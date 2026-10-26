Les réunions sont censées faciliter les échanges, mais la barrière de la langue peut rapidement compliquer les discussions lorsque les participants viennent de différents pays. Google entend répondre à ce problème en étendant la traduction vocale en temps réel de Google Meet à 63 langues, sur ordinateur comme sur mobile. La fonctionnalité s’appuie sur l’intelligence artificielle Gemini et détecte automatiquement la langue parlée pendant la réunion.

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Annoncée dans une mise à jour de Google Workspace, cette évolution doit permettre aux participants de suivre plus facilement une conversation multilingue, sans devoir configurer manuellement une paire de langues pour chaque échange.

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Une traduction vocale qui s’adapte aux conversations

La traduction se déclenche à partir d’une commande dédiée dans la barre d’outils de Google Meet. Chaque participant peut activer la fonctionnalité et sélectionner les langues qu’il comprend. Meet détecte ensuite automatiquement la langue utilisée par les intervenants et restitue les propos traduits, à la fois à l’oral et sous forme de sous-titres.

Google annonce une traduction en « quasi-temps réel », rendue possible par Gemini 3.5 Live Translate. Le système est conçu pour gérer les réunions dans lesquelles plusieurs langues sont utilisées, y compris lorsque l’un des participants change de langue au cours de la discussion. Les langues déjà comprises par un utilisateur peuvent être exclues de la traduction.

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Cette approche se distingue du fonctionnement précédent, qui reposait sur un nombre plus limité de combinaisons linguistiques et nécessitait de définir une même paire de langues pour l’ensemble des participants pendant toute la réunion. La nouvelle commande donne ainsi davantage de souplesse aux utilisateurs, qui peuvent configurer leur propre expérience de traduction.

Des conditions d’accès différentes selon les abonnements

La fonctionnalité est proposée aux particuliers disposant d’un abonnement Google AIGoogle AI désigne la gamme d'abonnements payants de Google pour son IA : Google AI Plus (dès 4,99 € par mois), AI Pro (21,99 €) et AI Ultra (dès 99,99 €). Lire la fiche Pro ou Ultra. Elle est également accessible aux utilisateurs de Google Workspace bénéficiant des options AI Expanded Access ou AI Ultra Access, ainsi qu’aux organisations abonnées à Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus et Frontline Plus. Les établissements scolaires peuvent en bénéficier avec Google AI Pro for Education.

L’accès ne se limite toutefois pas aux seuls abonnés éligibles. Un utilisateur peut aussi profiter de la traduction lors d’une réunion de groupe organisée par une personne disposant d’un abonnement compatible. Pour un appel individuel, il suffit qu’au moins l’un des deux participants possède une offre éligible.

La durée des réunions constitue une autre différence importante. Avec les offres Workspace de base et Google AI Pro, les réunions sont limitées à 90 minutes pour l’utilisation de cette fonctionnalité. Les abonnements AI Expanded Access, AI Ultra Access et Google AI Ultra permettent, eux, d’utiliser la traduction pendant des réunions pouvant durer jusqu’à huit heures.

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Le déploiement commence le 24 octobre et doit s’étendre progressivement jusqu’au début du mois de novembre.

Plusieurs limites subsistent

La traduction vocale n’est pas disponible dans toutes les configurations de Google Meet. Les appareils dédiés aux salles de réunion Google Meet peuvent recevoir la traduction des interventions provenant des participants à distance, mais les paroles prononcées dans la salle équipée ne seront pas traduites à destination des autres participants.

La fonctionnalité ne fonctionne pas non plus avec les diffusions en direct, les enregistrements de réunions, les réunions chiffrées côté client, les appels téléphoniques entrants ou les appels utilisant l’interopérabilité avec des services tiers. L’audio adaptatif est également exclu.

L’extension à 63 langues marque néanmoins une évolution notable pour les équipes internationales. En intégrant la traduction directement dans l’outil de visioconférence, Google cherche à réduire les frictions linguistiques sans imposer aux participants de recourir à un service externe. L’efficacité réelle dépendra toutefois de la qualité de la traduction, de sa latence et de sa capacité à restituer fidèlement les échanges techniques ou les conversations dans lesquelles les intervenants changent fréquemment de langue.