OpenAI veut encadrer davantage le développement de ses infrastructures d’intelligence artificielle aux États-Unis. L’entreprise a annoncé deux nouvelles initiatives : le National Community Compact, qui définit ses engagements envers les territoires accueillant ses futurs centres de calcul, et le Compute Campus Policy Blueprint, un ensemble de propositions réglementaires destiné aux pouvoirs publics fédéraux, étatiques et locaux.

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L’objectif est de répondre aux préoccupations croissantes liées à l’implantation de grands campus informatiques. Consommation électrique, utilisation de l’eau, nuisances sonores, emplois locaux et financement des infrastructures sont autant de sujets qui suscitent des interrogations parmi les populations concernées.

Cette annonce prolonge les engagements communautaires de Stargate présentés en janvier. OpenAI avait alors promis de prendre en charge les coûts énergétiques associés à ses installations et de développer des projets tenant compte des priorités locales. Des engagements spécifiques avaient ensuite été annoncés en Géorgie et dans l’Ohio, notamment sur l’énergie, l’eau, les investissements locaux et la transparence.

National Community Compact : des engagements pour chaque campus OpenAI

Le National Community Compact concerne les futurs campus informatiques détenus et exploités directement par OpenAI. Chaque projet devra faire l’objet d’un engagement local tenant compte des priorités des habitants.

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L’entreprise promet notamment de consulter les résidents suffisamment tôt pour que leurs remarques puissent encore influencer la conception des installations. Un interlocuteur local devra également rester disponible pendant toute la durée de vie du campus, tandis que des rapports annuels permettront de suivre les engagements pris.

La question énergétique constitue l’un des principaux points du dispositif. OpenAI s’engage à payer intégralement l’électricité consommée par ses installations ainsi que les infrastructures nécessaires à leur alimentation. Avant les dépenses importantes, l’entreprise prévoit également de fournir des garanties financières afin de protéger les autres consommateurs d’électricité si un projet est retardé, réduit ou abandonné.

Sur le plan environnemental, chaque campus devra disposer d’un plan de gestion de l’eau. OpenAI indique vouloir privilégier les systèmes de refroidissement en circuit fermé ou nécessitant peu d’eau, tout en publiant les données locales de consommation électrique et hydrique.

La transparence concernera aussi les conditions de construction et les nuisances. Les plans de chantier et les études indépendantes sur le bruit devront être rendus publics avant le début des opérations, puis actualisés chaque année.

OpenAI prend également position sur les accords de confidentialité. L’entreprise affirme qu’elle n’utilisera pas de clauses de non-divulgation avec les responsables publics, sauf exceptions limitées concernant notamment la sécurité, les secrets commerciaux et les informations propriétaires ou sensibles sur le plan concurrentiel.

Enfin, les engagements portent sur l’emploi et l’économie locale. OpenAI prévoit de publier ses estimations de création d’emplois, de travailler avec les syndicats et les organismes de formation, puis de rendre compte chaque année des recrutements et des apprentissages. Des investissements durables devront également répondre aux priorités définies par les habitants.

En Géorgie et dans l’Ohio, des investissements définis avec les habitants

OpenAI met en avant deux exemples pour illustrer cette approche participative. Dans le comté d’Effingham, en Géorgie, les habitants ont contribué à définir l’utilisation d’une subvention de 4,8 millions de dollars. Celle-ci doit financer des repas scolaires gratuits pour les 14 000 élèves du territoire.

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Dans le comté de Pike, dans l’Ohio, les familles ont identifié la garde d’enfants comme une priorité. Cette consultation a conduit à un engagement conjoint de 6 millions de dollars de la part d’OpenAI et de SB Energy.

Ces deux exemples illustrent la volonté de l’entreprise de rattacher les investissements liés aux infrastructures IA à des besoins concrets des territoires, au-delà des seules retombées économiques directes des centres de données.

Compute Campus Policy Blueprint : OpenAI veut aussi des règles pour toute l’industrie

Le National Community Compact repose sur des engagements volontaires d’OpenAI. Mais l’entreprise estime que cette démarche ne suffit pas à garantir un traitement équitable des territoires. Elle propose donc un second dispositif, le Compute Campus Policy Blueprint, qui invite les responsables politiques à établir des règles applicables à l’ensemble du secteur.

Le document couvre trois grands domaines : les coûts énergétiques et les infrastructures électriques, la transparence environnementale et économique, ainsi que la participation des travailleurs et des entreprises locales.

Électricité et infrastructures du réseau. OpenAI propose que les commissions publiques de régulation de l’énergie imposent aux grands consommateurs de prendre en charge les coûts supplémentaires qu’ils génèrent pour le réseau. Des garanties devraient également protéger les autres clients en cas d’abandon d’un projet.

Le groupe souhaite par ailleurs faciliter les raccordements flexibles au réseau. Les centres de calcul qui peuvent réduire leur consommation pendant les périodes de tension devraient pouvoir bénéficier de modalités de raccordement adaptées. OpenAI appelle également le Congrès à accélérer les investissements dans les lignes de transport d’électricité et à rétablir et élargir les incitations fiscales en faveur de l’électricité propre.

L’entreprise cite son projet de campus dans le comté d’Effingham. Un accord avec Georgia Power permettrait au fournisseur de réduire jusqu’à 1 000 mégawatts la puissance électrique fournie à l’installation pendant les périodes de forte demande.

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Transparence et responsabilité. Le blueprint propose d’imposer aux développeurs la publication de données sur la consommation d’eau et d’électricité, les nuisances sonores et les recrutements. Il recommande également de limiter strictement les situations dans lesquelles les responsables publics peuvent être soumis à des accords de confidentialité.

Les collectivités devraient aussi publier les conditions des avantages fiscaux accordés aux développeurs. Ces accords devraient comporter des obligations mesurables, ainsi que des mécanismes permettant de récupérer les avantages consentis si les entreprises ne respectent pas leurs engagements.

Emploi et entreprises locales. OpenAI souhaite que les fournisseurs locaux puissent anticiper les besoins des futurs campus et se positionner sur les marchés. Les développeurs devraient communiquer leurs plans d’achat suffisamment tôt pour permettre aux entreprises du territoire de participer aux appels d’offres.

La formation professionnelle constitue un autre axe important. Les employeurs, les syndicats du bâtiment et les établissements d’enseignement supérieur devraient s’appuyer sur les prévisions de recrutement pour préparer les habitants aux métiers nécessaires. Cela concerne aussi bien la construction, notamment les métiers de l’électricité, que la maintenance à long terme des systèmes énergétiques et de refroidissement.

OpenAI veut faire des communautés un acteur du développement de l’IA

Avec ces deux initiatives, OpenAI cherche à répondre à une question devenue centrale dans le développement de l’intelligence artificielle : qui doit supporter les coûts de ses infrastructures et qui doit en recueillir les bénéfices ?

Les centres de calcul sont indispensables à l’entraînement et au fonctionnement des modèles d’IA, mais leur implantation peut exercer une pression importante sur les réseaux électriques et les ressources locales. En proposant de financer les coûts supplémentaires, de publier des données environnementales et de soutenir l’emploi local, OpenAI veut présenter une approche dans laquelle les territoires ne seraient pas de simples lieux d’implantation.

Il reste toutefois une distinction importante entre les deux annonces. Le National Community Compact définit les engagements qu’OpenAI entend appliquer à ses propres campus, tandis que le Compute Campus Policy Blueprint formule des recommandations que les pouvoirs publics pourraient transformer en règles pour l’ensemble des développeurs d’infrastructures.

La portée réelle de ces propositions dépendra donc de leur mise en œuvre et, pour les mesures réglementaires, de leur éventuelle adoption par les autorités américaines.