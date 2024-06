Le design final de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro dévoilé

Alors que l’on attend avec impatience le lancement de la gamme iPhone 16 dans quelques mois, Apple se prépare à dévoiler une série de mises à jour et de fonctionnalités impressionnantes sur les modèles standard et Pro. L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus introduiront plusieurs changements notables, notamment un bouton d’action polyvalent, un système de caméra repensé et un bouton de capture intuitif.

Quant aux iPhone 16 Pro et Pro Max, ils présenteront des matériaux haut de gamme, des bords d’écran ultra-fins et des capacités d’intelligence artificielle innovantes, alimentées par la puce A18 Pro.

La vidéo ci-dessous, réalisée par Apple Track, nous donne un aperçu du design final des nouveaux iPhone de cette année.



Une norme plus élevée : iPhone 16 et iPhone 16 Plus

Tout en conservant les traditionnels bords en aluminium et les tailles d’écran de 6,1 et 6,7 pouces, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus introduiront un changement important avec l’inclusion d’un bouton d’action. Cet ajout novateur remplacera le traditionnel bouton de mise en sourdine, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités améliorées et des options de personnalisation. Le bouton d’action vise à simplifier l’utilisation du smartphone en permettant d’accéder rapidement aux fonctions et réglages les plus fréquemment utilisés.

Une autre mise à jour notable des modèles standard est la nouvelle configuration de la caméra. Le bloc photo superposé verticalement introduira des capacités d’enregistrement vidéo spatial en 3D, élevant votre expérience de capture vidéo à de nouveaux sommets. Que vous soyez un créateur de contenu ou que vous aimiez simplement capturer les moments de la vie, cette fonctionnalité ajoutera de la profondeur et de l’immersion à vos enregistrements.

En outre, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront dotés d’un nouveau bouton de capture, conçu pour être à la fois tactile et sensible à la pression. Ce bouton intuitif simplifiera le processus de prise de photos et de vidéos, rendant plus facile que jamais la capture du cliché parfait.

Redéfinir le haut de gamme : iPhone 16 Pro et Pro Max

Pour ceux qui recherchent l’expérience ultime en matière de smartphone, l’iPhone 16 Pro et Pro Max ne les décevront pas. Ces modèles seront dotés d’un matériau en titane poli, offrant une sensation de luxe et une durabilité exceptionnelle. La taille des écrans augmentera légèrement : 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max.

L’une des caractéristiques les plus frappantes des modèles Pro sera la finesse de leurs bords, qui devraient être les plus fins jamais vus sur un smartphone. Ce choix de conception offrira une expérience d’affichage immersive, vous permettant de vous engager pleinement dans votre contenu sans distraction.

Les modèles Pro incluront également le nouveau bouton de capture, mais avec des caractéristiques supplémentaires qui améliorent sa fonctionnalité. Dotés de la puce A18 Pro et d’un moteur neuronal amélioré, les iPhone 16 Pro et Pro Max offriront de meilleures capacités d’intelligence artificielle, pour une expérience utilisateur plus réactive et plus intelligente.

La puissance d’iOS 18 et de l’IA

Avec la sortie d’iOS 18, les modèles iPhone 16 Pro auront accès à des fonctionnalités d’IA exclusives qui amélioreront encore les capacités du bouton d’action. Ces fonctionnalités rendront le bouton plus polyvalent et plus adaptable à vos besoins, offrant ainsi une expérience utilisateur personnalisée.

Par ailleurs, des rumeurs font état de boutons à retour haptique à l’état solide, qui pourraient transformer la façon dont vous interagissez avec votre iPhone. Ces boutons offriraient une expérience plus tactile et plus réactive, ajoutant une nouvelle dimension à l’utilisation de votre smartphone.

Si les changements de design par rapport à l’iPhone 15 Pro sont subtils, l’accent mis sur l’IA et les fonctionnalités innovantes des boutons seront les principaux arguments de vente de la gamme iPhone 16. En combinant des matériaux avancés, des capacités d’IA innovantes et des boutons intuitifs, Apple vise à établir une nouvelle norme dans l’industrie des smartphones.

Les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro représentent une avancée significative dans la technologie des smartphones. En mettant l’accent sur l’amélioration des fonctionnalités, les matériaux haut de gamme et les fonctions pilotées par l’IA, Apple s’apprête à proposer une mise à niveau convaincante qui s’adressera aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu’aux passionnés de technologie.

À l’approche de la date de lancement, l’excitation continue de monter autour de la gamme iPhone 16. Du bouton d’action polyvalent à l’expérience d’affichage immersive, ces smartphones promettent de redéfinir ce que nous attendons de nos appareils. Que vous optiez pour le modèle standard ou le modèle Pro, l’iPhone 16 sera un catalyseur dans le monde des smartphones.