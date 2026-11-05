Anker enrichit son catalogue de caméras de sécurité avec un produit au positionnement particulier. La Eufy Window Camera E10 est conçue pour surveiller un jardin, une allée ou une entrée depuis l’intérieur de la maison, en étant directement installée contre une fenêtre. Une approche qui évite d’exposer la caméra aux intempéries, tout en permettant de garder un œil sur les abords du domicile.

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Le principe rappelle celui de la Wyze Window Cam, commercialisée près d’un an auparavant. La caméra d’Anker se fixe à la vitre grâce à un support adhésif réutilisable, accompagné d’un dispositif destiné à limiter les reflets et les problèmes de luminosité. Des clips permettent également de maintenir proprement le câble d’alimentation le long de la fenêtre.

Une définition 2,5K pour mieux surveiller les abords de la maison

La principale différence avec le modèle de Wyze concerne la qualité d’image. Là où la Window Cam se limite à une définition Full HD 1080p, la Eufy Window Camera E10 monte jusqu’à la 2,5K (2 688 × 1 520 pixels). Elle enregistre des vidéos à 15 images par seconde, avec un niveau de détail supérieur pour identifier plus facilement ce qui se passe devant la maison.

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Son champ de vision atteint 105 degrés à l’horizontale et 57 degrés à la verticale. Anker a également prévu un réglage manuel de l’inclinaison : une molette située à l’arrière permet d’orienter la caméra de 25 degrés vers le haut ou le bas.

Cette possibilité devrait faciliter l’installation dans différentes configurations, notamment lorsqu’il faut surveiller une entrée depuis une fenêtre située à l’étage.

Vision nocturne couleur et détection intelligente

La E10 embarque une vision nocturne en couleur ainsi qu’une détection de mouvement reposant sur l’intelligence artificielle. Les alertes peuvent distinguer plusieurs types de présence, notamment les humains, les animaux et les véhicules. La caméra intègre aussi un microphone, mais celui-ci est principalement destiné à détecter les bruits les plus forts, compte tenu de son emplacement derrière une vitre.

Pour conserver les enregistrements, deux possibilités sont proposées. Les vidéos peuvent être stockées localement sur une carte microSD d’une capacité maximale de 256 Go, ou envoyées vers le cloud avec un abonnement facultatif. Cette double approche permet de choisir entre un stockage local et une solution en ligne.

Une installation simple, mais un câble à prévoir

L’installation est présentée comme particulièrement rapide par Anker, qui annonce une mise en place possible en moins d’une minute. Le support adhésif facilite la fixation contre la vitre, sans nécessiter de boîtier résistant aux intempéries puisque la caméra reste à l’intérieur.

Il existe toutefois une contrainte importante : la Eufy Window Camera E10 ne dispose pas de batterie rechargeable. Elle doit donc rester branchée sur secteur. Il faudra prévoir le passage et éventuellement la dissimulation du câble d’alimentation, ce qui peut compliquer l’installation selon la configuration de la fenêtre.

Un tarif supérieur à celui de Wyze

La Eufy Window Camera E10 est commercialisée au prix de 79,99 dollars sur la boutique en ligne d’Anker. Elle coûte ainsi plus de deux fois le prix de la Wyze Window Cam, affichée à 34,98 dollars dans la comparaison fournie. Malheureusement, elle n’est pas encore vendue en France.

L’écart se justifie notamment par la définition 2,5K, le champ de vision plus large, l’orientation réglable et les fonctions de détection intelligente. Reste à voir si ces améliorations suffiront à convaincre les utilisateurs qui recherchent une caméra discrète pour surveiller leur extérieur sans installer de matériel exposé aux conditions météorologiques.