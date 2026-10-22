L’agent IA Muse de Meta vient de franchir le cap des 10 millions d’utilisateurs, mais c’est surtout la manière dont ils l’utilisent qui retient l’attention de Mark Zuckerberg. Lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre, le patron de Meta a révélé que plus d’un quart des utilisateurs actifs de Muse qui réalisent des achats via l’agent dépensent en moyenne plus de 200 dollars par commande.

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Un signal encourageant pour une entreprise qui entend faire de son assistant une nouvelle source majeure de revenus.

Selon Zuckerberg, environ 25 % des personnes ayant configuré Muse l’utilisent quotidiennement. Ce niveau d’engagement contribue à améliorer la rétention, tandis que les usages se diversifient au-delà du simple dialogue avec une IA : achats en ligne, gestion des courriels, organisation du calendrier et tâches de productivité personnelle.

Meta estime désormais avoir atteint le product-market fit pour Muse, autrement dit une adéquation suffisante entre le produit et les besoins de ses utilisateurs. L’entreprise veut passer à l’échelle, augmenter ses revenus et réduire le coût de fonctionnement de son agent.

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Le commerce assisté par l’IA pourrait devenir l’un des principaux leviers économiques de Muse. Mark Zuckerberg a indiqué que plus d’un quart des utilisateurs engagés qui effectuent des achats avec l’agent présentent un montant moyen d’achat supérieur à 200 dollars. Il s’agit d’un indicateur de valeur commerciale potentiellement important, même si Meta n’a pas détaillé le volume total des transactions ni la fréquence de ces achats.

Le dirigeant a également évoqué les résultats observés par Plaid, le spécialiste des connexions entre applications financières et comptes bancaires. Selon Zuckerberg, l’entreprise lui a indiqué n’avoir jamais constaté une activité comparable à celle générée par son connecteur pour Muse.

Cette intégration permet à l’agent de faciliter les achats en s’appuyant sur des connexions financières. Elle illustre la volonté de Meta de faire évoluer Muse au-delà de la recherche d’informations, vers un assistant capable d’accompagner des actions concrètes. Le succès commercial à long terme dépendra toutefois de la capacité de l’entreprise à convertir ces premières utilisations en revenus récurrents.

La confiance et la confidentialité, des enjeux centraux

Les utilisateurs sollicitent également Muse pour des tâches personnelles, notamment en connectant l’agent à leur messagerie électronique ou à leur calendrier. Pour Zuckerberg, ces usages témoignent d’un certain niveau de confiance dans les protections mises en place par Meta.

L’entreprise s’appuie notamment sur Muse Secure VM, un mécanisme conçu pour protéger les données et la vie privée des utilisateurs. Meta prépare aussi Muse Confidential VM, qui doit empêcher Meta elle-même d’accéder au contenu des utilisateurs. Cette promesse sera particulièrement importante à mesure que l’agent obtiendra davantage d’autonomie et accédera à des informations personnelles sensibles.

La confidentialité pourrait devenir un facteur déterminant dans l’adoption des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche. Pour déléguer des tâches impliquant des messages privés, des rendez-vous ou des achats, les utilisateurs doivent pouvoir comprendre quelles données sont accessibles, comment elles sont protégées et quelles actions l’agent est autorisé à effectuer.

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Meta veut multiplier par dix l’efficacité de Muse

La croissance de Muse s’accompagne d’un défi technique majeur : le coût de calcul. Les modèles d’IA avancés et les agents capables d’enchaîner plusieurs opérations nécessitent des ressources importantes, particulièrement lorsque leur utilisation se développe à grande échelle.

Meta prévoit de construire, au cours des prochaines années, une capacité informatique suffisante pour servir plus d’un milliard de personnes. À court terme, Muse reste coûteux à exploiter, mais Zuckerberg affirme que l’entreprise vise une amélioration de son efficacité économique de plus de dix fois au cours de l’année à venir.

Cette progression doit permettre à Muse de devenir rentable une fois ses différentes sources de revenus suffisamment développées. Il s’agit toutefois d’un objectif annoncé par Meta, et non d’une rentabilité déjà démontrée.

Le modèle économique envisagé repose sur plusieurs leviers. Muse devrait rester gratuit pour la majorité des utilisateurs, tandis que Meta prélèverait une commission sur une partie des transactions commerciales réalisées par son intermédiaire. Les utilisateurs intensifs souhaitant accéder aux modèles les plus avancés ou disposer de davantage de jetons pourraient, eux, payer un abonnement ou une offre complémentaire.

Muse pourrait rapporter davantage que Facebook ou Instagram

Meta nourrit des ambitions particulièrement élevées pour son agent. Zuckerberg estime que Muse pourrait, à terme, générer davantage de revenus par utilisateur que les services de la famille d’applications du groupe, qui comprend Facebook, Instagram, WhatsAppWhatsApp est l'application de messagerie de Meta, chiffrée de bout en bout par défaut, utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Lire la fiche et Messenger.

Le dirigeant a évoqué des revenus annuels de plusieurs centaines de dollars par utilisateur pour ces applications. Il s’agit d’un objectif ambitieux pour Muse, dont la capacité à atteindre ce niveau dépendra notamment de l’adoption des services payants, des commissions sur les achats et du coût réel des infrastructures nécessaires.

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La stratégie représente une évolution importante pour Meta. Jusqu’ici, l’essentiel de son activité reposait sur la publicité et l’engagement au sein de ses réseaux sociaux. Avec Muse, le groupe cherche à monétiser directement l’assistance fournie par l’IA et les actions réalisées pour le compte des utilisateurs.

Un futur réseau d’agents IA et des lunettes connectées

Zuckerberg a également évoqué le rôle de Muse dans la stratégie matérielle de Meta, notamment pour les lunettes connectées. L’agent pourrait contribuer à rendre ces appareils plus utiles en donnant accès à des capacités d’assistance et d’action sans nécessiter systématiquement un smartphone.

Cette ambition s’inscrit dans un contexte financier plus délicat pour Reality Labs, la division qui regroupe notamment les activités de réalité virtuelle, de lunettes connectées et de métaversLe métavers désigne des mondes virtuels persistants où l'on évolue sous forme d'avatar. Lire la fiche. Meta prévoit que ses pertes passeront de 19,1 milliards de dollars en 2025 à environ 15 milliards en 2026. La baisse attendue reste significative, mais elle ne signifie pas que cette division est devenue rentable.

Le patron de Meta a enfin esquissé les contours d’un projet baptisé Muse Network. L’idée serait de faire évoluer Muse d’un assistant individuel vers un réseau dans lequel les agents de plusieurs personnes pourraient collaborer. Les Muses d’amis ou de membres d’une famille pourraient ainsi interagir entre eux pour organiser des activités ou coordonner certaines tâches.

Zuckerberg imagine également un commerce où l’utilisateur ne se contenterait plus de naviguer sur le site d’une entreprise : il pourrait directement dialoguer avec l’agent IA de cette dernière. Cette approche ferait des agents des intermédiaires entre consommateurs et commerçants, avec de nouvelles possibilités de personnalisation, mais aussi des questions sur la transparence des recommandations et le contrôle des transactions.

Le franchissement des 10 millions d’utilisateurs constitue une première étape pour Muse. Le véritable test sera désormais de démontrer que cette adoption peut se traduire par des revenus durables, tout en réduisant fortement les coûts de calcul et en préservant la confiance nécessaire à un assistant qui intervient dans la vie personnelle et les achats de ses utilisateurs.