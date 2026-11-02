Meta explore une nouvelle façon d’utiliser l’intelligence artificielle au quotidien. Le groupe a lancé Style Sketch, une application qui aide les utilisateurs à composer des tenues à partir des vêtements qu’ils possèdent déjà.

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Repérée par le consultant spécialisé dans les réseaux sociaux Matt Navarra, l’application combine recommandations personnalisées, essayage virtuel et organisation des tenues.

Une garde-robe numérique alimentée par Instagram et Facebook

Style Sketch peut se connecter à Instagram ou Facebook pour constituer automatiquement une garde-robe virtuelle à partir des photos déjà publiées par l’utilisateur. Il est également possible d’ajouter des vêtements manuellement, en prenant des photos, en enregistrant de courtes vidéos ou en important des images depuis la galerie du smartphone.

Une fois cette collection créée, l’IA propose différentes associations en fonction des vêtements disponibles et du style personnel de chacun. L’application peut aussi partir d’une pièce précise, comme une veste ou une paire de chaussures, pour suggérer plusieurs façons de la porter.

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Autre fonction mise en avant : l’essayage virtuel. Style Sketch affiche les tenues proposées sur un modèle réaliste, adapté à la morphologie et au teint de peau de l’utilisateur. L’objectif est de donner une meilleure idée du rendu d’une combinaison avant de la porter.

Des suggestions quotidiennes et des tenues pour voyager

L’application ne se limite pas à assembler des vêtements. Elle peut proposer une tenue chaque jour en tenant compte de la météo. Pour les voyages, elle génère également un programme vestimentaire jour par jour, à partir de la destination, de la durée du séjour, des activités prévues et des prévisions météorologiques.

Style Sketch intègre aussi une dimension inspiration. Les utilisateurs peuvent parcourir des looks et des tendances, puis chercher à les reproduire avec les vêtements déjà présents dans leur garde-robe. Ils peuvent enfin partager différentes propositions avec leurs amis afin de recueillir leurs avis.

L’intégration avec Instagram constitue l’un des principaux arguments de l’application : elle permet de réduire le travail nécessaire pour créer une garde-robe numérique, en réutilisant des photos déjà publiées. Meta s’inscrit ainsi sur un marché où existent déjà des outils de stylisme assistés par IA, comme Alta. Google Photos propose également des fonctions permettant de créer des garde-robes numériques et de trouver des idées de tenues à partir de photos de vêtements.

Style Sketch est disponible dans trois pays

Style Sketch est gratuite et accessible sur iOS et Android, mais son lancement reste pour l’instant limité à l’Indonésie, à Singapour et à la Thaïlande. L’application n’est pas encore proposée en France.

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Meta n’a communiqué aucun calendrier concernant une éventuelle extension à d’autres marchés. Les utilisateurs français devront donc patienter avant de pouvoir essayer cette nouvelle application.

Avec Style Sketch, Meta ajoute un nouvel usage grand public à son portefeuille d’expériences fondées sur l’intelligence artificielle. Reste à savoir si l’application parviendra à s’imposer comme un véritable assistant vestimentaire, au-delà de la curiosité initiale.