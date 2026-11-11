Google élargit l’accès à Gemini 4 Carbon, son modèle d’intelligence artificielle destiné aux travaux particulièrement exigeants. Après une première mise à disposition auprès d’un groupe restreint de spécialistes en cybersécurité dans le cadre du programme Fairwind, l’entreprise ouvre désormais son modèle aux développeurs, aux entreprises, aux scientifiques et aux abonnés Google AIGoogle AI désigne la gamme d'abonnements payants de Google pour son IA : Google AI Plus (dès 4,99 € par mois), AI Pro (21,99 €) et AI Ultra (dès 99,99 €). Lire la fiche Ultra.

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Contrairement à Gemini 4 Argon, qui reste le modèle privilégié pour la majorité des tâches de programmation et de bureautique, Carbon vise les problèmes qui nécessitent davantage de raisonnement et de vérifications. Google le destine notamment au débogage complexe, à la recherche scientifique ouverte et aux projets nécessitant plusieurs étapes de réflexion.

Cette approche a un coût en calcul plus élevé : Carbon utilise davantage de tokens qu’Argon pour explorer différentes pistes et vérifier ses réponses avant de proposer un résultat.

Gemini 4 Carbon mise sur les tâches les plus exigeantes

Google met en avant plusieurs évaluations pour illustrer les capacités de son modèle. GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche 4 Carbon arrive notamment en tête de CursorBench 4.0, de WANDR, développé par PerplexityUn moteur de recherche dopé à l'IA qui interroge le web en temps réel et cite systématiquement ses sources. Lire la fiche, et d’AutomationBench, associé à Zapier. L’entreprise affirme également que son coût par tâche est inférieur de plus de moitié à celui du meilleur modèle concurrent suivant.

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Les usages professionnels constituent un premier terrain d’application. Dans les domaines juridique et financier, Carbon peut traiter des documents volumineux contenant des graphiques et des tableaux, tout en respectant des exigences de mise en forme strictes pour produire des feuilles de calcul, des présentations ou des rapports.

Le développement Web fait également partie de ses points forts. Lorsqu’il construit une application, le modèle peut tester son code, corriger les problèmes rencontrés et vérifier le rendu de l’interface avant de considérer le travail terminé. Cette capacité à contrôler ses propres résultats doit permettre de limiter les interventions manuelles dans les projets complexes.

Cybersécurité et recherche scientifique parmi les applications clés

La cybersécurité constitue l’un des exemples les plus marquants avancés par Google. L’entreprise Wiz aurait utilisé Gemini 4 Carbon pour analyser les systèmes de deux grands fournisseurs SaaS. Selon les résultats présentés, le modèle aurait identifié des vulnérabilités zero-day en moins de deux heures, alors que ce type de recherche peut normalement demander plusieurs semaines de travail.

Dans le domaine scientifique, Axiom Bio, une entreprise spécialisée dans la recherche sur la toxicité des médicaments, aurait également utilisé Carbon pour identifier de nouveaux mécanismes de toxicité que ses équipes n’avaient pas encore détectés. L’entreprise prévoit désormais de transférer ses analyses scientifiques et ses agents de production vers Gemini 4 Carbon et Argon.

Ces exemples illustrent la volonté de Google de positionner Carbon comme un outil destiné aux organisations qui doivent traiter des problèmes spécialisés, nécessitant des investigations approfondies et une vérification des résultats.

Google Antigravity expérimente le travail en parallèle avec plusieurs agents

Les développeurs peuvent également découvrir une première version de /swarm dans Google Antigravity. Dans cet environnement, Gemini 4 Carbon peut prendre en charge la conception, la coordination et la révision d’un projet, tandis que des modèles plus légers et plus rapides exécutent d’autres tâches en parallèle.

Cette organisation permet de répartir le travail entre plusieurs agents spécialisés plutôt que de confier l’ensemble du processus à un seul modèle. Carbon joue alors un rôle de coordination et de supervision, avec l’objectif de mieux gérer les projets de développement comportant de nombreuses étapes.

Les abonnés Google AI Ultra bénéficient d’un déploiement progressif de Gemini 4 Carbon dans plusieurs services : l’application Gemini, AI ModeLe Mode IA (AI Mode) est un onglet de recherche conversationnel de Google : il découpe une question en plusieurs sous-recherches lancées simultanément, répond en s'appuyant sur Gemini, et accepte les relances dans le même fil. Lire la fiche dans Google Search et Google Antigravity.

Les développeurs et les entreprises peuvent également accéder au modèle par l’intermédiaire de l’API dans Google AI Studio et de Gemini for Business. Google propose un tarif de lancement identique à celui d’Argon : 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million de tokens en sortie.

Les scientifiques peuvent par ailleurs candidater pour obtenir six mois d’accès gratuit aux deux modèles. Les spécialistes de la cybersécurité disposent toujours de la possibilité de postuler au programme Fairwind.

Avec Gemini 4 Carbon, Google complète donc son offre avec un modèle conçu pour les tâches qui dépassent les usages habituels des assistants IA. Argon reste destiné aux besoins quotidiens, tandis que Carbon mise sur un raisonnement plus approfondi, des vérifications supplémentaires et une meilleure prise en charge des travaux complexes. Une stratégie qui confirme l’évolution des modèles d’IA vers des outils spécialisés, capables de prendre en charge des missions professionnelles et scientifiques de bout en bout.