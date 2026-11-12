Lancé en 2023, le DJ alimenté par l’intelligence artificielle est rapidement devenu l’une des fonctionnalités les plus appréciées de Spotify. Le service de streaming musical revendique désormais plus de 94 millions d’auditeurs Premium qui utilisent cette fonction, dont 80 % chaque semaine. Face à cet engouement, Spotify lui apporte deux évolutions attendues : davantage de voix pour personnaliser l’expérience et, surtout, la possibilité de limiter ses interventions entre les morceaux.

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Ces nouveautés s’inscrivent dans la volonté de Spotify de rendre son DJ plus personnel. L’utilisateur pourra choisir une voix qui correspond davantage à ses préférences, mais aussi décider si l’assistant doit réellement commenter sa musique ou simplement la laisser jouer.

Neuf nouvelles voix pour personnaliser son DJ Spotify

À partir du 10 novembre 2026, les abonnés Premium situés dans les régions où le DJ est disponible pourront choisir parmi plusieurs nouvelles voix en anglais et en espagnol. La voix originale, DJ X, reste proposée, mais Spotify ajoute sept options anglophones et deux voix hispanophones.

Les nouvelles voix anglophones couvrent différents accents et personnalités :

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Casey (États-Unis): une voix chaleureuse et décontractée, avec une légère traîne dans la prononciation.

Tess (États-Unis): un ton direct, accueillant et affirmé, avec une bonne connaissance musicale.

Lane (États-Unis) : un accent du Sud et une énergie positive, plus jeune.

Sam (Australie) : une personnalité extravertie et amusante, qui ne se prend pas trop au sérieux.

Nell (Royaume-Uni): une voix posée, au rythme plus lent, et particulièrement connaisseuse.

Declan (Irlande) : un ton franc et passionné, avec un véritable intérêt pour la musique.

Nisha (Inde): une voix accueillante et communicative, pleine d’énergie.

Les utilisateurs hispanophones disposent également de deux nouvelles possibilités : Nico, associé au Mexique, avec un ton naturel et proche de l’auditeur, et Fabi, également mexicaine, dont la personnalité se veut amicale et pleine d’esprit.

Cette diversité permet de sortir de la voix habituelle et de choisir une ambiance plus adaptée à ses goûts. Spotify cherche ainsi à renforcer le sentiment d’avoir un véritable animateur musical personnel plutôt qu’un simple algorithme de recommandation.

Le DJ Spotify peut enfin se faire plus discret

L’autre nouveauté répond à une critique récurrente : les interventions vocales entre les morceaux ne sont pas toujours souhaitées. Spotify ajoute donc un réglage permettant de désactiver les commentaires du DJ pendant une session d’écoute.

Cette option devrait notamment intéresser les personnes qui utilisent Spotify pour diffuser de la musique en arrière-plan, par exemple lors d’un dîner ou d’une soirée entre amis. Les transitions musicales pourront ainsi s’enchaîner sans que l’assistant ne vienne régulièrement prendre la parole.

Le DJ ne deviendra toutefois pas totalement silencieux. Spotify précise qu’une brève confirmation vocale sera toujours diffusée au démarrage d’une session ou lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton DJ pour modifier l’ambiance musicale. En dehors de ces moments, la musique prendra le dessus.

Avec ces deux changements, Spotify s’attaque à deux aspects importants de son DJ IA : la personnalisation de la voix et le contrôle du niveau d’intervention. Une évolution bienvenue pour une fonctionnalité qui, malgré son succès, ne correspond pas nécessairement à toutes les situations d’écoute.