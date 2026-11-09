Meta enrichit son application Muse avec Spaces, une fonctionnalité qui permet de créer des expériences interactives sur mesure en les décrivant simplement à une intelligence artificielle. Planificateur, gestionnaire de commandes, espace de shopping ou suivi musical : chacun peut concevoir ses propres mini-applications sans écrire une ligne de code.

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Après Google avec Opal et AI Studio, ou encore Replit dans le domaine du développement assisté par IA, Meta entend à son tour démocratiser la création d’applications. La démarche prend toutefois une forme différente : plutôt que de proposer un outil de développement indépendant, le groupe intègre directement cette possibilité dans Muse, son application d’intelligence artificielle.

Annoncée le 7 novembre 2026, la fonctionnalité Spaces permet de transformer une simple idée en une expérience interactive personnalisée. Il suffit de décrire à Muse ce que l’on souhaite créer pour que l’IA se charge de construire l’espace correspondant. L’utilisateur peut ensuite affiner le résultat en demandant de nouvelles fonctionnalités, une présentation différente ou des ajustements dans son fonctionnement.

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Des mini-applications adaptées aux habitudes de chacun

Meta présente les Spaces comme des expériences conçues autour des centres d’intérêt et du quotidien de chaque utilisateur. Elles restent accessibles au sein de Muse et peuvent être épinglées dans la barre latérale ou les onglets principaux, masquées lorsque cela est nécessaire, ou encore programmées pour apparaître à certains moments.

Un planificateur hebdomadaire peut ainsi être visible pendant les jours de travail, puis laisser place à une organisation dédiée au week-end dès le samedi. L’objectif est de faire de Muse un environnement capable de s’adapter aux différents usages, plutôt qu’un simple assistant auquel on adresse ponctuellement des questions.

Les possibilités évoquées par Meta couvrent des besoins très variés. Un utilisateur peut notamment créer un espace de shopping regroupant ses listes de souhaits, des produits repérés et des idées de cadeaux. Un autre peut concevoir un outil de suivi musical pour surveiller l’actualité de ses artistes préférés et recevoir des alertes concernant leurs prochains concerts.

Meta cite également des tableaux de bord scolaires, des organisateurs de mariage, des espaces de gestion de commandes ou de clients, ainsi qu’un studio de podcast destiné à préparer des idées, effectuer des recherches et rédiger des scripts. Des jeux de culture générale ou des planificateurs de voyage font aussi partie des exemples possibles.

Des espaces personnels capables de se mettre à jour

L’un des aspects mis en avant par Meta concerne la capacité des Spaces à évoluer après leur création. L’entreprise explique que ces expériences sont personnelles dès le départ et peuvent continuer à fonctionner en arrière-plan lorsque l’utilisateur connecte les applications qu’il utilise.

Elles peuvent alors actualiser certaines informations, comme l’évolution des prix ou la progression des économies réalisées. L’ambition est de proposer des espaces qui ne se limitent pas à afficher des informations statiques, mais restent utiles au fil du temps sans nécessiter une intervention permanente.

Cette approche rapproche Muse d’une plateforme de création de petits outils personnels. Elle pourrait notamment séduire les utilisateurs qui ont besoin d’une fonction très spécifique, mais ne souhaitent pas installer une application supplémentaire ou passer par un service de développement no-code.

Meta déploie aussi de nouveaux modèles pour Muse et Meta AI

En parallèle de Spaces, Meta annonce le déploiement de modèles spécialisés destinés à alimenter Meta AI et Muse. Ceux-ci s’appuient sur les enseignements tirés de Muse Wonder, présenté par l’entreprise comme sa série de modèles la plus performante à ce jour.

Meta affirme que ces modèles sont plus efficaces pour mémoriser les informations importantes du contexte et reprendre une tâche lorsqu’un problème survient. Ces améliorations doivent notamment renforcer la capacité de l’assistant à accompagner des usages plus complexes et à maintenir la continuité des expériences créées.

Spaces est désormais disponible dans l’ensemble des régions où Muse est proposé. Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie de Meta : faire de son assistant IA non seulement un interlocuteur capable de répondre à des demandes, mais aussi un outil permettant de fabriquer des services interactifs adaptés à chaque utilisateur.