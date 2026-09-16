Une action requise pour les utilisateurs de Codex et les agents personnalisés dépendant explicitement de l'ancien modèle.

Une transition transparente pour la plupart des utilisateurs basculant automatiquement vers les modèles GPT-5.6.

GPT-5.5 sera officiellement retiré de ChatGPT, ChatGPT Work et Codex dès le 14 octobre 2026.

OpenAI poursuit le renouvellement rapide de ses modèles. GPT-5.5 sera retiré de ChatGPT, ChatGPT Work et Codex le 14 octobre 2026, quelques mois seulement après son lancement.

Pour la majorité des utilisateurs de ChatGPT, la transition devrait être largement transparente. Les conversations utilisant encore GPT-5.5 basculeront vers les modèles plus récents proposés par OpenAI, notamment ceux de la famille GPT-5.6.

Le changement sera plus important pour les utilisateurs de Codex ayant explicitement configuré GPT-5.5. Ils devront modifier leurs paramètres avant le 14 octobre, notamment dans les espaces de travail, agents personnalisés, automatisations ou scripts faisant directement référence à l’ancien modèle.

OpenAI propose désormais plusieurs variantes de GPT-5.6. GPT-5.6 Sol constitue son modèle phare pour les tâches complexes, tandis que Terra privilégie l’équilibre entre performances et coût et Luna la rapidité. GPT-6 Astra est également disponible dans certains produits et abonnements.

Cette suppression illustre le rythme particulièrement rapide auquel OpenAI renouvelle désormais son catalogue. GPT-5.5 avait été lancé au printemps 2026 et plusieurs modèles de générations précédentes ont déjà été progressivement retirés des produits de l’entreprise.

Les utilisateurs disposant de configurations dépendant explicitement de GPT-5.5 ont donc jusqu’au 14 octobre pour préparer leur migration et éviter une interruption de leurs workflows.