lancement des MatePad Pro 12.2 et MatePad Air 12 suscite un grand intérêt, car Huawei cherchera certainement à les distinguer de ses modèles récents. Richard Yu, de Huawei, a également annoncé la sortie de la version finale de GoPaint, qui intégrera des fonctionnalités intéressantes comme les gestes aériens via stylet.

Malheureusement, Huawei n’a pas divulgué plus de détails sur les deux nouvelles tablettes en dehors de la date d’annonce. Les seules informations disponibles concernent les batteries des MatePad Pro 12.2 et MatePad Air 12. Apparemment, la batterie du MatePad Pro 12.2 supporte des vitesses de charge de 100W, tandis que celle du MatePad Air 12 supporte des vitesses de charge de 66W.

Une autre fuite récente suggère que le MatePad Pro 12.2 pourrait être alimenté par le processeur Kirin 9010 de Huawei.

Nouvelles fonctionnalités innovantes des MatePad Pro 12.2 et MatePad Air 12

En matière de nouvelles fonctionnalités, les deux nouvelles tablettes pourraient intégrer NearLink, un protocole de communication sans fil à courte portée avec une latence ultra-faible, utilisant un ensemble de normes pour intégrer les avantages des technologies sans fil traditionnelles comme le Bluetooth et le WiFi. Selon Huawei, NearLink offre une consommation d’énergie 60 % inférieure, une vitesse 6 fois supérieure, une latence divisée par 30, et une capacité de connexion réseau 10 fois plus élevée par rapport aux connexions sans fil traditionnelles.

La série Huawei Mate 60 a été la première à incorporer la technologie NearLink, mais elle n’est pas réservée aux smartphones. Les FreeBuds Pro 3 et le stylet M-Pencil 3e génération, en combinaison avec la tablette MatePad 13.2, bénéficient également de NearLink.

De plus, il y a une rumeur que l’une des nouvelles tablettes de Huawei pourrait inclure la fonctionnalité de SMS par satellite, mais c’est tout ce que nous savons pour le moment sur les MatePad Pro 12.2 et MatePad Air 12.

Avec le lancement de ces nouvelles tablettes, Huawei continue de démontrer son engagement à innover et à offrir des technologies avancées à ses utilisateurs. Le 6 août sera une date clé pour les amateurs de technologie qui attendent avec impatience de découvrir ces nouveaux appareils et les fonctionnalités qu’ils apporteront.