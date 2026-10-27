Google a modifié sa politique de confidentialité pour permettre, dans certains cas, l’utilisation des données de Gmail, Drive et Google Photos à des fins publicitaires. La nouvelle version, entrée en vigueur le 16 octobre, ajoute une exception à un engagement que l’entreprise répétait depuis des années.

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Le changement est moins radical que ne le laissent penser certains titres. Il ne concerne que les utilisateurs qui choisissent de connecter ces services à d’autres outils de Google, comme l’assistant Gemini, et Google affirme que les annonceurs n’ont toujours pas accès au contenu des e-mails ou des photos.

Pour les utilisateurs français, la portée est pour l’instant limitée : la fonction concernée n’est pas disponible en Europe. Les réglages restent néanmoins utiles à connaître.

Ce que dit la nouvelle politique de Google

Depuis longtemps, Google s’engage à ne pas utiliser le contenu de Gmail, Drive et Photos pour personnaliser les publicités. Cet engagement reste la règle par défaut. La nouvelle version de la politique précise toutefois qu’il ne s’applique plus si l’utilisateur choisit de rendre ces données accessibles à d’autres services de Google qui affichent des publicités personnalisées.

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Concrètement, cette exception vise Personal Intelligence, une fonction lancée en début d’année. Elle permet à Gemini et à la recherche Google d’accéder aux applications connectées, comme Gmail ou Google Photos, pour proposer des réponses plus pertinentes. Un utilisateur peut par exemple demander à Gemini d’organiser un voyage à partir des réservations reçues par e-mail.

Les informations partagées dans ce cadre peuvent désormais aussi influencer les publicités affichées. Google n’a pas détaillé publiquement comment ces données sont exploitées, ni pendant combien de temps.

Ce que Google exclut

Selon Google, les annonceurs ne peuvent pas accéder directement aux e-mails, aux photos ou aux informations permettant d’identifier un utilisateur. Ils ne voient pas le contenu des boîtes de réception et ne reçoivent ni noms ni adresses e-mail.

L’entreprise assure aussi qu’elle n’analyse pas automatiquement tous les messages et toutes les photos pour cibler des publicités. Les catégories sensibles, comme la santé, la religion ou l’orientation sexuelle, restent exclues de la personnalisation publicitaire.

Ces garanties reposent sur les déclarations de Google. Elles ne permettent pas de savoir précisément quelles informations tirées d’un e-mail ou d’une photo peuvent servir à choisir une publicité.

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Gmail, Photos et publicité : quels réglages contrôler

Personal Intelligence est désactivé par défaut. Sans action de votre part, vos e-mails et vos photos ne sont donc pas concernés. Si vous avez activé la fonction, vous pouvez déconnecter Gmail, Google Photos ou d’autres applications depuis les réglages des applications connectées de Gemini.

Les publicités personnalisées se gèrent séparément, depuis Mon centre publicitaire (myadcenter.google.com). Ce tableau de bord permet de désactiver la personnalisation des annonces sur l’ensemble des services Google : vous verrez toujours des publicités, mais moins ciblées.

Selon Android Authority, déconnecter une application ne supprime pas forcément les informations déjà enregistrées dans l’historique des services de recherche. Il peut donc être utile de consulter aussi la page Mon activité de son compte Google pour effacer l’historique concerné.

Et en France ?

Pour l’instant, Personal Intelligence n’est pas disponible dans l’Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni. Les utilisateurs français ne peuvent donc pas, à ce jour, partager leurs données Gmail ou Photos par ce biais, et l’exception publicitaire ne les concerne pas directement.

Cette situation pourrait évoluer si Google déploie la fonction en Europe. Elle devrait alors respecter le RGPD et le Digital Markets Act, qui encadrent strictement la combinaison des données entre services d’une même entreprise.

Reste à savoir si Google étendra un jour ce type d’usage au-delà des utilisateurs volontaires. Pour l’heure, la modification marque surtout un rapprochement entre ses outils d’IA personnelle et son activité publicitaire, qui reste sa principale source de revenus.