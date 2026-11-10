Anthropic annonce deux nouveaux modèles d’intelligence artificielle : ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2. L’entreprise affirme avoir amélioré leurs capacités en programmation, en raisonnement et en compréhension des images, tout en accélérant la génération des réponses par rapport aux versions 5.1.

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Avec cette nouvelle génération, Anthropic entend s’attaquer à des problèmes techniques particulièrement difficiles, notamment dans le développement logiciel, les sciences et les projets de longue durée. Claude Fable 5.2 se distingue notamment par ses compétences en ingénierie logicielle et sa capacité à coordonner plusieurs agents pour mener des tâches complexes.

Claude Fable 5.2 mise sur l’ingénierie logicielle et les projets de longue durée

Selon Anthropic, Claude Fable 5.2 est particulièrement performant pour résoudre des problèmes logiciels exigeants. Le modèle peut orchestrer des équipes d’agents et prendre en charge des projets qui nécessitent un travail prolongé, au-delà des tâches ponctuelles habituellement confiées aux assistants conversationnels.

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Ses capacités ne se limiteraient pas au développement. Anthropic affirme que le modèle a également contribué à résoudre plusieurs problèmes scientifiques complexes, dont deux problèmes ouverts en physique théorique.

Les résultats des tests réalisés avant sa sortie donnent une idée de l’ambition affichée par l’entreprise. Les deux modèles auraient notamment aidé les ingénieurs d’Anthropic à réaliser des migrations logicielles jusque-là considérées comme irréalisables, ainsi qu’à concevoir trois appareils électroniques fonctionnels à partir de zéro.

Physique des trous noirs, robotique et théorème de Fermat

Anthropic met également en avant plusieurs résultats obtenus pendant les évaluations préalables. Les modèles auraient résolu deux problèmes ouverts portant sur la physique des trous noirs et réalisé des progrès importants dans des évaluations liées à la robotique.

L’entreprise affirme aussi qu’ils ont formalisé une démonstration du dernier théorème de Fermat en seulement 30 heures. Cette annonce est particulièrement notable, même si le communiqué ne détaille pas ici le protocole utilisé, le niveau d’intervention humaine ou les conditions exactes de cette formalisation.

Ces résultats doivent donc être compris comme des performances rapportées par Anthropic dans le cadre de ses propres essais, et non comme une validation indépendante de l’ensemble des capacités revendiquées.

Une disponibilité différente pour les deux modèles

Claude Fable 5.2 est lancé dès aujourd’hui, tandis que Claude Mythos 5.2 adopte une approche plus restrictive. Dans un premier temps, seul un groupe d’organisations préalablement sélectionnées pourra accéder à ce dernier modèle.

Cette différence de disponibilité distingue les deux nouveautés, malgré leurs améliorations communes annoncées en programmation, raisonnement et vision. Anthropic ne précise pas, dans les informations communiquées, les critères de sélection des organisations ni le calendrier d’une éventuelle ouverture plus large.

Les deux modèles succèdent à Claude Fable 5.1 et Claude Mythos 5.1, présentés en septembre. Avec cette nouvelle génération, Anthropic met en avant une évolution vers des systèmes capables de prendre en charge des travaux techniques plus longs, de coordonner plusieurs agents et de contribuer à des recherches scientifiques complexes.