Google déploie une nouvelle interface pour l’onglet Collections de Google Photos sur Android. Cette refonte donne davantage de contrôle aux utilisateurs sur l’organisation de leur bibliothèque, avec la possibilité d’épingler les collections les plus consultées, de masquer les catégories inutiles et de réorganiser les différentes sections.

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L’objectif est de retrouver plus rapidement ses photos sans parcourir des rubriques rarement utilisées.

Signalée par 9to5Google, cette évolution s’inscrit dans la continuité de la nouvelle barre de navigation flottante introduite sur Android plus tôt dans l’année. Google ne modifie pas le fonctionnement du stockage des photos : la mise à jour porte essentiellement sur la navigation et la personnalisation de l’interface.

Des collections épinglées et des sections réorganisables

La principale nouveauté est l’apparition d’une section Épinglées, présentée sous la forme d’un carrousel horizontal. Les favoris, les captures d’écran et la corbeille y figurent par défaut. Les utilisateurs peuvent modifier les raccourcis affichés ou supprimer entièrement cette section s’ils ne souhaitent pas l’utiliser.

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Plus bas, plusieurs catégories disposent également de leur propre carrousel horizontal : Sur cet appareil, Albums, Personnes et animaux, Garde-robe, Lieux ou encore Documents. Une option « Tout afficher » permet d’accéder à l’ensemble des éléments d’une catégorie, tandis que les commandes de personnalisation servent à masquer ou à réorganiser les différentes sections.

L’interface comprend aussi une grille intitulée « Autres collections ». Elle regroupe notamment les Moments, les Vidéos, les éléments récemment ajoutés, les autocollants, les créations, les archives et les contenus verrouillés. Un bouton de réorganisation, situé en bas de la page, offre un autre moyen de modifier l’agencement général.

Cette approche remplace une organisation plus statique, fondée sur de grandes cartes et une liste de dossiers. Chacun peut ainsi privilégier les collections qui correspondent à ses habitudes plutôt que de conserver l’ordre défini par Google.

Google Photos 7.97 : un déploiement progressif

Selon 9to5Google, la nouvelle interface est en cours de déploiement à grande échelle avec la version 7.97 de Google Photos sur Android. Sur les appareils testés par le média, redémarrer le téléphone puis rouvrir l’application a suffi à faire apparaître la refonte, distribuée côté serveur.

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Toutefois, la mise à jour ne sera pas nécessairement visible dès l’installation de la dernière version. Google active progressivement les changements, et leur disponibilité peut donc varier d’un utilisateur à l’autre.

Pour les personnes qui gèrent des milliers de photos, cette évolution pourrait simplifier les opérations quotidiennes. Épingler les albums fréquemment consultés ou accéder directement aux captures d’écran réduit les manipulations, tandis que masquer les catégories inutilisées permet d’alléger l’interface.

Il s’agit donc d’une amélioration pratique plutôt que d’une transformation profonde de Google Photos. Le stockage et la sauvegarde ne sont pas concernés : Google cherche avant tout à rendre l’accès aux contenus plus rapide et plus adapté aux habitudes de chacun.