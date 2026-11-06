Meta continue de faire évoluer Muse, son agent d’intelligence artificielle personnel. Mark Zuckerberg a annoncé l’arrivée d’un mode vocal en temps réel, qui permet désormais d’échanger oralement avec son assistant plutôt que de passer uniquement par des messages écrits.

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Cette nouveauté s’accompagne d’avatars animés capables de reproduire les expressions et les mouvements associés à la parole.

La fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis dans l’application Meta AI. Elle transforme sensiblement l’expérience : pendant une conversation vocale, l’avatar affiché en haut de l’interface s’anime au rythme des paroles de l’agent. L’objectif est de rendre les échanges plus naturels et de donner davantage de présence à cet assistant numérique.

Des avatars animés et des voix personnalisables

Le mode vocal ne se limite pas à une simple lecture des réponses de Muse. L’avatar s’anime pendant la conversation pour synchroniser ses mouvements avec les mots prononcés. Meta cherche ainsi à rapprocher l’interaction avec son agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche d’une discussion en face à face.

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Les utilisateurs peuvent également personnaliser la voix de leur assistant. Il est possible de lui demander directement d’adopter un certain ton, en laissant Muse choisir une voix adaptée, ou de parcourir différentes options dans les paramètres de l’avatar.

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Les premiers essais rapportés montrent que les réponses vocales peuvent être rapides. Comme dans une conversation écrite, l’assistant peut toutefois marquer une pause lorsqu’il doit rechercher une information ou effectuer une vérification. L’animation des avatars peut aussi produire un résultat déroutant, notamment lorsque leur apparence rappelle fortement une personne réelle.

Une expérience immersive qui peut aussi devenir étrange

L’un des aspects les plus singuliers de cette nouveauté tient à la liberté laissée dans le choix de l’avatar. Il est notamment possible de créer une représentation visuelle ressemblant à Mark Zuckerberg. Voir une version numérique du dirigeant de Meta parler directement à l’utilisateur peut toutefois donner une impression assez troublante.

La personnalisation de la voix ne permet pas nécessairement de reproduire exactement celle d’une personne. Lors des premiers essais rapportés, il n’a notamment pas été possible d’obtenir une voix correspondant parfaitement à celle de Mark Zuckerberg.

Cette dimension illustre l’ambition de Meta : faire de Muse un agent personnel avec lequel les utilisateurs peuvent interagir de manière plus expressive, au-delà du traditionnel échange de questions et de réponses. Mais elle soulève aussi une question d’ergonomie : jusqu’où faut-il pousser le réalisme des avatars pour rendre les assistants IA plus agréables à utiliser, sans tomber dans l’effet artificiel ou inquiétant ?

Pour le moment, le mode vocal et les avatars expressifs commencent à être déployés aux États-Unis dans l’application Meta AI. Meta prévoit également de proposer cette expérience sur ses lunettes connectées dans un avenir proche.

La fonctionnalité doit aussi être intégrée à Muse Charm, un futur accessoire connecté que l’entreprise prévoit de commercialiser cette année. Meta cherche ainsi à étendre son agent IA au-delà du smartphone et à multiplier les points d’accès à son assistant personnel.

L’enjeu est stratégique : en donnant une voix, un visage et bientôt une présence sur plusieurs appareils à Muse, Meta construit progressivement un assistant destiné à accompagner les utilisateurs dans leur quotidien. Reste à voir si cette approche plus incarnée séduira le grand public, ou si les avatars animés finiront par détourner l’attention de l’utilité réelle de l’intelligence artificielle.