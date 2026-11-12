Samsung prépare le lancement de ses premières lunettes connectées sous Android XR, baptisées Intelligent Eyewear. À quelques jours de leur présentation officielle, une mise à jour de l’application Galaxy Wearable vient de révéler plusieurs modèles et leurs différentes montures, notamment celles développées avec Gentle Monster et Warby Parker.

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Cette découverte, rapportée par SamMobile, intervient après une première fuite évoquant l’ouverture des précommandes dès le 12 novembre 2026. Les nouvelles images intégrées à l’application donnent un aperçu plus concret du design de ces lunettes, dont Samsung n’a pas encore officiellement dévoilé tous les détails.

Les lunettes Samsung apparaissent dans Galaxy Wearable

La dernière mise à jour de Galaxy Wearable ajoute la prise en charge de l’appairage des Intelligent Eyewear. Elle contient également plusieurs visuels présentant différentes montures commercialisées sous les marques Gentle Monster et Warby Parker.

Les références repérées permettent de distinguer plusieurs variantes. Les modèles portant une référence de type SM-xxxxJ seraient associés à Gentle Monster, tandis que les références SM-xxxxP correspondraient aux montures Warby Parker.

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Une troisième variante, connue sous le nom de code « Haean », apparaît également. Son positionnement reste toutefois incertain : il pourrait s’agir d’une version standard sans partenariat avec une marque de lunettes, mais cette hypothèse n’est pas confirmée.

Snapdragon AR1 Gen 1, caméra 12 MP et Android XR

Les précédentes fuites ont déjà livré plusieurs indications sur la fiche technique des Intelligent Eyewear. Samsung miserait sur une plateforme Snapdragon AR1 Gen 1, accompagnée de 2 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage.

Les lunettes intégreraient également un appareil photo de 12 mégapixels, plusieurs microphones et deux haut-parleurs directement installés dans les branches. À l’image des Ray-Ban Meta, une LED de notification serait présente afin de signaler aux personnes autour de l’utilisateur lorsque les lunettes enregistrent une vidéo ou prennent une photo.

Côté logiciel, Samsung aurait choisi Android XR, la plateforme de Google dédiée aux appareils de réalité étendue. Google avait déjà annoncé que les lunettes de Samsung feraient partie des premiers produits à exploiter cet environnement.

L’assistant GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche devrait prendre en charge plusieurs fonctions, notamment la traduction en direct, la transcription, la navigation en temps réel et la reconnaissance d’objets. Ces possibilités pourraient faire des lunettes un compagnon connecté capable d’interagir avec l’environnement de l’utilisateur, sans qu’il soit nécessaire de sortir son smartphone.

Samsung viserait jusqu’à neuf heures d’autonomie sur une charge. Un étui de recharge équipé d’un port USB-C permettrait, selon les informations divulguées, de prolonger l’utilisation jusqu’à une semaine sans avoir à accéder à une prise électrique. Ces chiffres restent à confirmer dans l’attente de la fiche technique officielle.

Un lancement attendu dès le 12 novembre, à partir de 349 dollars ?

Samsung pourrait ouvrir les précommandes le 12 novembre, selon une précédente fuite. En parallèle, Gentle Monster et Warby Parker ont commencé à proposer des réservations pour des démonstrations en magasin.

Gentle Monster prévoit notamment des présentations au 23 Wall Street, à New York, du 13 au 23 novembre. Warby Parker organise également des démonstrations dans plusieurs boutiques new-yorkaises, avec des créneaux annoncés jusqu’au 12 décembre.

Le prix reste inconnu, mais les premières estimations évoquent une fourchette comprise entre 349 et 499 dollars. Un positionnement qui placerait Samsung face aux lunettes Ray-Ban Meta, dont les modèles Gen 3 débutent à 449 dollars.

Ce tarif pourrait sembler élevé pour des lunettes dépourvues d’écran intégré. Il reste néanmoins cohérent avec celui de certains produits concurrents, à condition que Samsung parvienne à proposer une expérience logicielle et des fonctions suffisamment convaincantes.

Des lunettes connectées sans véritable affichage : une occasion manquée ?

Les Intelligent Eyewear semblent reprendre une formule désormais bien identifiée : une caméra, des microphones, des haut-parleurs et un assistant intelligent accessibles depuis une paire de lunettes classique. Cette approche présente des avantages en matière de simplicité et d’usage quotidien, mais elle ne constitue pas encore la révolution de la réalité augmentée que certains attendent.

L’absence d’écran intégré pourrait notamment limiter les possibilités d’interaction visuelle. Les lunettes pourraient se révéler utiles pour prendre des photos, écouter des réponses de Gemini, traduire une conversation ou obtenir des indications de navigation, mais elles ne proposeraient pas l’affichage d’informations directement dans le champ de vision.

Samsung dispose pourtant des ressources nécessaires pour explorer des lunettes de réalité augmentée plus ambitieuses. Pour l’instant, les Intelligent Eyewear semblent davantage conçues comme un accessoire connecté que comme un véritable dispositif de réalité augmentée.

Le lancement officiel permettra de savoir si Samsung a prévu des fonctions encore non révélées et, surtout, si l’intégration de Gemini et d’Android XR suffit à distinguer ses lunettes de celles de Meta.