Huawei profite de son événement chinois consacré au Double Eleven pour renouveler l’apparence de ses écouteurs ouverts FreeClip 2. Déjà connus pour leur conception en forme de C, ces écouteurs sans fil adoptent trois nouvelles combinaisons de couleurs bicolores : rouge et jaune, bleu et jaune, ainsi que rouge et bleu.

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Une évolution essentiellement esthétique, puisque les caractéristiques techniques restent identiques à celles du modèle standard.

Cette édition conserve notamment le pont C-bridge, la puce audio de troisième génération intégrant un processeur d’intelligence artificielle et les fonctions audio adaptatives. Huawei accompagne ces nouvelles finitions d’un boîtier de recharge jaune et d’anneaux décoratifs interchangeables pour personnaliser davantage les écouteurs.

Un design ouvert conçu pour le confort

Les FreeClip 2 conservent leur architecture ouverte, qui se positionne autour de l’oreille sans obstruer directement le conduit auditif. Huawei associe du silicone liquide doux au toucher à une structure en métal à mémoire de forme. Le fabricant affirme que cette conception est 25 % plus souple que celle des premiers FreeClip.

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Chaque écouteur pèse environ 5,1 grammes. Ils reconnaissent automatiquement l’oreille dans laquelle ils sont placés, ce qui permet d’utiliser indifféremment l’écouteur gauche ou droit de chaque côté. La certification IP57 annonce une résistance à la poussière et à l’eau dans les conditions définies par cette norme.

Une puce audio dopée à l’intelligence artificielle

Sous leur apparence familière, les FreeClip 2 embarquent une puce audio développée par Huawei, de troisième génération, avec un processeur NPU dédié aux traitements d’intelligence artificielle. Selon le constructeur, sa puissance de calcul est dix fois supérieure à celle de la première génération.

La reproduction sonore repose sur un haut-parleur ouvert de 10,8 mm à double diaphragme et double moteur. Huawei annonce un volume sonore et une puissance dans les basses deux fois supérieurs à ceux des FreeClip originaux. Ces améliorations revendiquées restent à apprécier en conditions réelles d’écoute.

Les écouteurs prennent en charge le codec audio L2HC, le volume adaptatif et l’amélioration adaptative de la voix. Ils proposent également un audio spatial avec suivi des mouvements de la tête, dont la latence aurait été réduite de 40 %.

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L’assistant audio Harmony AI complète l’ensemble avec plusieurs fonctions : activation de Xiaoyi, annonces intelligentes, commandes par mouvements de la tête et traduction. Le boîtier prend aussi en charge la localisation précise NearLink pour aider à retrouver les écouteurs lorsqu’ils sont égarés.

Jusqu’à 38 heures d’autonomie avec le boîtier

Huawei annonce jusqu’à neuf heures d’écoute musicale avec une seule charge. Le boîtier de recharge, doté d’une batterie de 537 mAh, porte l’autonomie cumulée à 38 heures. Chaque écouteur dispose de sa propre batterie de 60 mAh.

La recharge rapide permettrait de récupérer environ trois heures d’écoute après seulement dix minutes de charge. Ces valeurs restent des estimations du constructeur, susceptibles de varier selon le volume sonore, les fonctions activées et les conditions d’utilisation.

Prix et disponibilité des Huawei FreeClip 2 bicolores

Les nouvelles finitions sont proposées en trois associations : rouge et jaune, bleu et jaune, et rouge et bleu. Chaque paire est livrée avec un boîtier jaune et trois anneaux décoratifs assortis, interchangeables selon les préférences de l’utilisateur.

En Chine, les Huawei FreeClip 2 bicolores sont affichés à 1 299 yuans, soit environ 175 euros. Une remise temporaire de 50 yuans ramène leur prix à 1 249 yuans, soit environ 168 euros. Les ventes ont commencé le 28 octobre sur la boutique Vmall de Huawei et chez les revendeurs agréés chinois.

Aucune disponibilité internationale n’est précisée dans les informations communiquées. Pour le reste, cette édition reprend les caractéristiques des FreeClip 2 classiques : l’intérêt de cette nouvelle déclinaison repose avant tout sur ses couleurs plus audacieuses et ses accessoires personnalisables.