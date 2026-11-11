Blue Origin vise désormais janvier 2027 pour le prochain vol de sa fusée New Glenn. Ce nouveau calendrier, rapporté par CNBC et le Financial Times, intervient après l’explosion survenue en mai dernier sur le pas de tir de la société, qui a endommagé les installations et retardé la reprise des lancements.

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Le calendrier a été communiqué dans un mémo interne de Dave Limp, directeur général de Blue Origin, adressé aux employés. L’entreprise espérait initialement effectuer ce nouveau lancement en décembre 2026. En octobre, son fondateur Jeff Bezos avait encore évoqué cette échéance lors d’un entretien avec Fox News, en plaisantant sur la possibilité d’un décollage le 31 décembre.

La nouvelle fenêtre repousse donc le retour en vol d’environ dix jours par rapport à l’objectif précédent, selon CNBC. Dave Limp aurait notamment expliqué que les mauvaises conditions météorologiques avaient compliqué les travaux de reconstruction du pas de tir.

Une explosion en mai a perturbé le calendrier de New Glenn

Ce report trouve son origine dans l’incident survenu en mai 2026 sur les installations de lancement de Blue Origin. Une explosion avait endommagé le pas de tir de New Glenn, juste avant un vol qui devait transporter des satellites du réseau Amazon Leo en orbite.

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La remise en état des infrastructures a depuis constitué une étape indispensable avant de pouvoir reprendre les opérations. Les conditions météorologiques ont également ralenti ce chantier, selon les informations communiquées par Dave Limp dans son mémo.

Ce contretemps illustre les difficultés auxquelles Blue Origin doit faire face pour maintenir le rythme de développement et d’exploitation de son lanceur lourd. Le prochain vol représente une étape importante pour l’entreprise, qui doit démontrer sa capacité à reprendre ses missions après cet incident.

Blue Origin maintient le retour en vol comme priorité

Malgré ce nouveau décalage, la direction de Blue Origin cherche à rassurer ses équipes sur l’avancement du programme. Dans son message interne, Dave Limp a insisté sur le fait que cet ajustement ne remettait pas en cause les progrès accomplis ni l’importance du travail restant à effectuer.

« Le retour de New Glenn en vol reste notre priorité absolue », aurait écrit le dirigeant, selon CNBC et le Financial Times. Il a également souligné que cet objectif méritait les efforts nécessaires, malgré les délais supplémentaires.

Janvier 2027 constitue désormais la cible interne annoncée pour le prochain lancement. Il ne s’agit toutefois pas d’une garantie de décollage à une date précise : la reconstruction des installations et les conditions opérationnelles resteront déterminantes pour confirmer le calendrier.