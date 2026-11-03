L’application de bureau ChatGPT pourrait bientôt simplifier son organisation. OpenAI prépare une fusion des onglets Chat et Work au sein de l’expérience ChatGPT, afin de permettre aux utilisateurs de passer plus facilement d’une conversation à une tâche concrète.

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La société a annoncé ce changement dans un e-mail adressé à certains utilisateurs, précisant que la nouvelle interface serait d’abord proposée à un groupe restreint pour recueillir leurs retours.

De la conversation à l’exécution dans un même espace

L’application de bureau distingue actuellement plusieurs environnements, avec les sections ChatGPT et Codex. Dans ChatGPT, les utilisateurs disposent notamment des onglets Chat et Work, ce qui peut rendre la navigation moins intuitive lorsqu’ils passent de l’exploration d’une idée à la réalisation d’un projet.

Avec cette évolution, OpenAI souhaite réunir ces deux modes de travail dans une expérience continue. L’utilisateur pourra commencer par discuter d’un sujet, ajouter des fichiers ou des plugins, puis demander à ChatGPT de concrétiser son idée sans changer d’espace. La société cite notamment la création d’un site web, la préparation d’une présentation ou l’exécution de tâches sur le web, avec la possibilité de suivre et de guider le travail de l’assistant.

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Codex conservera en revanche une expérience distincte dans l’application de bureau. OpenAI ne prévoit donc pas, à ce stade, de fusionner l’ensemble de ses environnements dans une interface unique.

ChatGPT et Codex partageront la même réserve de tokens

Cette transition s’accompagnera également d’un changement dans la gestion de l’utilisation. ChatGPT et Codex puiseront désormais dans une même réserve de tokens, plutôt que de fonctionner avec des allocations séparées.

OpenAI estime que cette modification ne devrait pas affecter la majorité des utilisateurs. Toutefois, selon les modèles employés et les habitudes d’utilisation, certains pourraient atteindre leurs limites plus rapidement et devoir attendre plus fréquemment le renouvellement de leur quota.

Une évolution dans la lignée de l’approche d’Anthropic

Cette volonté de rapprocher conversation et exécution rappelle une évolution récente chez Anthropic. En septembre, l’entreprise avait réuni les fonctions de discussion de ClaudeClaude est l'assistant IA conversationnel d'Anthropic, conçu pour être utile, inoffensif et honnête, reconnu en 2026 pour le codage, le raisonnement et la sécurité. Lire la fiche et celles de Cowork dans une interface commune.

OpenAI semble suivre une direction similaire : faire de son assistant un espace de travail dans lequel l’utilisateur peut aussi bien réfléchir, échanger et préparer un projet que déléguer sa réalisation. La nouvelle expérience sera d’abord testée auprès de certains utilisateurs avant un déploiement plus large. La date de généralisation n’a pas été précisée.