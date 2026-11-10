Apple vend des crédits d’utilisation supplémentaires pour les fonctions IA de Logic Pro

Apple commence à monétiser l’accès à certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle de ses applications créatives. Après avoir publié début septembre un article d’assistance détaillant les limites d’utilisation de plusieurs fonctions d’Apple IntelligenceApple Intelligence est le système d'intelligence personnelle d'Apple, intégré à iOS, iPadOS et macOS : l'essentiel reste gratuit et local, mais les usages avancés basculent progressivement vers un modèle payant via iCloud+. Lire la fiche, l’entreprise a ajouté une option permettant d’acheter des crédits supplémentaires dans Logic Pro.

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Repérée par 9to5Mac, cette possibilité est proposée au prix unique de 49,99 dollars.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

Logic Pro intègre un assistant IA capable d’accompagner les utilisateurs dans différentes étapes de création musicale. Il peut notamment démarrer un nouveau morceau, configurer une piste vocale à partir d’une simple instruction ou aider à améliorer un projet en cours. Ces interactions peuvent toutefois consommer un quota d’utilisation, notamment parce que certaines fonctions reposent sur des modèles d’IA hébergés dans le cloud, fournis par OpenAI ou Google GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche.

Des Intelligence Usage Packs pour dépasser les limites d’utilisation

Apple appelle ces crédits supplémentaires les Intelligence Usage Packs. Ils permettent de continuer à utiliser certaines fonctionnalités d’intelligence artificielle une fois les quotas habituels atteints.

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L’achat est associé au compte Apple qui a effectué la transaction. Le partage familial n’est pas pris en charge : les autres membres d’un groupe Family Sharing ne peuvent donc pas profiter des crédits achetés par un utilisateur.

Apple précise également que les crédits supplémentaires non consommés sont reportés d’un mois sur l’autre. Ils ne sont toutefois pas permanents : leur validité est limitée à 12 mois à compter de la date d’achat. Passé ce délai, le solde inutilisé expire.

Le quota de Logic Pro dépend de la complexité des échanges

Dans Logic Pro, Apple indique que la limite d’utilisation dépend notamment de la complexité des conversations avec l’assistant. Autrement dit, toutes les requêtes ne consomment pas nécessairement le quota de la même manière. Les interactions plus élaborées pourraient donc épuiser plus rapidement les crédits disponibles.

Pour acheter un pack supplémentaire, les utilisateurs doivent ouvrir le menu principal de Logic Pro, puis accéder à Intelligence Features > Show Usage. L’option d’achat apparaît dans cette section lorsque l’utilisateur souhaite augmenter son accès aux fonctionnalités concernées.

D’autres applications Apple pourraient bientôt proposer ces packs

Pour le moment, Logic Pro est la seule application à proposer cette option d’achat. Apple devrait toutefois étendre les Intelligence Usage Packs à d’autres logiciels de son écosystème créatif au cours du mois de novembre.

Les applications concernées incluraient Pixelmator Pro, Final Cut Pro et Motion. Pages, Keynote et Numbers devraient également être concernés, ces trois outils devant bénéficier d’un chatbot IA d’Apple.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Apple autour de l’intelligence artificielle. Plutôt que de proposer un accès illimité à toutes les fonctionnalités, la marque introduit un système de quotas complété par des achats ponctuels. Reste à voir si ce modèle sera bien accueilli par les créateurs, notamment ceux qui utilisent quotidiennement ces outils dans leur environnement de travail.