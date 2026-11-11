OpenAI veut faire de ChatGPT un outil de découverte commerciale plus complet. L’entreprise vient de lancer Business Hub, une nouvelle plateforme permettant aux sociétés de créer et de gérer leur profil professionnel directement dans l’assistant. L’objectif est de leur donner davantage de contrôle sur les informations présentées aux utilisateurs lorsqu’ils recherchent des produits, comparent des offres ou se renseignent sur une entreprise.

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Cette nouveauté rapproche ChatGPT des moteurs de recherche traditionnels, notamment Google et ses fiches d’établissement. Business Hub est actuellement proposé en bêta et doit permettre aux entreprises de vérifier leurs informations, de les actualiser et, pour certaines d’entre elles, de mettre en place un agent conversationnel spécialisé.

Des profils professionnels pour mieux présenter les entreprises

Business Hub offre aux entreprises un espace dédié pour créer leur profil professionnel. Elles peuvent y vérifier et mettre à jour les informations relatives à leurs produits et services, afin de mieux maîtriser la manière dont leur activité apparaît dans les réponses de ChatGPT.

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Le principe rappelle les profils d’entreprise proposés depuis longtemps par Google et d’autres moteurs de recherche. La différence tient au contexte d’utilisation : les informations sont destinées à alimenter les échanges avec un assistant conversationnel, qui peut être sollicité pour découvrir une marque, comparer plusieurs produits ou identifier un prestataire.

Certaines entreprises éligibles pourront également créer un agent spécialisé. Celui-ci permettra aux utilisateurs de poser directement des questions sur la société et ses produits, avec une expérience davantage adaptée à son activité.

OpenAI présente cette initiative comme une première étape vers une intégration plus poussée des entreprises dans ChatGPT. L’entreprise constate que les utilisateurs se tournent de plus en plus vers les assistants IA pour découvrir des produits, comparer les différentes possibilités et prendre des décisions d’achat.

Des statistiques pour mesurer la visibilité dans ChatGPT

Business Hub ne se limite pas à la gestion des informations professionnelles. La plateforme doit également proposer des indicateurs permettant aux entreprises de comprendre comment les utilisateurs de ChatGPT interagissent avec leur activité.

Ces statistiques incluront notamment le nombre de consultations des profils, les mentions de l’entreprise dans les conversations, les clics vers son site Web et d’autres mesures liées à sa visibilité. Cette approche rappelle certains outils d’analyse d’audience comme Google Analytics, en l’adaptant à l’environnement conversationnel.

Pour les marques, ces données pourraient devenir un moyen de mesurer leur présence dans les réponses générées par l’intelligence artificielle. Elles pourraient également aider à comprendre quels produits suscitent de l’intérêt et comment les utilisateurs découvrent leurs offres.

OpenAI prévoit une procédure de vérification des entreprises

La création d’un profil professionnel ne sera toutefois pas totalement libre. OpenAI prévoit un processus formel de vérification destiné à confirmer l’identité des entreprises avant de leur permettre de gérer leur présence sur la plateforme.

Les modalités précises n’ont pas encore été détaillées. Benji Shomair, vice-président chargé de la monétisation chez OpenAI, a expliqué aux journalistes que plusieurs méthodes de vérification seraient utilisées selon le type d’entreprise et les marchés concernés.

Cette approche doit permettre d’adapter les contrôles aux différentes situations, même si les critères exacts et les justificatifs demandés restent à préciser.

ChatGPT veut devenir un moteur de découverte commerciale plutôt qu’une boutique en ligne

Cette initiative s’inscrit dans une évolution de la stratégie commerciale d’OpenAI. L’entreprise avait déjà tenté de transformer ChatGPT en plateforme de commerce électronique, avec la possibilité d’acheter directement des produits depuis l’assistant. Le projet reposait notamment sur un système de commissions et avait même intégré une fonction de panier d’achat.

Cette ambition devait permettre à OpenAI de concurrencer plus directement Amazon et de créer une nouvelle source de revenus. Mais l’expérience n’a finalement pas rencontré le succès attendu. En mars 2026, l’entreprise a abandonné cette approche et retiré les fonctionnalités de paiement intégrées concernées.

Avec Business Hub, OpenAI semble désormais privilégier une autre voie : aider les utilisateurs à découvrir les entreprises et leurs produits, plutôt que de gérer directement l’ensemble du processus d’achat. ChatGPT pourrait ainsi se rapprocher du rôle joué par Google, qui reste depuis des années un point d’entrée majeur pour rechercher des informations sur les marques et les commerces.

Reste à savoir si cette nouvelle stratégie rencontrera davantage de succès que le projet de boutique intégrée. La qualité des informations fournies par les entreprises, la fiabilité des profils et la pertinence des recommandations seront déterminantes pour convaincre les utilisateurs comme les professionnels.