Le Cybertruck devait devenir l’un des grands succès industriels de Tesla. Trois ans après son arrivée sur le marché, le pick-up électrique n’aurait pourtant été vendu qu’à environ 70 000 exemplaires. Elon Musk a désormais confirmé l’arrêt de sa production à la Gigafactory Texas vers le milieu de l’année 2027, afin de libérer de l’espace pour fabriquer davantage de Cybercab.

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Le contraste est saisissant avec les ambitions initiales du constructeur. Elon Musk envisageait à l’origine de vendre environ 250 000 Cybertruck chaque année. Lorsque les premiers clients ont reçu leur véhicule, à la fin de 2023, Tesla affichait une confiance considérable dans son nouveau pick-up, au point de présenter son usine texane comme la « Cybertruck Factory » avant même la construction du bâtiment.

La réalité commerciale s’est révélée bien moins favorable. Selon les estimations rapportées, les ventes cumulées atteindraient environ 70 000 unités en trois ans, soit une fraction des volumes que Musk espérait écouler en une seule année. Dans un message publié sur X, le dirigeant a confirmé que Tesla mettrait fin à la production du modèle dans son usine texane autour de la mi-2027.

Le Cybertruck n’a pas convaincu malgré un lancement très médiatisé

Plusieurs facteurs expliqueraient cet écart entre les ambitions et les résultats. Le design particulièrement clivant du Cybertruck a limité son attrait auprès d’une partie des acheteurs, tandis que différents problèmes de contrôle qualité ont également terni son image. Le véhicule a notamment fait l’objet de rappels qui ont alimenté les interrogations sur sa fiabilité.

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Ce bilan contraste avec l’attention considérable dont le pick-up a bénéficié avant son lancement. Son apparence angulaire en acier inoxydable, ses promesses technologiques et sa mise en scène médiatique en avaient fait l’un des véhicules les plus attendus de Tesla. Mais l’engouement initial ne s’est pas traduit par les volumes de vente espérés.

L’arrêt annoncé ne signifie pas nécessairement que le Cybertruck disparaîtra immédiatement de la circulation ou que Tesla abandonnera définitivement le modèle. L’information communiquée par Musk concerne avant tout la fin de sa production à la Gigafactory Texas, avec une réaffectation de l’espace industriel au Cybercab.

Le Cybercab devient une priorité industrielle pour Tesla

Cette décision s’inscrit dans une réorientation plus large de Tesla vers l’intelligence artificielle, la robotique et les services de mobilité autonome. Le Cybercab, conçu autour de la conduite sans chauffeur, occupe désormais une place centrale dans cette stratégie.

Le constructeur aurait déjà commencé à transporter des passagers à Austin avec ses Cybercab depuis environ deux mois, sans incident majeur signalé dans les informations rapportées par la source. Ces premières opérations semblent conforter Tesla dans son intention d’étendre progressivement son activité de robotaxis. La capacité de ces véhicules à fonctionner de manière réellement autonome à grande échelle reste néanmoins un enjeu déterminant.

Le Cybertruck n’est d’ailleurs pas le seul véhicule concerné par cette réorganisation. Tesla a également mis fin à la production des Model S et Model X plus tôt en 2026, leurs lignes industrielles étant destinées à accueillir la fabrication d’Optimus, le robot humanoïde du groupe.

Tesla tourne-t-il définitivement le dos à l’automobile traditionnelle ?

L’arrêt programmé du Cybertruck, après celui des Model S et Model X, envoie un signal fort sur les priorités de Tesla. Ces deux berlines et SUV ont pourtant largement contribué à construire la réputation du constructeur sur le marché des voitures électriques. Leur retrait montre que les volumes de vente ne sont plus le seul critère qui guide les choix industriels du groupe.

Elon Musk semble désormais vouloir concentrer davantage de ressources sur les robots humanoïdes et les robotaxis, deux activités auxquelles il associe une part importante de l’avenir de Tesla. Cette transformation pourrait modifier profondément l’identité de l’entreprise, historiquement connue comme un constructeur automobile.

Reste à savoir si cette stratégie sera aussi rentable que Musk l’imagine. Le Cybercab devra notamment démontrer qu’il peut fonctionner en toute sécurité, répondre aux exigences réglementaires et trouver son public. Pour Tesla, le pari est considérable : remplacer progressivement une partie de son ambition automobile par une vision centrée sur les machines autonomes.