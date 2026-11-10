En parallèle de sa nouvelle gamme Reno 17, OPPO prépare l’arrivée d’une nouvelle tablette sur le marché chinois. La OPPO Pad Air 6 est déjà disponible en précommande sur la boutique officielle du constructeur, qui a publié l’intégralité de sa fiche technique avant sa présentation prévue le 16 novembre 2026.

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Au programme : un écran LCD de 12,1 pouces, une puce MediaTek Dimensity 7360 Super et une imposante batterie de 10 050 mAh.

Un écran 2,8K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

La OPPO Pad Air 6 embarque une dalle LCD de 12,1 pouces au format 7:5, avec une définition de 2 800 × 1 980 pixels et une densité de 284 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, avec plusieurs paliers disponibles à 30, 60, 90 et 120 Hz. OPPO annonce un ratio écran-façade de 88,5 % et des bordures relativement fines.

La luminosité typique est donnée pour 600 nits, avec un pic annoncé à 900 nits. La dalle prend en charge un milliard de couleurs, couvre 98 % de l’espace DCI-P3 en mode Vivid et 100 % du sRGB en mode Natural. La précision colorimétrique est également mise en avant, avec un Delta E annoncé autour de 1. L’échantillonnage tactile peut atteindre 540 Hz, contre 240 Hz par défaut.

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Une puce Dimensity 7360 Super et jusqu’à 12 Go de RAM

Sous le capot, OPPO a choisi le MediaTek Dimensity 7360 Super, un processeur octocœur dont la fréquence maximale atteint 2,5 GHz. Il est accompagné de mémoire LPDDR5X et d’un stockage UFS 3.1. Trois configurations sont annoncées : 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 8 Go avec 256 Go, et 12 Go avec 256 Go.

La tablette sera commercialisée en deux versions : Wi-Fi, référencée OPD2613, et 5 G avec emplacement SIM, identifiée OPD2614. L’extension du stockage est réservée à cette dernière selon la fiche officielle. Cette distinction permettra de choisir entre une utilisation principalement domestique ou nomade, avec une connexion mobile intégrée.

Une batterie de 10 050 mAh et quatre haut-parleurs

L’autonomie repose sur une batterie de 10 050 mAh, compatible avec la recharge SuperVOOC jusqu’à 33 W. La tablette prend également en charge les protocoles UFCS et PPS, ainsi qu’une recharge PD de 13,5 W via son port USB-C.

Côté design, la OPPO Pad Air 6 mesure 266,01 × 192,77 × 6,89 mm pour un poids d’environ 603 grammes. Elle sera proposée en deux coloris, Encounter Blue et Starlight Silver, chacune également disponible en édition Soft Light. Pour la photographie, OPPO a prévu deux capteurs de 8 mégapixels, à l’avant et à l’arrière. Le module arrière pourra filmer en 1080p à 30 images par seconde.

L’expérience multimédia s’appuie sur quatre haut-parleurs et deux microphones. La tablette intègre également la reconnaissance faciale, mais fait l’impasse sur le lecteur d’empreintes digitales. La connectivité comprend le Wi-Fi 6, tandis que la version 5G ajoute la prise en charge de plusieurs systèmes de géolocalisation : BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS.

ColorOS 17 mise sur les outils d’IA et la productivité

La OPPO Pad Air 6 fonctionne sous ColorOS 17. Le constructeur met notamment en avant une expérience Notes renouvelée, avec des outils dédiés à l’apprentissage et des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Les fonctions de productivité comprennent également la connexion multi-écrans, les fenêtres flottantes et l’impression sans fil.

Par rapport à la Pad Air 5 de l’année précédente, la nouvelle génération conserve une formule assez proche : un écran LCD de 12,1 pouces en définition 2,8K avec un rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une batterie de 10 050 mAh. Les principales évolutions annoncées concernent notamment le passage au Dimensity 7360 Super et l’adoption de ColorOS 17.

Prix et disponibilité de la OPPO Pad Air 6

OPPO présentera officiellement la OPPO Pad Air 6 en Chine le 16 novembre 2026, aux côtés de la série Reno 17 et de la Watch 5. Les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique officielle chinoise. Le constructeur propose également des offres de réservation, notamment une formule à prix réduit permettant de bloquer une protection d’écran pendant un an.

Le prix de vente reste toutefois inconnu. La boutique affiche encore une mention indiquant que le tarif sera communiqué ultérieurement, probablement lors de l’événement de lancement. OPPO n’a pas non plus annoncé de calendrier pour une éventuelle commercialisation internationale, notamment en Europe ou en Inde.