Google a annoncé le 3 novembre que les écoles qui refusent ses outils d’IA ne pourront pas garder sa Recherche sans IA, comme l’a rapporté NBC News. La mesure vise les comptes élèves de Google Workspace for Education, de la maternelle à la fin du lycée.

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GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, Gemini in Classroom, Gemini Notebook et la Recherche seront désactivés par défaut pour les comptes élèves à partir de début 2027, et ce sera aux administrateurs scolaires de les activer.

Prudence toutefois : Google a corrigé sa communication dans la journée, n’a pas donné de date précise et ne dit pas encore si ces règles s’appliqueront hors des États-Unis.

Ce qui est confirmé

Dans un billet signé Chris Phillips, vice-président chargé de l’éducation, Google explique que les écoles doivent garder le contrôle de l’IA dans leurs classes. Les produits concernés seront entièrement coupés pour les comptes élèves tant qu’un administrateur ne les aura pas activés.

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La première version de l’annonce était plus brutale : une école qui laissait l’IA désactivée perdait aussi la Recherche, et ses élèves voyaient un message indiquant que le service n’était pas disponible. Après la polémique, Google a précisé qu’une école pourra activer la Recherche sans Gemini, mais pas sans les fonctions d’IA intégrées à la Recherche, comme les résumés générés. Autrement dit, les Aperçus IA font désormais partie du moteur.

Pour les écoles qui activent l’IA, Google promet une Recherche « guidée » : le Mode IA et les Aperçus IA détecteraient l’élève qui cherche seulement la réponse à un exercice et l’accompagneraient pas à pas, sans donner directement la solution.

Pourquoi les écoles sont en colère

Aux États-Unis, les districts scolaires achètent la grande majorité des Chromebooks des élèves, et une large part des devoirs passe par un service Google. Refuser l’IA revient donc, pour beaucoup d’établissements, à se priver de l’outil de recherche de référence, ou à changer de moteur pour tout un parc.

Randi Weingarten, présidente du syndicat d’enseignants AFT, reproche à Google de faire passer ses intérêts commerciaux avant l’éducation. L’association Fairplay accuse l’entreprise de forcer la main des écoles, et des élus, dont Bernie Sanders, ont critiqué la mesure. Google répond que ces annonces donnent aux écoles « plus de choix, pas moins ».

Ce qui reste flou

Le calendrier exact n’est pas fixé : les médias américains évoquent le début de 2027, sans date. Google n’a pas non plus précisé si ces réglages par défaut s’appliqueront aux écoles françaises qui utilisent Workspace for Education.

Reste aussi la question des fonctions concernées. Google parle de « fonctions d’IA » de la Recherche sans en publier la liste complète, et le comportement de la Recherche guidée n’a pas encore été montré.

Pour un compte personnel, rien ne change avec cette annonce, mais les Aperçus IA ne peuvent toujours pas être désactivés dans les réglages. La solution la plus simple est le filtre « Web », sous la barre de recherche : il affiche uniquement des liens, sans résumé généré. Il se trouve parfois dans le menu « Plus ».

On peut aussi changer de moteur par défaut dans son navigateur. Plusieurs moteurs, dont DuckDuckGo, permettent de masquer leurs propres résumés d’IA dans leurs paramètres.

Pour un établissement, le levier reste la console d’administration Workspace : c’est là que se décidera, service par service, ce que les élèves pourront utiliser.

Reste à voir la version européenne

Reste à savoir si Google appliquera les mêmes règles en Europe, où l’usage de l’IA par des mineurs est plus encadré. Cet article sera mis à jour dès que l’entreprise donnera un calendrier précis.