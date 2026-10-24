Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Honor étoffe son écosystème gaming avec les Win Earphones, de nouveaux écouteurs sans fil conçus pour accompagner ses smartphones WIN 2 et sa tablette Win Pad. Leur promesse repose sur trois axes : une latence audio annoncée à seulement 40 ms, une réduction active du bruit pouvant atteindre 55 dB et une autonomie totale de 42 heures avec le boîtier de recharge.

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Proposés en Chine à 269 yuans, soit environ 35 euros selon la conversion indicative communiquée, ces écouteurs misent également sur des haut-parleurs de 12,4 mm, la prise en charge du codec LHDC 5.0 et plusieurs fonctions destinées aux joueurs. Honor n’a pas encore précisé s’ils seront commercialisés en Europe.

Une latence de 40 ms pensée pour le jeu

Les Honor Win Earphones sont conçus pour limiter le décalage entre l’action à l’écran et le son perçu. Le fabricant annonce une latence de 40 millisecondes, grâce à un canal dédié et à des optimisations de communication. Un algorithme de son surround spatial doit également élargir la scène sonore et faciliter la localisation d’indices importants, comme les pas ou les tirs dans les jeux compétitifs.

La réduction active du bruit peut atteindre 55 dB selon Honor. Plusieurs modes audio sont prévus pour adapter le rendu à la musique ou aux films, tandis que les commandes tactiles permettent de gérer la lecture, les appels, le changement de piste et l’assistant vocal. Il est aussi possible de basculer rapidement entre la réduction de bruit, le mode transparence et la désactivation de ces fonctions.

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Ces caractéristiques positionnent les écouteurs comme un accessoire polyvalent, même si leur intérêt pour les joueurs dépendra aussi de la stabilité de la connexion et des performances réelles de la réduction de bruit dans différents environnements.

Des haut-parleurs de 12,4 mm et le codec LHDC 5.0

Honor utilise des transducteurs de 12,4 mm dotés d’une membrane plaquée titane. L’ensemble repose sur une puce audio Bluetrum, une architecture annoncée en 24 bits avec un niveau de 110 dB et un amplificateur de 50 mW.

Les Win Earphones prennent également en charge le décodage haute définition LHDC 5.0 et bénéficient de la certification Hi-Res Audio Wireless. Ces technologies visent à préserver davantage de détails dans la restitution audio lorsque la source et les conditions de connexion sont compatibles.

Pour les communications vocales, chaque écouteur intègre trois microphones associés à un système de réduction du bruit par intelligence artificielle. Honor ajoute une structure physique inclinée à 90 degrés pour limiter les perturbations dues au vent pendant les appels.

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Traduction en temps réel et connexion à plusieurs appareils

Au-delà du jeu, les écouteurs proposent plusieurs fonctions pratiques. La traduction en temps réel prend en charge plusieurs langues, sans que Honor ait détaillé ici la liste complète des langues disponibles ni les conditions d’utilisation. Une fonction d’enregistrement audio accessible en une seule pression est également annoncée.

La connexion à deux appareils permet de rester associé simultanément à un smartphone et à une tablette, sans devoir effectuer un nouvel appairage à chaque changement d’usage. Honor indique aussi que le basculement audio peut s’effectuer entre smartphones, tablettes et PC.

Ces fonctions élargissent le rôle des écouteurs au-delà des sessions de jeu : ils peuvent aussi servir pour les appels, les contenus vidéo et les usages mobiles quotidiens.

Jusqu’à 42 heures d’autonomie

Honor annonce jusqu’à 8,5 heures d’écoute sur une seule charge et une autonomie totale de 42 heures avec le boîtier. Comme toujours, ces valeurs dépendent des conditions d’utilisation, notamment du volume sonore et de l’activation de la réduction de bruit.

Chaque écouteur pèse environ 4,8 grammes. Le boîtier mesure 63,5 × 48,8 × 26,5 mm et affiche un poids d’environ 33,5 grammes sans les écouteurs. L’ensemble bénéficie d’une certification IP54, qui offre une protection contre la poussière et les projections d’eau, sans pour autant rendre les écouteurs étanches à l’immersion.

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Le design associe une coque blanche à une finition nacrée multicouche et des détails gris foncé découpés avec précision. Une seule couleur est annoncée pour le moment : Champion White.

Prix et disponibilité

Les Honor Win Earphones sont commercialisés en Chine au prix de 269 yuans, soit environ 35 euros à titre indicatif. Ils ont été présentés aux côtés des smartphones de la série WIN 2 et de la tablette Win Pad.

Aucune date de sortie internationale n’a été communiquée. Leur arrivée en Europe reste donc incertaine, tout comme leur éventuel prix local.

Avec leur faible latence annoncée, leur réduction de bruit et leurs fonctions audio supplémentaires, les Win Earphones cherchent à compléter l’écosystème gaming de Honor sans se limiter aux joueurs. Leur intérêt réel dépendra néanmoins des performances constatées en utilisation quotidienne et, pour les acheteurs européens, de leur disponibilité et de leur tarif final.