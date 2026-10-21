Près de cinq ans après avoir masqué le nombre de mentions « Je n’aime pas » sur les vidéos, YouTube pourrait rendre ce bouton lui-même plus difficile à trouver. Plusieurs utilisateurs signalent une modification de l’interface sur laquelle le pouce vers le bas disparaît des commandes directement visibles et se retrouve dans un menu supplémentaire.

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Les captures d’écran partagées sur X et Reddit suggèrent que ce changement concerne, pour le moment, un nombre limité d’utilisateurs du site web sur ordinateur. Plusieurs variantes de l’interface auraient été observées, sans qu’il soit possible de déterminer si elles correspondent à des expériences distinctes.

YouTube n’a pas officiellement annoncé la suppression du bouton ni confirmé que ce test serait généralisé. Il convient donc de distinguer cette expérimentation apparente d’une décision définitive de la plateforme.

Un bouton « Je n’aime pas » relégué dans un menu

D’après les témoignages publiés en ligne, le bouton permettant de signaler qu’une vidéo ne plaît pas pourrait être déplacé derrière le menu accessible via l’icône à trois points. Au lieu de cliquer directement sur le pouce vers le bas, l’utilisateur devrait donc ouvrir ce menu pour retrouver l’action.

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Cette modification peut sembler mineure, mais elle ajoute une étape à un geste simple et immédiatement identifiable. Le bouton « Je n’aime pas » permet de manifester son désaccord ou son insatisfaction sans avoir à rédiger un commentaire ni à expliquer pourquoi une vidéo déçoit.

Toutefois, les captures partagées ne permettent pas de confirmer que tous les utilisateurs concernés voient exactement la même interface. Pour l’instant, les éléments disponibles reposent essentiellement sur des observations individuelles.

YouTube avait déjà modifié l’expérience des Shorts

Ce test éventuel rappelle un changement intervenu plus tôt dans l’année sur YouTube Shorts. Sur ces vidéos courtes, le bouton « Je n’aime pas » a été retiré de l’interface directement accessible, tandis que certaines options de personnalisation ont été déplacées dans le menu à trois points.

Les utilisateurs peuvent notamment sélectionner « Pas intéressé » ou « Ne pas recommander cette chaîne » pour influencer les recommandations. Ces commandes ne remplissent cependant pas exactement la même fonction qu’une mention « Je n’aime pas » : elles permettent d’indiquer une préférence de contenu ou de chaîne, plutôt que de simplement exprimer une réaction négative à une vidéo.

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Sur les vidéos longues, le pouce vers le bas reste un moyen rapide de signaler une expérience décevante. Certains utilisateurs expliquent également qu’ils terminent des vidéos qui ne leur plaisent pas, puis utilisent cette réaction pour éviter que des contenus similaires leur soient recommandés.

Un test qui suscite des réactions mitigées

Les premières réactions sur Reddit vont de l’incompréhension à la critique plus virulente. Certains utilisateurs cherchent déjà des moyens de retrouver d’anciennes fonctionnalités, tandis que d’autres ne comprennent pas l’intérêt de rendre le bouton moins visible.

Le contexte est particulier : YouTube avait déjà masqué le nombre public de mentions négatives, tout en conservant le bouton lui-même. Le déplacer dans un menu constituerait une étape supplémentaire dans la réduction de sa visibilité, sans pour autant signifier que la fonctionnalité serait supprimée.

Il reste impossible de déterminer, à partir de ces seuls témoignages, si cette modification répond à un objectif précis de YouTube ou si elle sera conservée. La plateforme expérimente régulièrement différentes interfaces et peut abandonner certains tests avant leur généralisation.

Le bouton va-t-il réellement disparaître ?

À ce stade, rien ne permet d’affirmer que YouTube prévoit de retirer définitivement le bouton « Je n’aime pas » de toutes ses vidéos. Le test rapporté semble limité, et l’entreprise n’a pas communiqué de calendrier ni confirmé son intention de généraliser ce changement.

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Si l’expérience devait être déployée plus largement, elle modifierait surtout la facilité avec laquelle les internautes peuvent exprimer leur insatisfaction. Les options « Pas intéressé » et « Ne pas recommander cette chaîne » resteraient utiles pour personnaliser les recommandations, mais elles ne remplaceraient pas totalement la simplicité d’un pouce vers le bas.

Pour les utilisateurs, la question est donc moins celle de la disparition immédiate du bouton que celle de sa visibilité dans l’interface. Tant que YouTube n’aura pas précisé ses intentions, cette évolution doit rester considérée comme un test potentiel, et non comme un changement définitif.