À partir de décembre, ChatGPT et Codex partageront un seul quota d’utilisation pour les abonnements Plus, Pro et Business. OpenAI l’a indiqué sur sa page d’aide, d’après DEV Community : le décompte se fera en tokens, l’unité de calcul des modèles.

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Jusqu’ici, les deux services avaient chacun leurs limites. Une session de programmation intensive dans Codex pourra donc réduire ce qu’il reste pour discuter dans ChatGPT, et inversement.

OpenAI n’a publié ni la date exacte du changement, ni les volumes de tokens par abonnement, ni les nouvelles fenêtres de réinitialisation. Les conséquences chiffrées restent donc inconnues, et nous n’avons pas pu consulter la page d’aide d’OpenAI directement.

Ce qui change pour les abonnés

Le quota commun s’applique aux abonnements Plus, Pro et Business. Les offres gratuites et Go ne sont pas mentionnées, alors que Codex y est inclus. Les discussions « instantanées » ne comptent pas dans le quota.

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La consommation dépendra du modèle et de la tâche : les modèles les plus avancés et les travaux complexes utilisent davantage de tokens. L’utilisateur pourra suivre son solde et les dates de renouvellement dans les Réglages, rubrique Utilisation. Une fois la limite atteinte, il faudra attendre la réinitialisation, passer à une offre supérieure ou acheter des crédits.

Ce changement accompagne l’arrivée des fonctions d’agent de « Work » dans l’expérience ChatGPT principale. OpenAI explique se préparer pour éviter toute gêne et estime que la plupart des utilisateurs n’attendront pas plus souvent qu’aujourd’hui entre deux réinitialisations.

Les limites actuelles de Codex

Les pages d’OpenAI consacrées à Codex décrivent encore des limites distinctes : une fenêtre de cinq heures pour Plus, aucune pour Pro. Elles n’étaient pas alignées sur le futur système au moment de notre vérification. Ce qui est valable aujourd’hui ne le sera plus en décembre, et ces limites peuvent encore évoluer.

Conséquences pour les développeurs

Les développeurs qui utilisent Codex au quotidien sont les plus exposés. Depuis qu’OpenAI a ajouté des environnements de développement persistants dans le cloud, les tâches longues consomment beaucoup, et un quota commun peut les pénaliser en fin de période.

En revanche, un abonné qui utilise peu Codex pourrait en tirer parti, puisque son quota inutilisé servira à ChatGPT. Le résultat dépendra des montants qu’OpenAI affichera. Avant de changer d’offre ou de budget, mieux vaut attendre ces chiffres. L’API d’OpenAI, facturée à l’usage, n’est pas mentionnée par ces annonces.

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D’ici là, il est possible de tester ses usages habituels et de noter la vitesse à laquelle le quota baisse, en privilégiant des modèles moins coûteux pour les tâches simples.

Reste à savoir combien de tokens seront offerts

Reste à savoir combien de tokens chaque abonnement offrira, si la fenêtre de cinq heures survivra, et si les offres gratuites seront concernées. Cet article sera mis à jour dès qu’OpenAI publiera ces chiffres.