Samsung passe à la vitesse supérieure sur le marché des lunettes connectées. Le constructeur a dévoilé la collection complète de ses Intelligent Eyewear, développées avec Google et les marques Gentle Monster et Warby Parker.

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Au programme : 30 déclinaisons, une intégration poussée de Gemini, des fonctions de traduction et de navigation, mais aussi plusieurs dispositifs destinés à protéger la vie privée.

Les précommandes ouvrent le 12 novembre, tandis que la commercialisation est prévue le 10 décembre 2026 aux États-Unis et en Corée du Sud. Les tarifs américains débutent à 395 dollars pour les modèles Warby Parker et grimpent jusqu’à 489 dollars pour certaines versions Gentle Monster. Samsung entend ainsi proposer une alternative aux lunettes Ray-Ban Meta, en misant autant sur le design que sur les capacités de son assistant IA.

30 déclinaisons signées Gentle Monster et Warby Parker

Samsung a travaillé avec deux spécialistes de la lunetterie pour concevoir une collection adaptée à différents styles. Gentle Monster propose six modèles de montures, déclinés en plusieurs coloris et finitions. La marque mise sur des lignes plus audacieuses et une esthétique contemporaine.

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De son côté, Warby Parker propose trois formes baptisées Alden, Reid et Wren, disponibles en versions Optical avec des verres transparents ou Sun avec des verres teintés. Au total, les deux partenaires réunissent 30 déclinaisons, en combinant formes, couleurs et traitements des verres.

Samsung affirme avoir travaillé avec les deux marques sur les points de contact entre la monture et le visage, notamment au niveau du front et des oreilles. L’objectif est de répartir le poids et d’améliorer le confort pendant une utilisation prolongée. Les lunettes pèsent environ 41 grammes, selon les caractéristiques communiquées par le constructeur.

Gemini transforme les lunettes en assistant du quotidien

Les Intelligent Eyewear reposent sur Android XRet intègrent Gemini. Contrairement à un casque de réalité augmentée ou à des lunettes dotées d’un affichage dans les verres, cette première génération privilégie les interactions vocales et audio. Une caméra intégrée fournit à l’assistant des informations visuelles sur l’environnement de l’utilisateur, tandis que les haut-parleurs permettent de recevoir ses réponses sans sortir son smartphone.

Les possibilités annoncées couvrent plusieurs situations du quotidien. L’utilisateur peut notamment demander à Gemini d’identifier un objet ou de fournir des informations sur un monument, puis poursuivre la conversation avec des questions complémentaires. Cette compréhension de l’environnement doit permettre à l’assistant de fournir des réponses contextualisées, en tenant compte de ce que la personne regarde.

Les lunettes peuvent également accompagner les déplacements. Elles prennent en charge la traduction de menus et les indications de navigation détaillées via Google Maps. L’utilisateur peut ainsi demander son chemin ou obtenir des informations sur un lieu sans avoir à consulter constamment l’écran de son téléphone.

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La productivité fait aussi partie des usages mis en avant. Pendant une réunion, il est possible de photographier un tableau blanc, de demander à Gemini d’en extraire les points importants, puis d’enregistrer le résumé directement dans Samsung Notes. L’objectif est de faciliter la récupération et le partage des informations après une discussion.

Les notifications bénéficient également de fonctions intelligentes. Les lunettes peuvent les hiérarchiser, les regrouper et en résumer le contenu en fonction du contexte. Les informations jugées importantes peuvent être lues à voix haute, avec la possibilité de répondre naturellement par commande vocale.

Une attention particulière portée à la confidentialité

L’intégration d’une caméra dans des lunettes destinées à être portées au quotidien soulève inévitablement des questions de vie privée. Samsung affirme avoir prévu plusieurs protections pour informer les personnes présentes et donner au porteur le contrôle sur les captures.

Lorsqu’une photo est prise ou qu’une vidéo est enregistrée, un voyant LED extérieur indique que la caméra est active. Le porteur reçoit également une notification visuelle grâce à un indicateur lumineux intérieur, accompagnée d’un signal sonore. Des mécanismes de sécurité sont conçus pour désactiver la capture si le voyant extérieur est masqué ou ne fonctionne pas correctement.

Samsung évoque aussi la protection des personnes autour de l’utilisateur lors des interactions avec Gemini Live. Les haut-parleurs à écoute ouverte sont conçus pour limiter les fuites sonores tout en permettant de rester attentif à son environnement. Pendant les conversations avec l’assistant, les sons ambiants, y compris les voix des personnes à proximité, sont filtrés afin de réduire les risques de captation involontaire.

La gestion des données constitue un autre volet important. Samsung indique que les informations visuelles collectées par Gemini ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle ni pour le ciblage publicitaire. Lorsque l’assistant analyse l’environnement, les visages des personnes présentes sont automatiquement masqués avant de générer une réponse.

Enfin, l’utilisation des lunettes est réservée aux personnes âgées d’au moins 18 ans. Une vérification de l’âge est nécessaire pour activer l’appareil et télécharger les applications associées.

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Snapdragon AR1 Gen 1 et jusqu’à 72 heures avec l’étui

Sur le plan technique, les Intelligent Eyewear embarquent une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels compatible HDR, quatre microphones et deux haut-parleurs à écoute ouverte. La plateforme Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 assure le fonctionnement des lunettes, avec 2 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.

La connectivité repose sur le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. L’ensemble est conçu pour fonctionner en complément d’un smartphone, avec une partie des traitements et des interactions assurée par l’écosystème mobile et les services de Google.

Samsung annonce jusqu’à neuf heures d’autonomie sur une seule charge. L’étui de transport et de recharge peut fournir jusqu’à sept charges complètes supplémentaires, ce qui porte l’autonomie cumulée annoncée à 72 heures. Ces chiffres restent naturellement dépendants des usages, des applications et des conditions de connexion.

Prix et disponibilité : rendez-vous le 10 décembre

Les précommandes des Intelligent Eyewear commencent le 12 novembre 2026. La commercialisation générale est prévue le 10 décembre aux États-Unis et en Corée du Sud, mais les deux collections ne seront pas distribuées de la même manière dans ces marchés.

Aux États-Unis, les lunettes Warby Parker débutent à 395 dollars. Les modèles Gentle Monster sont plus onéreux, avec des tarifs compris entre 449 et 489 dollars selon la déclinaison. En Corée du Sud, seule la collection Gentle Monster sera commercialisée dans un premier temps.

Les clients américains pourront commander les modèles Warby Parker sur les canaux de vente physiques et en ligne de la marque. Les lunettes Gentle Monster seront proposées sur la boutique officielle de la marque. Des démonstrations seront également organisées dans certains magasins Samsung à partir du 10 décembre.

Pour Samsung, cette première collection constitue une étape importante dans le développement de son écosystème au-delà du smartphone. En associant Android XR, Gemini et des marques de lunetterie reconnues, le constructeur cherche à rendre l’assistance par intelligence artificielle plus naturelle et moins dépendante d’un écran. Reste à savoir si les usages proposés, le confort au quotidien et les tarifs permettront de convaincre face à l’avance déjà prise par Meta sur ce marché.