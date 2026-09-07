04 Un troisième outil, pour un problème différent : l’identité

Le code n’était pas le seul chantier. Le site changeait aussi de nom — BlogNT devient BlogNT Media — ce qui supposait un logo, une signature, et un système capable de se décliner en BlogNT Podcast ou BlogNT Vidéo sans repartir de zéro.

Cette partie a été menée avec Claude Design, et l’exercice n’a rien à voir avec le développement. Écrire du code, c’est converger vers une solution qui marche ou ne marche pas. Dessiner une identité, c’est explorer un espace où plusieurs réponses sont défendables, et où le critère de réussite ne se teste pas : il se juge.

Ce que j’en retiens tient en une observation : l’IA est bien meilleure quand on lui donne une contrainte que quand on lui demande une idée. « Propose-moi un logo » produit du générique. « La séparation entre BlogNT et Media doit être une tranche diagonale, dessinée et non typographique, à une pente reproductible » produit un système.

Le résultat est d’ailleurs plus un système qu’un dessin. La tranche est un tracé à 18,43°, une pente de 1:3 — un rapport simple, donc reproductible à toutes les tailles, et jamais le glyphe « » d’une police, qui varierait d’une fonte à l’autre. Dans l’icône, cette même inclinaison découpe réellement la tuile, au lieu d’être un trait posé par-dessus.

On retrouve la même logique dans le détail du fichier. Le bleu du wordmark est un dégradé à quatre arrêts plutôt qu’un aplat, le mot MEDIA est composé en capitales espacées d’un cinquième de cadratin pour former une bande sous le nom, et le bleu de marque est fixé à une valeur unique dont tout le reste du site dérive. Rien de spectaculaire pris isolément ; c’est l’ensemble qui tient.

Et la déclinaison a été pensée avant d’être nécessaire. Le code du thème contient cette règle : une verticale, une couleur dédiée. La couleur de BlogNT Podcast y est déjà réservée, alors que le podcast n’a pas encore son espace. C’est typiquement le genre de décision qu’un outil ne prend pas tout seul : il faut avoir en tête où l’on va.

L’iceberg : ce qui ne s’affiche jamais

Un chiffre m’a surpris en préparant cet article. À côté du thème lui-même, le projet a produit 25 scripts d’outillage, 24 scripts de migration et 38 documents internes. Rien de tout cela n’atteint le visiteur. C’est pourtant là qu’est passée une part considérable du travail.

Quelques exemples de ce que contient cette caisse à outils : un orchestrateur qui enchaîne les quatorze étapes de la bascule dans le bon ordre de dépendances, avec simulation par défaut et arrêt automatique si une étape critique échoue ; des scripts qui reconstruisent les feuilles de style optimisées ; un vérificateur de redirections ; un comparateur entre l’état local et l’état de production.

Cette infrastructure est la vraie différence entre « du code produit par une IA » et « un projet mené avec une IA ». Sans elle, on accumule des modifications qu’on ne sait plus vérifier.