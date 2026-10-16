Microsoft prépare une refonte importante de son application Photos sous Windows 11. Au programme : une galerie unifiée capable de regrouper les images stockées sur le PC, dans OneDrive et dans iCloud, un éditeur entièrement repensé et un visualiseur plus rapide. L’objectif est de simplifier la gestion des photos et des vidéos sans avoir à passer constamment d’une application ou d’un appareil à l’autre.

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Cette nouvelle version doit également améliorer les performances au quotidien, de l’ouverture de l’application au défilement des images. Microsoft commence son déploiement auprès des Windows Insiders, avant une disponibilité générale prévue plus tard cette année.

Une galerie unique pour les photos du PC, de OneDrive et d’iCloud

La principale nouveauté concerne le regroupement des différentes bibliothèques dans une seule interface. L’application Photos pourra afficher les images et vidéos présentes sur l’ordinateur, celles synchronisées avec OneDrive et celles stockées dans iCloud.

La configuration nécessite toutefois quelques étapes. Pour intégrer les photos d’un smartphone, il faut activer la sauvegarde de l’appareil photo dans l’application mobile OneDrive, sur iOS ou Android. Il faut également configurer iCloud pour Windows en suivant les instructions d’Apple.

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Une fois les bibliothèques réunies, les utilisateurs pourront parcourir leurs souvenirs par date, créer et partager des albums ou rechercher des images à partir de descriptions et des personnes qui y figurent. Microsoft indique aussi que les photos resteront accessibles hors ligne sur l’appareil, même sans connexion Internet.

Cette approche doit faciliter la consultation d’une photothèque répartie entre plusieurs services. Elle évite de devoir ouvrir séparément OneDrive ou iCloud pour retrouver une image, tout en centralisant une partie des outils de classement et de partage.

Un éditeur entièrement reconstruit

Microsoft affirme avoir reconstruit l’éditeur de Photos « de zéro ». Selon l’entreprise, il se lance désormais 25 % plus rapidement et organise les outils en quatre catégories : Recadrer, Améliorer, Réparer et Styliser.

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L’objectif est de rendre les fonctions de retouche plus faciles à trouver, tout en accélérant les opérations courantes. L’application préserve également la qualité HDR pendant l’édition et permet désormais de modifier puis d’enregistrer des images HEIC et WebP sans changer leur format d’origine.

La prise en charge du HDR doit notamment éviter une dégradation de la qualité visuelle lors des retouches. Quant à la conservation du format HEIC ou WebP, elle simplifie le traitement des images provenant de différentes sources sans imposer systématiquement une conversion.

Un visualiseur plus rapide et compatible avec le SVG

Le visualiseur bénéficie lui aussi d’une interface plus épurée et d’optimisations de performances. Microsoft annonce un lancement 15 % plus rapide et une ouverture des images HEIC jusqu’à 30 % plus rapide. La prise en charge des formats s’élargit également au SVG, un format d’image vectorielle utilisé notamment pour les illustrations et les icônes. Cette évolution permet à Photos de gérer davantage de types de fichiers dans une même interface.

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Ces gains de vitesse sont des chiffres communiqués par Microsoft. Les performances réelles pourront varier selon la configuration du PC et les fichiers utilisés.

Un déploiement progressif avant la sortie générale

Les nouvelles fonctionnalités commencent à être distribuées aux participants au programme Windows Insider sur Windows 11. Microsoft prévoit ensuite de proposer l’application repensée à l’ensemble des utilisateurs plus tard en 2026.

Avec cette refonte, Photos devient davantage qu’un simple visualiseur local : Microsoft cherche à en faire un point d’accès central aux bibliothèques d’images issues de plusieurs appareils et services. La réussite de cette approche dépendra notamment de la simplicité de configuration et de la fluidité de la synchronisation entre les différentes sources.