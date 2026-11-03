Après un lancement initial en Chine, les vivo Buds Clip entament leur carrière internationale. Présentés aux côtés de la série vivo X500 lors de l’événement mondial organisé par la marque fin octobre, ces écouteurs à conception ouverte sont désormais commercialisés en Europe. Leur particularité : ils se fixent sur le bord de l’oreille sans obstruer le conduit auditif.

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Un format ouvert et léger, pensé pour le confort

Les Vivo Buds Clip adoptent un format clip-on qui repose sur le contour de l’oreille plutôt que de s’insérer dans le conduit auditif. Chaque écouteur pèse seulement 5,2 grammes et s’appuie sur un pont flexible en alliage à mémoire de forme NiTi. Leur conception symétrique permet de les porter indifféremment sur l’oreille gauche ou droite.

Pour la restitution sonore, Vivo mise sur des haut-parleurs à double aimant de 12 mm, compatibles avec le codec LDAC et certifiés Hi-Res Wireless. Plusieurs modes audio spatiaux sont proposés, ainsi qu’un mode directionnel destiné à limiter les fuites sonores et un égaliseur à dix bandes pour personnaliser le rendu.

Bluetooth 5.4, réduction du bruit et jusqu’à 42 heures d’autonomie

Les appels reposent sur deux microphones, un capteur de conduction osseuse VPU et une réduction du bruit assistée par intelligence artificielle. La connexion passe par le Bluetooth 5.4, avec une fonction multipoint permettant de relier simultanément les écouteurs à trois appareils. Les vivo Buds Clip bénéficient également d’une certification IP55 contre la poussière et les projections d’eau.

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Côté endurance, vivo annonce jusqu’à dix heures d’écoute avec une seule charge et jusqu’à 42 heures en tenant compte du boîtier. Une recharge rapide de dix minutes fournirait jusqu’à trois heures d’autonomie supplémentaire. Certaines fonctions intelligentes, notamment la traduction en temps réel et les notifications de transport assistées par IA, nécessitent toutefois un smartphone Vivo ou iQOO compatible.

Les écouteurs seront proposés en trois coloris : Aurora Purple, Moonlight White et Stardust Black.

Un lancement européen à 179 euros

Les vivo Buds Clip sont affichés à 179 euros en Europe. Leur commercialisation a débuté après l’événement organisé par vivo à Tenerife le 27 octobre, au cours duquel la marque a également présenté les vivo X500 Pro et X500 Pro Max sur le marché européen.

En Chine, les écouteurs avaient été lancés le 21 septembre à partir de 699 yuans, soit environ 98 dollars, pour la version standard. Une déclinaison compatible avec la recharge sans fil était proposée à 799 yuans, soit environ 112 dollars. vivo accompagne par ailleurs les précommandes de sa série vivo X500 d’une remise de 50 % sur les accessoires et objets connectés, une offre annoncée jusqu’au 30 novembre.

Avec leur format ouvert, leur poids contenu et leurs fonctions audio avancées, les vivo Buds Clip viennent se positionner sur un segment différent de celui des écouteurs intra-auriculaires traditionnels. Leur prix européen de 179 euros les place néanmoins sur un terrain où le confort et l’ergonomie devront justifier l’investissement.