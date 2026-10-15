YouTube veut apporter davantage de transparence aux auditeurs face à la multiplication des morceaux créés par l’intelligence artificielle. La plateforme déploie une nouvelle mention « Made with AI », destinée à signaler les titres dont la composition ou les voix ont été générées ou profondément modifiées par l’IA.

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Le dispositif commence à apparaître dans YouTube Music avant une extension prévue à l’application principale YouTube.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de mieux comprendre comment la musique qu’ils écoutent a été produite. Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large du secteur, alors que les plateformes cherchent à distinguer les créations humaines des morceaux synthétiques, sans pour autant interdire systématiquement ces derniers.

YouTube précise toutefois que toutes les utilisations de l’IA dans la production musicale ne sont pas concernées. Le dispositif vise notamment les morceaux pour lesquels un modèle génératif a servi à créer la composition ou les voix, plutôt que les titres ayant simplement bénéficié d’outils d’assistance.

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Une étiquette pour identifier les morceaux créés avec l’IA

La nouvelle mention « Made with AI » apparaît directement sur la page de lecture d’un morceau dans YouTube Music. En appuyant dessus, l’utilisateur peut accéder à des informations complémentaires sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création du titre.

YouTube entend appliquer à la musique une approche comparable à celle déjà utilisée pour certains contenus vidéo générés ou modifiés par l’IA. La plateforme travaille avec ses partenaires musicaux et s’appuie sur ses propres outils de détection pour identifier les morceaux concernés.

Le périmètre annoncé reste néanmoins ciblé. YouTube cite notamment l’utilisation d’un modèle génératif pour produire une composition ou des voix. Le simple recours à un outil d’IA pendant le processus de création ne semble donc pas entraîner automatiquement l’apparition de cette étiquette.

Cette distinction sera importante pour les artistes et les producteurs, qui utilisent de plus en plus l’IA dans leurs flux de travail, de l’expérimentation sonore à l’assistance à la composition.

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Les artistes et les labels devront déclarer l’utilisation de l’IA

Le système repose en partie sur les informations communiquées par les partenaires musicaux qui publient leurs titres sur YouTube. Les règles de la plateforme précisent comment déclarer l’utilisation de modèles génératifs lors de la mise en ligne des morceaux.

YouTube indique toutefois qu’il pourra s’appuyer sur d’autres signaux lorsqu’aucune déclaration n’a été fournie. Autrement dit, l’absence de mention explicite de la part d’un artiste ou d’un distributeur ne garantit pas qu’un morceau échappera à l’étiquetage.

La plateforme ne détaille pas précisément les méthodes de détection employées ni leur taux de fiabilité. L’efficacité du dispositif dépendra donc notamment de sa capacité à reconnaître les productions générées par l’IA, tout en évitant de classer à tort des morceaux réalisés selon des méthodes traditionnelles.

Pour les auditeurs, l’enjeu est celui de la transparence. Pour les artistes, cette évolution pourrait aussi rendre plus importante la déclaration des outils utilisés pendant la production musicale.

Spotify, Apple Music et Deezer prennent également position

YouTube n’est pas seul à vouloir clarifier la place de l’intelligence artificielle dans la musique. Spotify a lancé cette année un système d’identification volontaire des morceaux concernés et a indiqué qu’il ne recommanderait pas les titres associés à des « personas » entièrement générés par l’IA.

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Apple Music préparerait également une mention destinée à identifier les morceaux créés avec l’intelligence artificielle, selon des informations rapportées dans le secteur. Les modalités exactes de son éventuel déploiement restent à confirmer.

D’autres plateformes adoptent une approche plus restrictive. Deezer a ajouté une option permettant de filtrer les morceaux générés par l’IA, tandis que Bandcamp a interdit la musique générée par l’intelligence artificielle plus tôt cette année.

Ces différences reflètent un débat de fond : faut-il simplement informer les auditeurs, leur permettre d’exclure ces titres ou empêcher leur publication ? Les réponses varient selon les plateformes et leurs priorités, entre liberté de création, protection des artistes et lutte contre les contenus produits en masse.

La transparence, nouvelle bataille de la musique à l’ère de l’IA

Avec cette nouvelle étiquette, YouTube cherche à donner davantage de contexte aux auditeurs sans bannir les morceaux générés par l’intelligence artificielle. Le déploiement progressif dans YouTube Music, puis dans l’application YouTube, permettra de mesurer la place que prendra cette information dans l’expérience d’écoute.

Reste à savoir si les utilisateurs consulteront réellement ces mentions et si les outils de détection pourront suivre le rythme des progrès de l’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. Dans un environnement où il devient de plus en plus difficile de distinguer une voix synthétique d’une interprétation humaine, l’étiquetage pourrait devenir un standard du streaming musical, à condition d’être suffisamment fiable et appliqué de manière cohérente.