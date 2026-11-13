Reddit veut renforcer sa place dans la recherche de produits en ligne. Après avoir annoncé son intention de faire évoluer son site vers une expérience davantage centrée sur les utilisateurs connectés, la plateforme lance Reddit Reviews, une nouvelle fonctionnalité qui rassemble et organise les témoignages de ses communautés autour de produits spécifiques.

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L’objectif est de faciliter les recherches avant un achat en mettant en évidence les expériences réelles des utilisateurs. Grâce à l’intelligence artificielle, Reddit transforme les discussions publiées dans ses communautés en fiches d’avis structurées, avec les principaux avantages, inconvénients et enseignements à retenir.

L’IA transforme les discussions Reddit en avis structurés

Reddit Reviews s’appuie sur les conversations déjà publiées sur la plateforme. Les utilisateurs y partagent régulièrement leurs expériences avec des produits, expliquent pourquoi ils les apprécient ou les déconseillent et évoquent les compromis à prendre en compte avant un achat.

La nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour organiser ces échanges et en extraire les informations les plus utiles. Une recherche sur un produit conduit ainsi vers une page dédiée, où les principaux enseignements sont regroupés sous une rubrique « What people are saying ».

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La synthèse comprend également une représentation visuelle des avis, répartis entre commentaires positifs, négatifs ou nuancés. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier rapidement les aspects les plus appréciés et les défauts régulièrement mentionnés.

Reddit donne l’exemple d’une personne qui envisage d’acheter une machine à expresso. Elle pourrait notamment chercher à savoir si l’appareil prend beaucoup de place sur un plan de travail ou s’il reste suffisamment simple à utiliser pour un débutant. Reddit Reviews doit permettre de retrouver plus facilement ce type de retour concret, souvent dispersé dans plusieurs discussions.

Des avis directement reliés aux conversations originales

La plateforme ne souhaite pas remplacer les échanges entre ses membres par de simples résumés générés par l’IA. Les utilisateurs peuvent toujours parcourir les commentaires, filtrer les discussions par sujet et accéder directement aux conversations d’origine.

Cette possibilité permet de retrouver le contexte d’un témoignage, de poser des questions supplémentaires ou de demander des conseils à la communauté. Les utilisateurs peuvent également revenir vers la catégorie complète pour comparer différents produits évoqués sur Reddit.

Cette organisation transforme progressivement les discussions communautaires en ressources plus faciles à exploiter pour les consommateurs. Elle pourrait aussi renforcer l’intérêt de Reddit dans les recherches précédant un achat, notamment lorsque les internautes privilégient les retours d’expérience aux descriptions commerciales.

Reddit Reviews s’ouvre à environ 10 000 produits aux États-Unis

Reddit teste cette fonctionnalité depuis février auprès d’utilisateurs américains, avec une première sélection de catégories comme l’électronique, les jeux vidéo et les produits de santé et de beauté. En septembre, l’expérimentation s’est étendue à la maison, au jardin, à la mode et aux vêtements.

La plateforme annonce désormais le déploiement de Reddit Reviews auprès de tous les utilisateurs américains sur iOS, Android et le Web. Le lancement couvre initialement environ 10 000 produits. D’autres catégories doivent être ajoutées progressivement, avant une extension à des marchés situés en dehors des États-Unis.

Pour accéder aux avis, il suffit de rechercher un produit ou une catégorie dans la barre de recherche de Reddit. Il est également possible de toucher le nom d’un produit mis en évidence dans un commentaire pour ouvrir directement sa page dédiée.

Le risque des faux avis à l’ère de l’IA

Cette nouvelle fonctionnalité soulève toutefois une question importante concernant la fiabilité des témoignages. Avec la progression de l’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche et des bots, les plateformes communautaires sont davantage exposées aux campagnes de faux avis et à l’astroturfing, une pratique consistant à simuler artificiellement un soutien populaire en faveur d’une marque ou d’un produit.

En structurant les discussions sous la forme de fiches d’avis facilement consultables, Reddit pourrait aussi rendre ces espaces plus attractifs pour les acteurs cherchant à influencer artificiellement les recommandations.

L’entreprise affirme vouloir s’appuyer sur ses règles communautaires, ses dispositifs de lutte contre le spam et les abus automatisés, ainsi que sur le travail de ses modérateurs pour préserver l’authenticité des échanges.

Reddit Reviews arrive à l’approche de la période des fêtes, lorsque les consommateurs multiplient les recherches et les comparaisons avant leurs achats. Pour Reddit, l’enjeu est désormais de transformer son immense volume de discussions en un véritable outil de découverte commerciale, sans perdre ce qui fait sa particularité : des témoignages spontanés et des conseils issus de communautés spécialisées.