Xbox célèbre ses 25 ans avec un bilan personnel de votre parcours, Xbox Playback, 21 jeux de la première Xbox de plus sur PC et un mode Firefight pour Halo : Campaign Evolved, d’après les annonces publiées le 12 novembre sur Xbox Wire. Asha Sharma, qui dirige Xbox, y confirme aussi qu’une cinquième console est en route.

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Le catalogue de rétrocompatibilité Xbox sur PC atteint ainsi 25 jeux d’origine, dont les quatre déjà disponibles. Playback est accessible en France jusqu’au 31 décembre 2026.

Prudence toutefois : la cinquième console n’a ni nom, ni date, ni prix, et la date précise de Firefight n’est pas donnée, seulement « cet hiver ».

Playback est un récapitulatif de votre historique Xbox, toutes générations confondues : premier jeu, temps de jeu total, jeu le plus joué, meilleures années, plus longue série. Il se partage sous forme de carte avec le mot-dièse #XBOXPlayback. Il est disponible dans 15 pays, dont la France, du 12 novembre au 31 décembre 2026, selon l’annonce de Xbox Wire.

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Sur console, cherchez l’option sur le tableau de bord. Sur le web, connectez-vous avec votre compte Xbox sur xbox.com/XBOXPlayback. Le déploiement est progressif : il peut ne pas apparaître tout de suite. Il faut au moins 1 Gamerscore, 1 succès et 1 minute de jeu qualifiée liés au profil, et, pour l’accès sur console, au moins une minute de jeu sur console. Xbox prévient que certaines données peuvent être incomplètes ou en retard.

25 jeux d’origine sur PC

Xbox ajoute 21 jeux de la console d’origine à sa rétrocompatibilité sur PC, selon Xbox Wire. Onze sont des titres Star Wars : Battlefront, Battlefront II, Revenge of the Sith, Jedi Academy, Jedi Outcast, Jedi Starfighter, Knights of the Old Republic et sa suite, Republic Commando, Starfighter Special Edition et The Clone Wars.

Les dix autres sont Armed and Dangerous, Chicken Little, The Elder Scrolls III: Morrowind, Grabbed by the Ghoulies, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb, Red Faction II, Secret Weapons Over Normandy, Thrillville, TimeSplitters 2 et TimeSplitters: Future Perfect. Quatre autres jeux étaient déjà arrivés cette année : BLiNX : The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge et Fuzion Frenzy.

Morrowind et Grabbed by the Ghoulies figurent aussi au Game Pass, comme les quatre premiers. Il faut Windows 11, un téléchargement et, selon les jeux, un achat ou un abonnement ; la disponibilité varie selon les pays. Les succès arrivent pour la première fois sur quatre titres : les deux Knights of the Old Republic, BLiNX et Conker. Pour la refonte de l’application, voir notre article sur Xbox PC.

Halo : Campaign Evolved reçoit Firefight

Le mode coopératif à quatre joueurs contre des vagues d’ennemis sera ajouté à Halo : Campaign Evolved dans une mise à jour gratuite « cet hiver », avec de nouvelles cartes. Les visiteurs du FanFest de Seattle peuvent l’essayer dès le 12 novembre, et les détails sont attendus au Halo Fest, les 12 et 13 décembre.

La cinquième console et les autres annonces

Dans sa lettre, Asha Sharma écrit que Xbox a construit quatre générations de consoles, « la cinquième étant en route ». Elle ne donne aucun détail. Aucune console n’est nommée, datée ni tarifée.

Xbox Wire annonce aussi un mode Slaughter pour DOOM : The Dark Ages le 16 novembre, une arme anniversaire gratuite pour Gears of War : E-Day à partir du 17 novembre, un objet gratuit pour Minecraft à réclamer jusqu’au 10 décembre, ainsi qu’une vidéo de gameplay de Fable et la confirmation d’un Wolfenstein 3 chez MachineGames, d’après la version brésilienne de l’annonce. Pour le programme du mois, voir notre récapitulatif du Game Pass de novembre.

Reste à connaître la cinquième console

Reste à savoir quand Xbox dévoilera sa prochaine machine et à quelle date arrivera Firefight. Nous actualiserons cet article dès que Microsoft précisera ces points.