Android XR ne se limite plus aux casques encombrants. Avec les Aura, Xreal veut transposer l’expérience de réalité étendue de Google dans une paire de lunettes filaires pesant moins de 95 grammes.

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Leur particularité : elles fonctionnent sous Android XR et s’appuient sur une plateforme Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, tandis qu’un module externe prend en charge une partie du matériel pour alléger la monture.

Les Xreal Aura sont proposées en deux configurations, avec 12 ou 16 Go de mémoire vive. Leur prix démarre à 1 279 dollars, mais une promotion temporaire réduit ce montant à 1 099 dollars. Les premières expéditions sont annoncées pour la mi-novembre sur plusieurs marchés.

Des lunettes légères grâce à un module externe

Le principal compromis de conception consiste à déporter une partie des composants. Les lunettes pèsent moins de 95 grammes, tandis que le processeur principal et la batterie prennent place dans un petit module externe. Cette approche permet de réduire le poids porté sur le nez et les oreilles, tout en conservant les fonctions nécessaires à l’expérience XR.

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Les verres sont transparents : l’utilisateur continue donc à voir son environnement réel. Le champ de vision annoncé atteint 70 degrés, un élément déterminant pour la sensation d’immersion et la taille de l’écran virtuel perçu.

Xreal mise également sur une fonction appelée Wired Mirroring. Il suffit de connecter un ordinateur portable ou une console portable au port USB-C pour afficher son écran dans l’espace devant soi. Cette approche peut transformer les lunettes en écran virtuel pour travailler, jouer ou regarder du contenu sans transporter un moniteur supplémentaire.

Android XR, Gemini et des applications Android

Les Aura exécutent Android XR, le système de Google destiné aux appareils de réalité étendue. Gemini doit pouvoir interagir avec le contexte visuel de l’utilisateur, tandis que l’accès à Google Play ouvre la porte aux applications et aux jeux Android compatibles.

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Xreal annonce également plus de 150 expériences conçues spécifiquement pour la réalité étendue dès le lancement. Parmi elles figure une application NASCAR proposant une représentation tridimensionnelle du circuit en temps réel.

L’intérêt de cette approche est de réunir les usages classiques d’un écran virtuel et des expériences XR plus immersives dans un appareil plus discret qu’un casque. Il reste toutefois à voir comment les applications, l’interface et les interactions s’adaptent concrètement à ce format de lunettes.

Deux configurations jusqu’à 1 499 dollars

Xreal commercialise les Aura en deux versions. La première associe 12 Go de mémoire vive à 256 Go de stockage, tandis que la seconde propose 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage.

Configuration Prix habituel annoncé Prix promotionnel jusqu’en décembre 12 Go de RAM, 256 Go de stockage 1 279 $ 1 099 $ 16 Go de RAM, 512 Go de stockage 1 499 $ 1 299 $

La promotion est annoncée jusqu’à la fin du mois de décembre. Les commandes sont disponibles sur le site de Xreal aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud. Aux États-Unis, les lunettes sont également proposées sur BestBuy.com. Les expéditions doivent débuter à la mi-novembre.

Aucune date de commercialisation en France ni aucun prix en euros ne sont précisés dans les informations communiquées.

Avec les Aura, Xreal propose une autre voie pour Android XR : plutôt que de concentrer tous les composants dans un casque, l’entreprise privilégie des lunettes légères associées à un module externe. Le format pourrait séduire les utilisateurs qui souhaitent disposer d’un grand écran virtuel sans porter un appareil volumineux, à condition que le confort, l’autonomie et la compatibilité logicielle soient au rendez-vous.