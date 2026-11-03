Google donne une nouvelle dimension sociale aux avatars générés par Gemini. Le groupe permet désormais de partager sa représentation numérique avec ses proches et de créer ensemble des images et des vidéos générées par intelligence artificielle.

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Les utilisateurs peuvent ainsi intégrer plusieurs avatars dans une même création, sans avoir besoin de filmer les participants.

Cette évolution transforme les avatars personnels de Gemini en une expérience collaborative. Après avoir créé son double numérique, il devient possible de le partager avec des amis, de les identifier directement dans une instruction et de les faire apparaître dans un même contenu généré par l’IA.

Créer son avatar Gemini à partir de son visage et de sa voix

Pour créer un avatar personnel, il faut se rendre sur gemini.google.com. Dans la zone de saisie, l’utilisateur doit sélectionner Ajouter des fichiers, puis Plus, avant de choisir l’option Avatar. Un QR code apparaît alors à l’écran et doit être scanné avec un smartphone.

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Gemini demande ensuite d’enregistrer une courte vidéo dans laquelle l’utilisateur montre son visage tout en parlant. Cette étape permet à l’IA de disposer d’une référence visuelle et vocale pour reproduire son apparence et sa voix dans les contenus générés.

Google recommande de réaliser cet enregistrement dans une pièce calme, avec un éclairage régulier placé à hauteur des yeux. Il est également préférable de retirer les lunettes de soleil, les chapeaux et tout accessoire susceptible de masquer le visage. Une fois l’enregistrement terminé, il suffit de revenir sur l’ordinateur et de sélectionner l’option permettant d’utiliser son avatar.

Identifier ses amis dans les prompts pour créer ensemble

Une fois l’avatar configuré, l’utilisateur peut l’intégrer à ses instructions en utilisant son nom d’utilisateur Google précédé du symbole @. Le même mécanisme fonctionne avec les avatars des personnes qui ont accepté de les partager.

Cette possibilité ouvre la voie à des créations réunissant plusieurs proches dans une même image ou vidéo. Il devient ainsi possible de demander à Gemini de générer un contenu mettant en scène plusieurs personnes, chacune représentée par son propre avatar numérique.

Le partage s’effectue depuis les paramètres de Gemini, dans la rubrique consacrée aux avatars. Il faut saisir l’adresse Gmail de la personne avec laquelle on souhaite partager son avatar. Cette dernière reçoit alors une invitation qu’elle peut accepter ou refuser. Google précise que le propriétaire conserve le contrôle de ses autorisations et peut à tout moment accorder ou retirer l’accès.

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Une disponibilité encore très limitée

Cette fonctionnalité est soumise à plusieurs restrictions. Google indique qu’il faut avoir au moins 18 ans et disposer d’un compte Google personnel. Pour le moment, seuls les contenus en anglais sont pris en charge.

Surtout, les avatars personnels de Gemini ne sont pas disponibles dans l’Espace économique européen, en Suisse ni au Royaume-Uni. Les utilisateurs français ne peuvent donc pas encore profiter de cette expérience collaborative.

Avec cette évolution, Google cherche à faire de Gemini davantage qu’un simple outil de génération d’images et de vidéos. La possibilité de réunir plusieurs identités numériques dans une même création pourrait ouvrir de nouveaux usages créatifs et ludiques, mais son déploiement géographique reste pour l’instant très restreint.