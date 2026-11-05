Manquer d’espace de stockage sur son smartphone Android oblige souvent à supprimer des photos, des vidéos ou à souscrire un abonnement cloud supplémentaire. Google prépare une alternative plus simple : transformer un PC Windows en espace de sauvegarde local grâce à Quick Share. La fonctionnalité permettra de copier automatiquement les photos et vidéos du téléphone vers l’ordinateur, sans abonnement ni consommation de stockage Google.

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Jusqu’à présent, Quick Share servait principalement à transférer des fichiers sans fil entre appareils Android et ordinateurs Windows. Avec cette nouveauté, Google veut aller plus loin en automatisant les transferts. Plutôt que de sélectionner manuellement des fichiers à chaque opération, l’utilisateur pourra laisser son ordinateur récupérer régulièrement les contenus multimédias de son smartphone.

Un espace de sauvegarde gratuit, sans passer par le cloud

L’un des principaux avantages de cette fonctionnalité réside dans son fonctionnement local. Les photos et vidéos sont transférées directement vers le PC, sans transiter par les serveurs cloud de Google. Elles ne viennent donc pas consommer l’espace associé au compte Google de l’utilisateur.

Cette approche permet d’éviter les abonnements mensuels proposés par les services de stockage en ligne lorsque l’espace gratuit devient insuffisant. Un ordinateur disposant de plusieurs centaines de gigaoctets disponibles peut ainsi servir de destination de sauvegarde pour les contenus du smartphone.

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Autre point intéressant : la suppression d’une photo sur le téléphone ne supprime pas automatiquement sa copie déjà sauvegardée sur l’ordinateur. Les deux espaces de stockage restent donc indépendants, ce qui permet de libérer de la place sur le mobile sans perdre les fichiers transférés.

La configuration s’effectue depuis l’application Quick Share installée sur Windows. Plusieurs conditions doivent être réunies : le smartphone et l’ordinateur doivent utiliser le même compte, être allumés, connectés au même réseau Wi-Fi et se trouver à proximité l’un de l’autre.

Une fois la fonctionnalité configurée, les fichiers multimédias sélectionnés sont automatiquement transférés vers le PC. L’utilisateur n’a donc plus besoin de lancer manuellement chaque transfert, qu’il soit filaire ou sans fil.

La nouveauté est intégrée à Google Play Services version 26.43. Son déploiement est progressif : tous les appareils compatibles ne la recevront donc pas nécessairement au même moment. Google recommande également de mettre à jour Quick Share sur Windows afin de bénéficier de la dernière version disponible.

Les smartphones Samsung pourraient-ils être exclus ?

Une incertitude concerne la compatibilité avec les appareils Samsung. Selon les premières observations, certains smartphones et ordinateurs de la marque pourraient ne pas prendre en charge cette sauvegarde automatique.

Cette restriction n’apparaît toutefois pas dans les notes de version officielles de Google. Il est donc trop tôt pour conclure à une incompatibilité générale avec l’écosystème Samsung. Des précisions seront nécessaires pour connaître la liste exacte des appareils concernés.

Une alternative intéressante à Google Photos

Cette évolution intervient quelques mois après l’arrêt de la sauvegarde des photos Google Photos via Google Drive pour ordinateur. Quick Share pourrait ainsi devenir une solution supplémentaire pour les utilisateurs Windows souhaitant conserver une copie locale de leurs souvenirs numériques.

La proposition est particulièrement intéressante pour ceux qui disposent déjà d’un ordinateur avec suffisamment d’espace disque et ne souhaitent pas multiplier les abonnements. Elle ne remplace cependant pas totalement une véritable stratégie de sauvegarde : en cas de panne ou de perte du PC, les fichiers stockés uniquement sur celui-ci pourraient disparaître.

En permettant de transférer automatiquement les photos et vidéos d’Android vers Windows, Google rapproche un peu plus les deux environnements. Et surtout, il offre une réponse concrète à un problème quotidien : libérer de l’espace sur son smartphone sans devoir payer chaque mois pour davantage de stockage.