Google a profité de l’Android Dev Summit 2026 pour annoncer plusieurs évolutions destinées aux développeurs Android. L’entreprise stabilise notamment ses émulateurs Android XR, permettant de concevoir et de tester des applications pour lunettes connectées sans posséder le matériel, tout en enrichissant Android CLI avec des outils de test et d’analyse adaptés aux agents de programmation fondés sur l’intelligence artificielle.

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Ces nouveautés répondent à deux enjeux : réduire le coût d’accès au développement pour les appareils de réalité étendue et permettre aux agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche de vérifier davantage le code qu’ils produisent. L’objectif est de détecter plus tôt les problèmes d’interface, de performances et de qualité avant la publication d’une application.

Android XR : développer pour les lunettes connectées sans matériel dédié

Tester une application sur des lunettes connectées nécessite habituellement de disposer du matériel correspondant. Un obstacle pour les développeurs indépendants et les équipes qui souhaitent expérimenter avec Android XR avant d’investir dans plusieurs appareils.

Google annonce que les émulateurs Android XR intégrés à Android Studio sont désormais stables. Ils permettent de simuler différents types de lunettes connectées directement depuis un ordinateur, afin de développer et de tester des applications sans posséder les appareils physiques.

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Les bibliothèques principales du SDK Jetpack XR passent également au statut stable. Les développeurs disposent ainsi d’outils prêts pour la production afin de créer des expériences destinées aux appareils de réalité étendue compatibles.

Google ajoute par ailleurs des API géospatiales, capables d’ancrer des éléments numériques à des lieux réels. Elles peuvent servir, par exemple, à afficher des indications de navigation à un carrefour ou des informations contextuelles lorsqu’un utilisateur regarde un monument à travers des lunettes de réalité augmentée.

Un environnement plus complet pour Unity, Godot et Unreal

Les équipes qui utilisent des moteurs de développement tiers bénéficient aussi d’une évolution. Google annonce la stabilisation d’Android XR Engine Hub, un outil destiné à analyser les performances des applications créées avec Unity, Godot et Unreal Engine.

L’analyse des performances est particulièrement importante pour les appareils portés sur la tête, où les ralentissements et les animations saccadées peuvent dégrader l’expérience. Un environnement de diagnostic plus accessible devrait aider les développeurs à repérer les problèmes avant de tester leurs applications sur le matériel final.

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Google a également présenté les lunettes XREAL AURA, décrites comme les premières lunettes XR filaires fonctionnant sous Android XR. Elles illustrent l’extension de l’écosystème Android au-delà des smartphones et des casques traditionnels.

Android CLI : des agents IA capables de tester les applications

L’autre annonce concerne Android CLI, l’ensemble d’outils en ligne de commande destiné au développement Android. Google veut permettre aux agents de programmation IA d’aller au-delà de la génération de code et de participer davantage aux étapes de vérification.

Grâce à Android Device Streaming, ces agents peuvent désormais tester à distance des applications sur de véritables appareils Android. Cette possibilité permet de vérifier le comportement d’une application dans des conditions plus proches de celles rencontrées par les utilisateurs, sans que le développeur ait nécessairement à connecter un appareil à son ordinateur.

Les agents peuvent également générer des aperçus Jetpack Compose afin de contrôler l’apparence d’une interface sans lancer d’émulateur ni installer l’application. Cette étape peut accélérer les itérations sur les écrans et faciliter la détection de problèmes visuels pendant le développement.

Google ajoute des outils pour identifier plusieurs catégories de défauts : démarrage trop lent, animations saccadées et activité inutile en arrière-plan. Ces diagnostics donnent aux agents des informations supplémentaires pour analyser un problème et proposer une correction, plutôt que de se limiter à produire du code à partir d’une instruction.

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Plus de 30 compétences pour améliorer la qualité des applications

Google annonce également des contrôles de qualité des applications et plus de 30 compétences Android couvrant différents domaines, notamment la sécurité, les widgets et l’optimisation des performances.

Ces compétences fournissent aux agents des indications spécialisées pour les aider à travailler selon les pratiques recommandées par la plateforme. Elles peuvent être utiles lorsqu’un agent doit examiner une application existante, mettre en œuvre une fonctionnalité ou rechercher des problèmes avant une livraison.

L’approche ne concerne pas uniquement les développeurs qui utilisent l’IA. Les mêmes outils de test et de diagnostic peuvent aider les équipes qui écrivent leur code manuellement à détecter plus tôt les défauts et à améliorer la fiabilité de leurs applications.

Google rapproche génération de code et validation

Ces annonces illustrent une évolution du développement Android : les outils ne servent plus seulement à écrire du code ou à construire une application, mais aussi à tester son fonctionnement, à analyser ses performances et à vérifier sa qualité.

Pour Android XR, la stabilisation des émulateurs et des bibliothèques réduit les obstacles à l’expérimentation avec les lunettes connectées. Pour Android CLI, les nouvelles possibilités de test à distance et de diagnostic donnent aux agents IA davantage de moyens de vérifier leurs propres productions.

L’efficacité réelle dépendra toutefois de la capacité des agents à interpréter correctement les résultats et à corriger les problèmes sans introduire de nouvelles régressions. Ces outils ne remplacent donc pas les tests et la validation humaine, mais ils peuvent rendre les cycles de développement plus rapides et plus systématiques.