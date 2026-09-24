À peine quelques semaines après son lancement, Meta Muse est déjà en train de devenir la pièce centrale de la stratégie IA de Meta. Lors de son Connect 2026, Mark Zuckerberg a dévoilé une série d’évolutions destinées à faire sortir l’agent de sa simple application : avatar interactif, lunettes connectées, contrôle du Mac, adresse e-mail personnelle et multiplication des services auxquels il peut accéder.

L’ambition dépasse clairement celle d’un nouveau chatbot. Meta veut transformer Muse en un agent permanent capable de travailler en arrière-plan, de circuler entre les appareils et, à terme, d’effectuer une partie des tâches numériques quotidiennes à la place de son utilisateur.

Lancé début septembre, Muse repose sur Muse Spark, le modèle multimodal développé par Meta pour les usages agentiques. Contrairement à un assistant essentiellement conversationnel, le système est conçu pour accéder, avec les autorisations nécessaires, à des applications et services comme la messagerie ou le calendrier afin d’exécuter des tâches plutôt que de simplement expliquer comment les réaliser.

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Mark Zuckerberg voit beaucoup plus loin. Lors de Connect, le dirigeant a présenté Muse comme le point de départ d’une future « superintelligence personnelle » susceptible d’accompagner des milliards d’utilisateurs. Derrière cette formule se dessine surtout une stratégie assez claire : faire de l’agent une couche logicielle permanente entre l’utilisateur et ses différents services numériques.

Meta veut également réduire au maximum la friction à l’usage. Une tâche longue peut continuer à être exécutée en arrière-plan et Muse peut revenir vers son utilisateur lorsqu’elle est terminée ou lorsqu’une validation est nécessaire. Le fonctionnement se rapproche ainsi davantage d’une délégation à un assistant numérique que d’une succession de requêtes envoyées à un chatbot.

Cette évolution pourrait également définir le modèle économique du produit. Zuckerberg a indiqué que Meta comptait offrir gratuitement une quantité importante d’utilisation, avec l’idée de générer à terme des revenus en prélevant une petite commission sur certaines transactions réalisées par l’agent. Muse n’aurait alors plus seulement vocation à répondre ou à organiser : il deviendrait aussi une interface commerciale.

Un avatar en temps réel pour donner un visage à l’agent

Parmi les annonces les plus visibles figure Muse Realtime Avatar, une nouvelle technologie permettant de donner un visage, un corps et une voix à l’agent. L’utilisateur pourra converser en vidéo avec cet avatar en temps réel, lui poser des questions ou lui confier directement des tâches.

L’idée rappelle forcément certaines ambitions historiques de Meta autour des avatars et du métavers, mais son rôle est ici différent. L’avatar ne sert pas principalement à représenter l’utilisateur dans un monde virtuel : il donne une présence visuelle à un logiciel qui, jusqu’à présent, restait essentiellement abstrait.

Meta travaille parallèlement sur des conversations vocales plus naturelles. L’utilisateur pourra poursuivre une discussion pendant que Muse exécute simultanément une tâche en arrière-plan, mais également personnaliser la voix de son agent en décrivant simplement le résultat recherché, par exemple son rythme ou son accent.

Cette personnification peut sembler secondaire face aux capacités techniques de l’agent, mais elle révèle un enjeu important. Si Muse doit être consulté plusieurs fois par jour et connaître progressivement les habitudes de son propriétaire, Meta cherche manifestement à rendre la relation avec l’IA plus proche d’une interaction humaine que d’une interface logicielle traditionnelle.

Les lunettes Meta pourraient devenir les yeux et la voix de Muse

La prochaine étape sera particulièrement importante : Muse doit arriver sur les lunettes IA de Meta dans les prochains mois. L’agent pourra être activé vocalement sans sortir son smartphone et travailler à partir de ce que voit son utilisateur.

Meta imagine plusieurs scénarios : guider une séance d’entraînement personnalisée, enregistrer un repas, prendre un rendez-vous ou aider à acheter un produit observé dans le monde réel. L’utilisateur pourrait par exemple regarder un article dans un magasin et demander directement à Muse d’obtenir des informations ou d’effectuer certaines actions associées.

C’est probablement l’une des évolutions les plus stratégiques annoncées à Connect. Sur un smartphone ou un ordinateur, Muse reste une application parmi d’autres. Sur des lunettes portées plusieurs heures par jour, l’agent peut devenir une interface disponible presque en permanence, capable d’utiliser le contexte visuel sans demander à l’utilisateur de décrire ce qui se trouve devant lui.

Le potentiel dépendra évidemment des autorisations accordées et de la manière dont Meta encadrera l’accès aux données. Mais l’association entre agent personnel et wearable représente une étape importante : l’IA ne se contente plus d’accéder aux informations numériques, elle commence à disposer d’un contexte provenant directement de l’environnement physique.

Muse peut désormais travailler sur Mac et aura sa propre adresse e-mail

Le bureau constitue l’autre terrain d’expansion de Muse. Meta avait déjà évoqué son arrivée sur Mac, mais l’entreprise précise désormais que les fonctions de contrôle de l’ordinateur sont disponibles dans Muse pour Mac. Avec l’autorisation de l’utilisateur, l’agent peut interagir avec différentes applications et poursuivre les tâches placées dans sa file d’attente même lorsque celui-ci s’éloigne de la machine.

Le positionnement est ici directement orienté vers la productivité. Meta imagine Muse capable d’aider à gérer une petite entreprise ou d’automatiser une succession d’opérations répétitives. L’utilisateur définit ce qui doit être accompli, puis l’agent manipule les logiciels nécessaires pour avancer dans le travail.

Muse doit également obtenir sa propre adresse e-mail. Il deviendra alors possible de l’ajouter à une conversation ou de lui transférer directement des messages afin qu’il puisse les traiter. L’e-mail ne serait plus uniquement une source d’informations consultée par l’agent, mais également un canal permettant de lui déléguer du travail.

Ce changement peut sembler anecdotique, mais il rapproche Muse du fonctionnement d’un véritable assistant. Au lieu d’ouvrir une application spécifique pour chaque interaction, l’utilisateur pourra progressivement intégrer l’agent à des outils et habitudes déjà existants.

Cette autonomie soulève en contrepartie des questions importantes sur les permissions. Plus un agent peut consulter les messages, manipuler des applications et agir sans surveillance constante, plus la gestion des validations devient essentielle. Meta affirme avoir conçu Muse autour d’une machine virtuelle sécurisée et prévoit des confirmations avant certaines actions sensibles, notamment l’envoi d’un e-mail ou la réalisation d’un achat.

Le shopping pourrait devenir le véritable moteur économique de Muse

C’est dans le commerce que la stratégie de Meta devient particulièrement lisible. Muse dispose déjà d’un accès au catalogue de Shopify et peut utiliser Link, développé par Stripe, tandis que Shop Pay et PayPal élargissent les possibilités de paiement.

Meta multiplie également les connecteurs vers les enseignes, les services de voyage, la livraison et les outils professionnels. Muse doit notamment pouvoir travailler avec Expedia et Instacart, mais aussi accéder à des services de productivité comme GitHub et Notion. Meta indique par ailleurs avoir reçu plus de 1 500 candidatures de développeurs souhaitant créer leurs propres connecteurs moins d’une semaine après l’ouverture de la plateforme.

L’objectif est de transformer Muse en couche d’orchestration. Au lieu de visiter plusieurs sites, comparer des produits, remplir des formulaires puis effectuer manuellement un paiement, l’utilisateur pourrait déléguer une partie de cette chaîne à son agent.

C’est aussi là que le modèle économique évoqué par Zuckerberg prend tout son sens. Si Muse intervient au moment où l’utilisateur réserve un voyage, achète un produit ou commande un service, Meta peut potentiellement monétiser l’agent au niveau de la transaction plutôt qu’en facturant uniquement l’accès au modèle.

Cette stratégie pourrait profondément modifier la bataille autour des assistants IA. Le modèle le plus performant ne sera pas nécessairement celui qui gagnera le plus de valeur : l’agent capable d’accéder au plus grand nombre de services et d’exécuter réellement les intentions de l’utilisateur pourrait devenir beaucoup plus difficile à remplacer.

Meta veut faire de Muse une nouvelle interface avec Internet

Les annonces de Connect dessinent finalement un produit beaucoup plus vaste que celui lancé quelques semaines auparavant. Muse peut commencer une interaction sur un smartphone, poursuivre une tâche sur un Mac, accéder à des services externes, effectuer des achats et bientôt accompagner son utilisateur à travers des lunettes connectées.

C’est précisément cette continuité qui constitue le pari de Meta. L’entreprise ne cherche pas uniquement à construire un concurrent aux assistants IA existants, mais à installer Muse entre l’utilisateur, ses appareils et les services qu’il utilise quotidiennement.

Cette position est potentiellement très puissante, mais elle implique un niveau de confiance considérable. Un agent capable de lire des e-mails, d’utiliser des applications, de mémoriser du contexte, de voir une partie de l’environnement et d’effectuer des transactions dispose mécaniquement d’un accès beaucoup plus profond à la vie numérique qu’un chatbot classique. La qualité de ses contrôles, de ses autorisations et de ses mécanismes de sécurité deviendra donc aussi importante que l’intelligence de Muse elle-même.

Avec Muse, Meta ne cherche plus simplement à placer une IA dans ses applications. Son véritable objectif semble être de faire de l’agent l’interface qui relie toutes les autres — et si cette vision fonctionne, la prochaine grande bataille de l’IA grand public pourrait moins porter sur la meilleure réponse que sur celui qui obtient le droit d’agir à notre place.