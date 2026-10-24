realme prépare sa stratégie 2027 : la série Number au cœur des priorités en Inde

realme commence à dessiner sa stratégie pour 2027 et confirme une priorité : renforcer sa gamme de smartphones Number, notamment sur le marché indien. La marque prévoit des améliorations en matière de performances, de jeu vidéo, de photographie, d’intelligence artificielle et d’expérience utilisateur, sans toutefois dévoiler de nouveaux modèles ni de calendrier de lancement.

Publicité

Cette annonce intervient après plusieurs changements dans l’organisation du groupe OPlus, qui rassemble notamment realme, OnePlus et OPPO. Alors que realme a récemment davantage mis l’accent sur ses smartphones d’entrée et de milieu de gamme en Inde, la série Number devrait rester un pilier de son catalogue l’année prochaine.

La série realme Number au centre de la stratégie 2027

Les orientations ont été présentées lors d’une réunion avec des partenaires commerciaux indiens, menée par Chase Xu, vice-président et directeur marketing de realme. L’entreprise affirme vouloir faire évoluer sa série Number en s’appuyant sur les études auprès des consommateurs, les tests pratiques et les retours des utilisateurs.

Les améliorations envisagées couvrent plusieurs domaines : puissance, performances en jeu, photographie, intelligence artificielle et expérience générale. Cependant, realme n’a communiqué aucune caractéristique technique précise, ni confirmé les noms des prochains appareils.

Publicité

Cette annonce est notable alors que la marque n’a toujours pas officialisé la série realme 17, pourtant attendue selon les précédentes projections au second semestre 2026, après la gamme realme 16 lancée plus tôt dans l’année. Aucun calendrier actualisé n’a été communiqué.

La gamme C restera importante pour les budgets serrés

realme compte également poursuivre le développement de sa série C, destinée aux consommateurs qui privilégient la fiabilité, l’autonomie et la fluidité dans les usages quotidiens. Cette gamme doit continuer à jouer un rôle important sur le marché indien, où la marque a renforcé sa présence au second semestre 2026.

Sur le plan commercial, realme prévoit d’intensifier ses actions auprès des communautés de joueurs, sur les campus universitaires et auprès des créateurs de contenu. Des opérations en magasin et une meilleure coordination entre les équipes marketing, les distributeurs et les détaillants doivent également soutenir cette stratégie.

L’entreprise souligne par ailleurs l’importance de la rentabilité de ses partenaires commerciaux. Cette dimension montre que son plan pour 2027 ne concerne pas uniquement les produits, mais aussi la manière de les distribuer et de toucher les consommateurs.

Quel avenir pour les séries GT et Neo ?

Les gammes realme GT et Neo restent, pour l’instant, dans le flou. Des informations antérieures évoquaient la possibilité de nouveaux modèles, mais la marque n’a confirmé ni leur renouvellement en 2027, ni leurs caractéristiques, ni leurs dates de sortie.

Publicité

Le contexte organisationnel ajoute une autre dimension à ces incertitudes. realme et OnePlus ont été repositionnées comme des séries et sous-marques au sein de OPPO dans le groupe OPlus, tandis que certains appareils commercialisés à l’international doivent progressivement adopter la plateforme logicielle ColorOS d’Oppo.

Il est toutefois trop tôt pour tirer des conclusions sur les conséquences de cette réorganisation pour chaque gamme. À ce stade, la série Number constitue le signal le plus clair concernant les priorités de Realme pour 2027, particulièrement en Inde. Les prochains mois devraient permettre de préciser les modèles concernés et la place qu’occuperont les différentes familles de smartphones dans la stratégie de la marque.