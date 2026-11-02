Apple a corrigé une faille exploitée dans des attaques ciblées et publié, le 26 octobre, une très large mise à jour de sécurité pour tous ses appareils. La faille, référencée CVE-2026-86950, touche CoreGraphics, le composant qui affiche les images et les fichiers PDF.

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Apple indique qu’elle a pu être exploitée dans une attaque « extrêmement sophistiquée » contre des personnes précises, sur les versions antérieures à iOS 27. Elle a été découverte par l’équipe de sécurité de Meta, d’après SecurityWeek.

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Apple n’a donné aucun détail sur les victimes, et nous n’avons pas pu consulter directement sa note de sécurité d’iOS 27.2. Les informations ci-dessous reprennent la liste des versions publiée par Apple et les analyses de la presse spécialisée.

Quelles versions d’iOS sont concernées ?

La faille a d’abord été corrigée le 28 septembre avec iOS 26.7.1. Elle a ensuite été reprise dans les versions du 26 octobre : iOS 27.2 pour les iPhone compatibles, iOS 26.7.2 pour des modèles plus anciens, et iOS 18.7.11 pour les iPhone XS, XS Max et XR, qui ne peuvent pas passer à une version plus récente. L’iPad de 7e génération reçoit lui aussi iPadOS 18.7.11.

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iOS 27 et iOS 27.2 ne semblent pas affectés par cette faille précise, mais ils ne sont pas pour autant sans risque : à lui seul, iOS 27.2 corrige 163 failles, surtout des erreurs de mémoire dans WebKit, le noyau et les composants qui lisent images, polices, PDF et vidéos, selon SecurityWeek. Certaines peuvent permettre d’exécuter du code.

La CISA, l’agence américaine de cybersécurité, a ajouté cette faille à son catalogue des vulnérabilités exploitées dès le 29 septembre. Un code de démonstration public circule aussi depuis début octobre, ce qui augmente le risque pour les appareils non corrigés. Cette démonstration provoque une écriture mémoire contrôlée, mais l’exécution de code n’y est pas montrée.

Faut-il s’inquiéter ?

Les attaques connues visaient des cibles précises, pas le grand public. Le risque pour la plupart des utilisateurs reste faible, mais un correctif est disponible depuis plusieurs semaines, et rien ne justifie de rester sur une version vulnérable.

Ouvrez Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle. L’iPhone affiche la version proposée : touchez « Mettre à jour maintenant », ou activez les mises à jour automatiques pour recevoir les prochains correctifs sans intervention. Branchez l’appareil sur le secteur et connectez-le au Wi-Fi pour éviter une installation interrompue.

Sur un iPhone XS ou XR, l’écran proposera iOS 18.7.11 et non iOS 27, ce qui est normal. Si aucune mise à jour n’apparaît, vérifiez la version installée dans Réglages, Général, Informations. Notre article sur iOS 27.2 et l’iPhone Duo détaille les nouveautés fonctionnelles de cette version.

Reste à savoir qui était visé

Apple n’a pas dit quels logiciels espions ont utilisé cette faille. Reste à savoir si de nouvelles attaques sont apparues avec le code public, et si d’autres failles du même type sont encore exploitées sur les versions plus anciennes.