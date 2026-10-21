Google annonce le déploiement mondial de Gemini dans Android Auto et les voitures intégrant Google directement. L’assistant conversationnel doit permettre aux conducteurs d’interagir plus naturellement avec leur véhicule, notamment pour la navigation, la recherche d’informations et la gestion des déplacements.

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Google prépare également l’arrivée de Personal Intelligence, une fonction qui permet à Gemini de s’appuyer sur les données personnelles de l’utilisateur pour fournir des réponses contextualisées.

Avec cette évolution, l’assistant ne se limiterait plus à répondre à des questions générales ou à exécuter des commandes simples. Avec l’autorisation de l’utilisateur, il pourrait croiser des informations issues de Gmail, Google Agenda, Google Photos, Google Maps, YouTube et la recherche Google pour retrouver un détail précis sans demander de longues explications.

Le déploiement de Personal Intelligence commence dans Android Auto. Les véhicules équipés de Google intégré devraient suivre dans les prochains mois. Une restriction importante concerne toutefois la disponibilité géographique : la fonctionnalité est exclue de l’Espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni, ce qui signifie qu’elle ne sera pas accessible au lancement en France.

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Gemini peut retrouver vos informations personnelles en voiture

Personal Intelligence vise à réduire les manipulations nécessaires pour retrouver une information pendant un trajet. Avec l’accord de l’utilisateur, Gemini peut rechercher des éléments dans ses e-mails, son calendrier, ses photos ou ses lieux enregistrés, puis combiner ces informations pour répondre à une demande formulée naturellement.

Un conducteur qui se rend à l’aéroport pourrait, par exemple, demander à Gemini de retrouver la porte d’embarquement indiquée dans son e-mail de confirmation et de vérifier si son vol est à l’heure. L’assistant serait alors en mesure de croiser les informations pertinentes, plutôt que d’imposer plusieurs recherches distinctes.

La fonction peut également servir à trouver un restaurant correspondant à ses préférences sur un itinéraire, à lancer la navigation vers un rendez-vous sans avoir à se souvenir de l’adresse exacte ou à retrouver un lieu aperçu sur une photo. Il serait aussi possible de demander à Gemini de retourner dans un café évoqué lors d’une conversation précédente.

Ces scénarios illustrent l’intérêt d’une IA capable de mobiliser le contexte personnel plutôt que de traiter chaque requête isolément. Google prévoit également des interactions vocales permettant de réfléchir à des idées ou de faire du brainstorming pendant un trajet, sans devoir utiliser l’écran.

Une intégration entre Gmail, Photos, Maps et Agenda

La principale différence entre Gemini classique et Personal Intelligence tient à l’accès aux données personnelles. Avec l’autorisation de l’utilisateur, l’assistant peut exploiter plusieurs services Google afin de reconstituer le contexte d’une demande.

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Cette intégration pourrait notamment simplifier les trajets vers des rendez-vous, les déplacements professionnels et la recherche de lieux déjà visités ou enregistrés. Au lieu de demander une adresse, une référence de réservation ou le nom exact d’un établissement, l’utilisateur pourrait décrire son besoin et laisser Gemini retrouver les éléments pertinents.

L’approche dépend toutefois des autorisations accordées et des informations effectivement disponibles dans les services connectés. Sans Personal Intelligence, Gemini reste utilisable pour la navigation, la musique, les appels et les questions générales, mais ses réponses ne sont pas personnalisées à partir des données privées de l’utilisateur.

Confidentialité : une activation volontaire

Google indique que la connexion des applications à Personal Intelligence nécessite le consentement de l’utilisateur. La fonction peut être désactivée à tout moment dans les paramètres de Gemini. Dans les véhicules intégrant Google, les réponses personnalisées sont disponibles uniquement lorsque l’utilisateur se trouve dans la voiture avec son téléphone connecté. Cette condition distingue l’usage embarqué d’un accès indépendant aux informations personnelles.

La fonctionnalité est réservée aux comptes Google personnels des utilisateurs âgés de 18 ans ou plus. Les comptes Google Workspace professionnels, d’entreprise et d’éducation sont exclus. Les personnes ayant déjà activé Personal Intelligence dans l’application Gemini peuvent l’utiliser en voiture, tandis que les autres doivent configurer leurs préférences dans les paramètres.

Ces contrôles donnent à l’utilisateur la possibilité de choisir les services qu’il souhaite connecter. Ils ne changent toutefois pas la restriction géographique annoncée pour le lancement.

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Un déploiement progressif, mais pas en France

Google commence le déploiement de Gemini et de Personal Intelligence dans Android Auto. Les voitures équipées de Google intégré bénéficieront de la fonction personnalisée dans les prochains mois.

Plusieurs territoires sont cependant exclus de ce lancement : l’Espace économique européen, la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigeria. Les utilisateurs français ne pourront donc pas profiter de Personal Intelligence dans leur voiture au lancement, même si Gemini devient disponible dans Android Auto selon le déploiement annoncé.

Cette évolution illustre la direction prise par Google pour son assistant embarqué : passer de commandes vocales relativement isolées à une IA capable de comprendre une demande à partir du contexte personnel. Reste à savoir quand cette expérience enrichie pourra être proposée dans les marchés européens, où elle demeure pour l’instant indisponible.