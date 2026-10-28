Sony enrichit sa gamme de capteurs photo pour smartphones avec le LYTIA 720, un nouveau modèle CMOS empilé d’environ 50 mégapixels. Destiné principalement aux appareils photo principaux des smartphones, il mise sur une meilleure gestion du bruit en basse lumière, une plage dynamique étendue et des capacités vidéo plus avancées.

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Avec ce nouveau composant, Sony cherche à améliorer la qualité d’image sans augmenter excessivement la consommation énergétique. Le fabricant annonce notamment une réduction du bruit aléatoire de 50 % par rapport au LYTIA 700, un capteur de même format. Les premiers appareils équipés ne sont toutefois pas encore connus.

Une meilleure qualité d’image dans les environnements sombres

Le Sony LYTIA 720 adopte un format optique de 1/1,56 pouce, avec environ 50 mégapixels effectifs et des photosites de 1 µm. Il utilise un filtre couleur Quad Bayer et reprend plusieurs technologies d’imagerie issues des capteurs LYTIA plus haut de gamme de Sony.

Pour améliorer les prises de vue nocturnes, le capteur intègre une architecture Ultra High Conversion Gain (UHCG). Cette technologie améliore l’efficacité de conversion de la charge électrique en tension, afin de limiter le bruit visible dans les zones sombres.

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Sony affirme que le LYTIA 720 réduit d’environ 50 % le bruit aléatoire par rapport au LYTIA 700. Cette amélioration pourrait aider les smartphones à produire des images plus propres en faible luminosité, notamment lorsque les conditions de prise de vue sont difficiles.

Une plage dynamique de 100 dB et de la vidéo 4K à 120 images par seconde

Le nouveau capteur prend également en charge une plage dynamique pouvant atteindre 100 dB grâce à la technologie Hybrid Frame-HDR. Celle-ci combine des données issues du Dual Conversion Gain-HDR avec des images capturées à courte exposition, afin de préserver davantage de détails dans les zones sombres comme dans les parties très lumineuses.

Pour la vidéo, le LYTIA 720 peut enregistrer en 4K à 60 images par seconde avec HDR et autofocus sur l’ensemble des pixels. Il prend également en charge la 4K à 120 images par seconde sans HDR, une possibilité intéressante pour les séquences rapides et les ralentis.

Le capteur peut par ailleurs capturer des images de 50 mégapixels à une cadence pouvant atteindre 30 images par seconde. Sony indique que l’optimisation des circuits de conversion contribue aussi à réduire la consommation énergétique, un enjeu important pour les smartphones qui multiplient les fonctions photo et vidéo.

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Une production de masse prévue dès novembre 2026

Sony n’a pas encore annoncé quels smartphones intégreront le LYTIA 720 ni à quelle date les premiers appareils seront commercialisés. Selon son annonce officielle, les livraisons destinées à la production de masse doivent commencer au début du mois de novembre 2026.

Le capteur rejoint une gamme qui comprend notamment les LYTIA L910 et LYTIA 610. Son adoption par les fabricants de smartphones permettra de mesurer plus concrètement l’intérêt de ses améliorations, notamment en matière de photographie nocturne, de vidéo HDR et de consommation énergétique.

Pour l’instant, les performances avancées restent celles annoncées par Sony. La qualité finale des images dépendra également du traitement logiciel, des optiques et de l’intégration du capteur dans chaque smartphone.