Un agent IA peut-il rapporter plus qu’il ne coûte ? C’est la démonstration que Meta tente désormais de faire avec Muse. Alexandr Wang, directeur de l’IA chez Meta, a lancé sur X un défi particulièrement simple : utiliser le nouvel agent personnel Muse pour « vous faire gagner 1 000 dollars ».

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Depuis, les témoignages se multiplient. Assurance automobile moins chère, abonnements oubliés, remboursements, frais évités chez un concessionnaire : certains utilisateurs affirment avoir économisé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars grâce à Muse.

Ces résultats doivent toutefois être considérés avec prudence. Plusieurs témoignages mis en avant proviennent d’employés de Meta et les économies annoncées n’ont pas été vérifiées indépendamment. Derrière cette opération se cache néanmoins une question essentielle pour l’avenir des agents IA : peuvent-ils créer suffisamment de valeur pour justifier leur abonnement et l’accès considérable qu’ils réclament à nos données ?

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Le défi de Meta : « Muse peut-il vous faire gagner 1 000 dollars ? »

Quelques jours après le lancement de Muse, le 8 septembre 2026, Alexandr Wang a lancé un défi aux premiers utilisateurs de l’agent. L’objectif : trouver 1 000 dollars d’économies ou de gains grâce à Muse. Le principe repose directement sur les capacités d’action de l’agent. Contrairement à un chatbot qui se contente de suggérer des solutions, Muse peut parcourir certaines informations auxquelles l’utilisateur lui donne accès, identifier des opportunités, puis réaliser différentes démarches.

L’agent peut, par exemple, rechercher une assurance moins chère, identifier des abonnements inutilisés, réclamer certains remboursements ou rechercher des promotions.

Et plusieurs utilisateurs affirment déjà avoir obtenu des résultats impressionnants.

3 500 dollars économisés sur une assurance automobile ?

L’un des témoignages les plus spectaculaires vient de Joseph Devoy, fondateur d’une startup. Il affirme que Muse lui a trouvé une assurance automobile permettant d’économiser 3 500 dollars par an par rapport à son contrat existant. L’agent aurait ensuite souscrit la nouvelle assurance et résilié l’ancienne en environ cinq minutes.

D’autres exemples sont beaucoup plus modestes, mais probablement plus représentatifs des économies que pourrait rechercher un agent personnel au quotidien. Un utilisateur affirme que Muse a retrouvé un abonnement à des livres que son épouse avait oublié de résilier depuis environ un an et obtenu un remboursement. Un autre explique que l’agent a découvert une carte cadeau Verizon inutilisée de 200 dollars.

Nick Prince, Product Manager chez Coinbase, affirme de son côté avoir économisé 1 250 dollars chez un concessionnaire automobile, Muse l’ayant aidé à éviter plusieurs options et frais supplémentaires.

Un autre témoignage relayé par Meta évoque même la détection d’un paiement récurrent frauduleux qui aurait échappé à la banque de l’utilisateur.

Mais, ces chiffres présentent une limite importante : ils reposent essentiellement sur les déclarations des utilisateurs eux-mêmes. Business Insider souligne également qu’une partie des publications répondant au défi provenait d’employés de Meta. Aucun décompte précis permettant de mesurer leur proportion n’a cependant été publié.

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Meta cherche surtout à démontrer pourquoi il faudrait payer pour Muse

Le défi lancé par Alexandr Wang constitue une opération marketing particulièrement efficace. La question centrale entourant les agents IA n’est plus uniquement de savoir ce qu’ils peuvent faire, mais combien cette capacité d’action vaut réellement pour l’utilisateur.

Muse dispose d’une offre gratuite limitée, complétée par des abonnements à 20 et 100 dollars par mois. Si l’agent permet effectivement à un utilisateur d’économiser plusieurs centaines de dollars chaque année, justifier un abonnement devient évidemment beaucoup plus simple. Plutôt que de vendre du temps de calcul, Meta peut alors vendre un retour sur investissement directement perceptible.

Le raisonnement pourrait devenir : « mon agent coûte 20 dollars par mois, mais il m’en fait économiser 100 ». C’est potentiellement une évolution majeure du modèle économique de l’intelligence artificielle grand public.

Les analystes commencent d’ailleurs à tenter de mesurer ce potentiel. Selon une estimation de Youssef Squali, analyste chez Truist, Muse pourrait générer dans son scénario de base jusqu’à 28,5 milliards de dollars de revenus annuels pour Meta à l’horizon 2030. Ces revenus pourraient provenir de plusieurs sources : abonnements, commerce réalisé à travers l’agent et accès proposé aux développeurs.

Il ne s’agit évidemment que d’une projection d’analyste et non d’une prévision communiquée par Meta. Les premiers indicateurs d’adoption sont néanmoins encourageants pour le groupe. En une dizaine de jours, Muse serait devenu l’application iPhone gratuite la plus téléchargée aux États-Unis, devant notamment ChatGPT et Instagram. L’application aurait également atteint la première place sur Google Play.

Reste à déterminer si cette curiosité initiale se transformera en utilisation régulière — et surtout en abonnements payants.

PayPal, Stripe et Shopify veulent que Muse puisse payer

Pour devenir réellement utile, un agent personnel doit cependant pouvoir aller jusqu’au bout d’une tâche. Trouver un produit moins cher ne suffit pas : il faut pouvoir l’acheter. C’est pourquoi l’intégration progressive des infrastructures de paiement constitue une étape particulièrement importante pour Muse.

PayPal permet désormais à ses utilisateurs d’effectuer des achats et de finaliser leur paiement via Muse auprès des commerçants compatibles. L’agent prend également en charge Stripe Link. Shopify a de son côté annoncé l’intégration de Shop Pay, permettant à Muse de finaliser des achats auprès des boutiques Shopify compatibles.

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Meta construit ainsi progressivement une infrastructure dans laquelle l’agent peut non seulement conseiller l’utilisateur, mais également réaliser une transaction en son nom. L’utilisateur doit toutefois valider le montant final dans la conversation avant que le paiement soit effectué. Cette confirmation constitue une protection essentielle lorsque l’IA dispose d’un accès direct à des moyens de paiement.

Amazon choisit la direction opposée

Tous les acteurs du commerce en ligne ne sont cependant pas prêts à ouvrir leurs plateformes aux agents autonomes. Amazon a récemment bloqué Muse pour les achats réalisés sur son site, estimant que les agents non autorisés ne respectaient pas ses conditions d’utilisation.

Deux visions commencent donc à s’opposer. PayPal, Stripe et Shopify cherchent à devenir des infrastructures directement exploitables par les agents IA. Amazon préfère pour l’instant conserver davantage de contrôle sur la manière dont les utilisateurs et les systèmes automatisés interagissent avec sa plateforme.

Ce désaccord pourrait devenir stratégique si une part croissante du commerce électronique passe demain par des agents plutôt que directement par les sites et applications des marchands.

Pour économiser votre argent, Muse doit accéder à votre argent

La promesse de Meta comporte néanmoins un paradoxe. Pour identifier des économies, Muse doit disposer d’une visibilité importante sur la vie numérique de son utilisateur : emails, abonnements, factures, achats ou moyens de paiement. Et pour agir, il doit obtenir encore davantage de permissions. Plus l’agent devient utile, plus les conséquences potentielles d’une erreur ou d’une faille de sécurité deviennent importantes.

La question n’est déjà plus théorique. Meta a dû publier un correctif pour une vulnérabilité zero-day découverte dans l’application Muse pour macOS. Selon le chercheur en sécurité Patrick Wardle, la faille pouvait permettre à un logiciel malveillant présent sur l’ordinateur de détourner une session Muse. Meta a déployé un correctif et estime que le risque pratique pour les utilisateurs était faible, une appréciation contestée par le chercheur.

L’épisode rappelle néanmoins qu’un agent disposant d’un accès aux emails, aux comptes et aux moyens de paiement représente une cible particulièrement intéressante.

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Le véritable test ne sera pas d’économiser 1 000 dollars une fois

Le défi d’Alexandr Wang produit des exemples spectaculaires et facilement partageables. Mais, le succès à long terme de Muse ne dépendra probablement pas du nombre d’utilisateurs capables de publier une capture montrant 1 000 ou 3 500 dollars économisés.

Le véritable enjeu sera la fiabilité quotidienne. Un agent financier utile doit identifier les bons abonnements sans résilier ceux que l’utilisateur souhaite conserver, choisir une assurance réellement comparable, comprendre les frais cachés, reconnaître une transaction frauduleuse sans bloquer un paiement légitime et ne jamais réaliser un achat incorrect.

Autrement dit, la valeur de Muse dépendra moins de son meilleur résultat que de son taux de réussite sur des milliers de petites décisions. Si Meta parvient à démontrer cette fiabilité, le modèle économique des assistants IA pourrait profondément évoluer.

Nous ne paierions alors plus uniquement pour accéder à une meilleure intelligence artificielle. Nous paierions un agent parce qu’il nous fait gagner davantage de temps ou d’argent qu’il ne nous en coûte.