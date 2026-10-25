Le NexPhone devait incarner une approche différente du smartphone : un appareil capable de faire tourner Android, Linux et Windows 11 sur une seule machine. Annoncé en janvier par Nex Computer, ce téléphone atypique ne respectera finalement pas son calendrier initial. Son lancement, prévu au troisième trimestre 2026, est désormais repoussé à mars 2027.

Publicité

Dans un article publié sur le blog officiel de l’entreprise, son fondateur et PDG, Emre Kosmaz, explique que plusieurs problèmes matériels ont ralenti le développement. Les antennes doivent encore être optimisées et le fabricant rencontre des difficultés avec les finitions du boîtier. Ces contretemps prolongent la phase de prototypage et repoussent la validation finale du produit.

Toutefois, le projet n’est pas abandonné. Nex Computer poursuit en parallèle le développement logiciel, avec notamment une version plus aboutie du mode bureau Android et des travaux toujours en cours pour améliorer la prise en charge de Linux et de Windows 11.

Des problèmes d’antennes et de fabrication repoussent le lancement

La principale difficulté concerne les antennes du NexPhone. Si les performances sont satisfaisantes sur les bandes de fréquences moyennes et hautes, celles des bandes basses nécessitent encore des améliorations.

Publicité

L’équipe technique a identifié une interférence à proximité du connecteur USB. Pour y remédier, Nex Computer a dû revoir la conception du boîtier et des cartes d’antennes, fabriquer de nouveaux prototypes et tester différentes modifications. Les congés du Nouvel An chinois ont également contribué à ralentir le calendrier.

Le boîtier constitue un second obstacle. Bien que l’outillage nécessaire à sa fabrication soit terminé, les premières pièces moulées présentent des défauts : joints irréguliers, problèmes de texture et ajustements imparfaits de certains composants. L’entreprise doit notamment harmoniser les tolérances entre plusieurs fournisseurs pour assurer un assemblage cohérent du boîtier, des boutons et du cache du tiroir SIM.

Ces cycles supplémentaires de développement pèsent d’autant plus lourd sur Nex Computer que, selon son dirigeant, l’entreprise ne bénéficie pas de financement externe. Chaque nouvelle série de prototypes augmente donc les coûts et complique la maîtrise du budget.

Android 17 progresse, tout comme le mode bureau

Les difficultés matérielles n’empêchent pas le développement logiciel d’avancer. Nex Computer indique que ses unités de développement fonctionnent désormais sous Android 17, alors que le téléphone doit encore passer les étapes de validation et de certification avant sa commercialisation.

Publicité

L’entreprise a également amélioré le mode bureau d’Android, conçu pour être utilisé lorsque le smartphone est connecté à un écran externe. L’environnement peut désormais gérer de véritables fichiers et dossiers, au lieu de se limiter à des raccourcis. Une corbeille permet également de récupérer les fichiers supprimés.

Nex Computer travaille par ailleurs sur File Drawer, un gestionnaire de fichiers à double panneau destiné à cet environnement. Cette évolution doit faciliter la manipulation de documents et rapprocher l’expérience de celle d’un ordinateur traditionnel.

Linux et Windows 11 restent néanmoins des chantiers en cours. L’environnement Debian fonctionne à l’intérieur d’Android, sous la forme d’une application. Pour Windows 11 sur Arm, Nex Computer poursuit le développement des pilotes nécessaires afin d’améliorer la compatibilité avec les composants du téléphone lorsque celui-ci démarre sur le système de Microsoft.

La promesse du NexPhone dépasse donc le simple fait de proposer plusieurs systèmes d’exploitation. L’objectif est aussi de rendre leur utilisation suffisamment pratique pour que le téléphone puisse servir de poste de travail lorsqu’il est relié à un écran et à des périphériques externes. Le niveau de maturité réel de cette expérience devra toutefois être évalué sur le produit final.

NexPhone : prix et caractéristiques techniques

Lors de son annonce en janvier 2026, le NexPhone était proposé en précommande à 549 dollars. Le prix de départ des nouvelles réservations est désormais fixé à 599 dollars. Nex Computer précise que les clients ayant déjà réservé l’appareil conserveront le tarif qui leur avait été accordé.

Publicité

Le prix de vente définitif pourrait néanmoins dépasser les 599 dollars. Emre Kosmaz évoque la hausse du coût de la mémoire, qui rend plus difficile l’estimation des dépenses de production. L’entreprise prévoit de communiquer le tarif final lorsque cette variable sera mieux maîtrisée.

Sur le plan technique, le NexPhone embarque une puce Qualcomm QCM6490, accompagnée de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage. Il dispose d’un écran de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un appareil photo principal de 64 mégapixels reposant sur un capteur Sony IMX787.

Un hub USB-C sera également fourni dans la boîte, un accessoire important pour exploiter le mode bureau avec des périphériques externes.

Caractéristique NexPhone Processeur Qualcomm QCM6490 Mémoire vive 12 Go Stockage 256 Go Écran 6,58 pouces, 120 Hz Appareil photo principal 64 mégapixels, capteur Sony IMX787 Systèmes prévus Android 17, Debian Linux et Windows 11 sur Arm Prix des nouvelles réservations À partir de 599 dollars Disponibilité annoncée Mars 2027 Accessoire fourni Hub USB-C

Un projet ambitieux qui doit encore faire ses preuves

Le NexPhone reste un projet singulier dans un marché où les fabricants cherchent généralement à améliorer les performances photo, l’autonomie ou les capacités d’intelligence artificielle de leurs smartphones. Nex Computer veut plutôt rapprocher le téléphone de l’ordinateur personnel, en proposant plusieurs environnements logiciels sur un même appareil.

Mais le report à mars 2027 rappelle la difficulté de transformer cette ambition en produit commercial. Les problèmes d’antennes, les ajustements mécaniques et les coûts de mémoire montrent que la polyvalence logicielle ne suffit pas : le matériel doit également être fiable, certifié et suffisamment abouti.

Le prochain enjeu sera donc de vérifier si Nex Computer parvient à livrer un appareil dont les trois environnements sont réellement utilisables au quotidien. À 599 dollars au minimum, le NexPhone devra démontrer que cette flexibilité justifie son prix face à un smartphone classique accompagné d’un ordinateur portable ou d’un mini-PC.