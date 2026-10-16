Meta dévoile Muse Spark Open, un modèle d’intelligence artificielle à poids ouverts qui se distingue par son architecture massive et sa compatibilité avec les ordinateurs Apple. Avec 816 milliards de paramètres et une fenêtre de contexte d’un million de tokens, le modèle vise des tâches complexes, notamment le développement logiciel, l’automatisation et l’exécution de workflows pilotés par des agents IA.

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Selon les évaluations publiées par Meta, Muse Spark Open offrirait des performances supérieures à celles d’autres modèles populaires à poids ouverts. Mais cette puissance a un coût matériel considérable : pour l’exécuter localement, il faudrait disposer d’au moins un téraoctet de mémoire vive. Une exigence qui le réserve, dans la pratique, aux configurations les plus haut de gamme.

Un modèle massif pensé pour le code et les agents IA

Muse Spark Open est nativement multimodal et conçu pour traiter des tâches complexes de programmation, mais aussi pour enchaîner plusieurs actions de manière autonome dans le cadre de workflows agentiques. Sa fenêtre de contexte d’un million de tokens lui permet de traiter de grandes quantités d’informations au sein d’une même interaction.

Meta présente ce modèle comme l’un des modèles à poids ouverts les plus performants développés aux États-Unis. Cette affirmation repose sur les résultats d’évaluation communiqués par l’entreprise : elle doit donc être interprétée à la lumière des benchmarks retenus et des conditions de comparaison.

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L’un des aspects distinctifs de Muse Spark Open est son orientation vers l’écosystème Mac. Meta affirme avoir conçu le modèle pour fonctionner sur les ordinateurs Apple, même si ses besoins en mémoire rendent son exécution locale particulièrement exigeante.

Un téraoctet de RAM pour l’exécuter sur un Mac

D’après les informations rapportées par Engadget, l’exécution locale de Muse Spark Open nécessite au minimum 1 To de mémoire vive. Une configuration de ce type dépasse largement les capacités de la plupart des ordinateurs personnels et limite l’accès au modèle aux machines professionnelles les plus puissantes.

Le Mac Studio équipé de la puce M5 Ultra est présenté comme une configuration particulièrement adaptée à son exécution. Cela ne signifie toutefois pas que tous les Mac Studio pourront nécessairement faire fonctionner le modèle : la quantité de mémoire disponible et la configuration exacte de la machine restent déterminantes.

Cette contrainte illustre une limite importante des modèles ouverts de très grande taille. Même lorsque leurs poids sont accessibles, leur utilisation locale peut nécessiter une infrastructure coûteuse, ce qui réduit leur intérêt immédiat pour le grand public.

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De la programmation à DaVinci Resolve

Meta indique avoir associé Muse Spark Open à Muse Code, son terminal de programmation assisté par IA, pour le tester dans différents workflows agentiques.

Parmi les exemples communiqués figure la correction d’un client Mastodon. Le modèle aurait contribué à des corrections de bugs, à l’ajout de fonctionnalités et à la compilation complète du projet. Ces tâches illustrent l’ambition de Meta : aller au-delà de la génération de code pour intervenir sur un projet logiciel de manière plus globale.

L’entreprise indique également avoir testé le modèle avec DaVinci Resolve, le logiciel de montage vidéo professionnel. Muse Spark Open aurait été capable d’examiner des séquences et de recadrer des images. Meta n’a cependant pas détaillé l’ensemble des conditions de ces tests ni leur degré d’autonomie.

Ces démonstrations suggèrent que le modèle pourrait servir à automatiser certaines opérations directement dans des logiciels de bureau. Il reste néanmoins nécessaire de distinguer les capacités observées dans des scénarios présentés par Meta des performances que les utilisateurs pourront obtenir dans leurs propres environnements.

Les modèles à poids ouverts, un enjeu stratégique

Contrairement aux modèles propriétaires dont les paramètres restent inaccessibles, les modèles à poids ouverts donnent aux développeurs davantage de liberté pour les déployer, les adapter et les intégrer à leurs propres outils. Ils peuvent également permettre de mieux contrôler les coûts et les conditions d’utilisation, selon les modalités de distribution et la licence retenues.

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Meta met ainsi en avant un modèle destiné aussi bien aux développeurs qu’aux workflows professionnels reposant sur des agents IA. Toutefois, l’expression « à poids ouverts » ne signifie pas automatiquement que tous les éléments nécessaires à une transparence complète sont publiés, ni que l’utilisation est dépourvue de restrictions.

Muse Spark Open est désormais proposé via plusieurs plateformes d’API. Cette disponibilité permet aux développeurs de commencer à l’expérimenter sans nécessairement disposer d’une machine capable de l’exécuter localement.

Le modèle combine donc une ambition technique importante et une barrière matérielle élevée. Pour la plupart des utilisateurs, l’accès via une API sera probablement plus réaliste que l’exécution sur un ordinateur personnel, tandis que les développeurs pourront évaluer si ses capacités justifient le coût et les ressources nécessaires.