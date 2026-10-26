Nothing prépare-t-il une nouvelle paire d’écouteurs haut de gamme ? La marque a publié sur son forum communautaire un teaser énigmatique représentant Kingdra, le Pokémon de type Eau et Dragon, dans un style matriciel à points inspiré de son identité visuelle Glyph. Accompagnée de la mention « Coming Soon » et d’une référence au réveil de la créature au fond des océans, cette publication alimente les spéculations autour d’un potentiel Nothing Ear (3) Pro.

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Pour les habitués de la marque, le choix du Pokémon n’a rien d’anodin. Nothing utilise régulièrement des noms de Pokémon comme noms de code internes pour ses produits. Et dans le cas de Kingdra, un indice supplémentaire avait déjà émergé quelques semaines auparavant.

Un nom de code qui correspond à une fuite antérieure

En septembre, un utilisateur de Reddit aurait découvert une page d’assistance temporaire sur le site de Nothing mentionnant un produit baptisé « Nothing Ear (3) Pro ». La page associait également l’appareil à l’identifiant interne 25253 et au nom de code Kingdra. Elle a ensuite disparu, mais des captures d’écran et des archives auraient conservé des traces de cette découverte.

Le nouveau teaser reprend précisément le nom de code Kingdra. Cette correspondance renforce l’hypothèse d’un nouveau produit audio, sans pour autant constituer une confirmation officielle de son nom commercial, de ses caractéristiques ou de sa date de lancement.

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Nothing entretient volontairement le mystère. La publication ne donne aucune information technique et se contente de la représentation du Pokémon et d’une phrase évoquant l’énergie accumulée au fond de l’océan avant son réveil. La marque ne confirme donc pas explicitement qu’il s’agit d’écouteurs.

Les Nothing Ear (3) pourraient avoir droit à une version Pro

Nothing a lancé les Ear (3) classiques en septembre 2025. Ces écouteurs de milieu de gamme disposent de transducteurs de 12 mm, d’une réduction de bruit active adaptative annoncée jusqu’à 45 dB, de la prise en charge du codec LDAC et de l’audio spatial statique. Ils bénéficient également d’une certification IP54 et offrent jusqu’à dix heures d’autonomie pour les écouteurs seuls, auxquelles s’ajoute celle du boîtier de recharge compatible avec la charge sans fil.

La marque a ensuite introduit les Ear (3a), plus abordables, en juillet 2026. Une éventuelle déclinaison Pro viendrait donc compléter la gamme par le haut, avec la possibilité de miser davantage sur la réduction de bruit, l’autonomie et la qualité sonore.

À ce stade, aucun de ces changements n’est confirmé. Les caractéristiques des Ear (3) existants donnent un point de comparaison, mais elles ne permettent pas de déterminer ce que Nothing pourrait réellement améliorer sur un futur modèle.

Un potentiel concurrent des AirPods Pro et des Galaxy Buds

Si son existence se confirme, un modèle Ear (3) Pro pourrait permettre à Nothing de se positionner plus directement face aux écouteurs premium d’Apple et de Samsung, notamment les AirPods Pro 3 et les Galaxy Buds 4 Pro. Le design distinctif de la marque et son approche tarifaire pourraient également jouer un rôle dans son positionnement.

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Pour l’instant, il reste toutefois impossible de comparer les produits sur le plan technique : aucun prix, aucune fiche produit et aucune date de lancement n’ont été communiqués pour ce modèle supposé.

Le rapprochement entre le teaser Kingdra et la fuite de septembre rend l’hypothèse d’un nouveau produit audio crédible, mais elle demeure à confirmer. Comme souvent avec Nothing, il faudra attendre une annonce plus explicite pour savoir si les Ear (3) Pro existent réellement et ce qu’ils apporteront à la gamme.