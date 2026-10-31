Samsung travaillerait sur une nouvelle tablette pliable dotée d’un écran pouvant atteindre 17 pouces une fois déplié. L’information provient d’un leaker sur X, qui avait déjà évoqué ce projet en août sans parvenir à identifier le fabricant. Cette fois, il attribue explicitement le développement à Samsung, mais ne fournit pas davantage de détails techniques.

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Selon les premières informations publiées en août, l’appareil afficherait une diagonale de 8 pouces lorsqu’il est replié, contre 17 pouces une fois ouvert. Le leaker affirmait également que Samsung développait plusieurs versions et unités de test. Son nouveau message se contente toutefois d’indiquer que « Samsung a déjà commencé », sans préciser le stade d’avancement du projet.

Samsung veut-il étendre ses appareils pliables au format tablette ?

L’idée s’inscrirait dans la continuité des expérimentations de Samsung autour des grands écrans pliables. Le Galaxy Z TriFold, capable de déployer un écran de 10 pouces, avait déjà montré l’intérêt du constructeur pour des formats dépassant celui d’un smartphone traditionnel. Commercialisé en quantité limitée, ce modèle n’avait toutefois pas été présenté comme un produit destiné au grand public.

Les bons résultats commerciaux de la gamme pliable pourraient également encourager Samsung à explorer de nouveaux formats. Les précommandes mondiales des Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 auraient progressé de 30 % par rapport à la génération précédente, selon les chiffres rapportés par la source.

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Apple travaillerait aussi sur un iPad pliable

Samsung ne serait pas seul à envisager une tablette de cette taille. Apple testerait également un iPad pliable doté d’un écran compris entre 18 et 20 pouces. Cette information provient d’une fuite attribuée à un informateur chinois, tandis que l’analyste Ming-Chi Kuo évoquerait une commercialisation possible en 2028.

Il est donc encore impossible de savoir quel constructeur concrétisera son projet en premier. Samsung n’a communiqué aucun calendrier pour sa tablette de 17 pouces, et aucune information fiable n’est disponible sur son écran, ses caractéristiques, son prix ou sa date de lancement.

Pour l’instant, le projet reste une rumeur issue d’une seule source. Si elle se confirme, cette tablette pourrait néanmoins représenter une nouvelle étape dans l’évolution des appareils pliables, en rapprochant encore davantage le smartphone, la tablette et l’ordinateur portable.