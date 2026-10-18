Google reporte le déploiement des Skills de Gemini auprès des utilisateurs professionnels de Google Workspace. Initialement prévu le 13 octobre 2026, ce lancement est désormais repoussé à une date indéterminée. L’entreprise explique vouloir garantir un déploiement « sûr et fiable », sans préciser les raisons techniques de ce changement de calendrier.

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Ce report concerne les utilisateurs professionnels et les établissements d’enseignement, alors que Google a déjà commencé à proposer les Skills à certains utilisateurs de Gmail, y compris sur les offres gratuites de GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche. L’entreprise n’a communiqué aucune nouvelle échéance et a retiré les dates précédemment annoncées de son calendrier de mises à jour Workspace.

Cette décision intervient alors que Google prépare la transition entre les Gems, ses assistants personnalisés, et les Skills, un système conçu pour rendre les capacités de Gemini plus faciles à réutiliser dans différentes conversations.

Les Skills de Gemini attendront encore pour Workspace

Google avait annoncé en septembre que les Skills commenceraient à être déployées dans l’application Gemini pour les utilisateurs de Workspace à partir du 13 octobre. Dans une mise à jour publiée à la dernière minute, l’entreprise a finalement confirmé le report du lancement.

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Le motif officiel reste limité à la volonté d’assurer une expérience « sûre et fiable ». Google n’a pas indiqué si ce délai était lié à des problèmes techniques, à des questions de sécurité ou à d’autres ajustements nécessaires avant la mise à disposition du service.

Il est donc impossible de déterminer si le lancement a été suspendu pour corriger des défauts importants ou pour revoir les priorités de développement. La disponibilité de Gemini 4 Argon pour les abonnés Google AIGoogle AI désigne la gamme d'abonnements payants de Google pour son IA : Google AI Plus (dès 4,99 € par mois), AI Pro (21,99 €) et AI Ultra (dès 99,99 €). Lire la fiche Pro et Ultra constitue un élément de contexte, mais rien ne permet d’établir un lien entre ce lancement et le report des Skills.

Google indique qu’il communiquera un nouveau calendrier dès qu’il sera confirmé.

Gems et Skills : ce qui change pour les utilisateurs

Les Gems permettent de créer des versions personnalisées de Gemini adaptées à des besoins précis. Leur fonctionnement impose toutefois un environnement relativement séparé, ce qui peut compliquer leur utilisation au fil des conversations.

Les Skills doivent rendre ces capacités plus simples à configurer, à retrouver et à invoquer. Elles peuvent être utilisées dans différentes conversations sans obliger l’utilisateur à rejoindre un espace distinct. Google cherche ainsi à faciliter la réutilisation de procédures et d’instructions personnalisées.

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L’entreprise a déjà commencé à déployer cette nouvelle approche auprès de certains utilisateurs, notamment dans Gmail. Les comptes gratuits de Gemini sont également concernés par cette évolution.

Cependant, la transition n’est pas terminée. Google prévoit de supprimer les Gems des comptes grand public à partir du 17 novembre 2026, selon le calendrier précédemment communiqué. Les comptes Workspace et les comptes éducatifs bénéficieront d’un délai supplémentaire, avec une échéance fixée au 1er mars 2027.

Les entreprises disposent d’un délai supplémentaire

Ce calendrier plus long doit laisser davantage de temps aux organisations pour transférer leurs usages vers les Skills. Une migration peut notamment nécessiter de recréer des instructions personnalisées, de vérifier leur comportement et de s’assurer que les nouvelles configurations répondent aux besoins des équipes.

Google propose déjà un guide de migration pour aider les utilisateurs à retrouver avec les Skills des fonctionnalités auparavant assurées par les Gems. Mais, le report du déploiement dans Workspace complique la planification pour les organisations qui souhaitent anticiper cette transition.

En attendant, les utilisateurs professionnels devront suivre les prochaines communications de Google pour connaître la nouvelle date de disponibilité. Le report ne remet pas officiellement en cause la transition vers les Skills, mais il montre que leur déploiement auprès des entreprises nécessite encore des ajustements.